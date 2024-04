API Security: la soluzione Akamai è conforme agli standard PCI

Akamai Technologies, l’azienda cloud che abilita e protegge la vita online, annuncia che API Security è conforme alla più recente versione (4.0) del Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Durante questo processo, sono stati integrati requisiti specifici volti a garantire che le organizzazioni che trattano informazioni relative alle carte di credito dispongano di adeguate misure di sicurezza. Le API giocano un ruolo cruciale nel rispetto degli standard PCI DSS, in quanto consentono la gestione dei dati sensibili dei titolari di carte e agevolano l’elaborazione dei pagamenti. Il PCI DSS è uno standard globale e stabilisce un modello per pratiche analoghe.

Akamai API Security è sempre più richiesta dai clienti

Akamai ha inoltre annunciato di aver riscontrato un significativo aumento della domanda per la sua soluzione API Security, soprattutto dopo l’acquisizione di Neosec l’anno scorso. Da quando è stata lanciata nell’agosto 2023, la richiesta da parte dei clienti è cresciuta di oltre il 200%. Questo notevole incremento può essere attribuito principalmente all’aggiunta della funzione native connector, che consente un’implementazione in produzione in pochi minuti. Inoltre, la capacità di API Security di bloccare immediatamente le minacce tramite App & API Protector, insieme alle integrazioni offerte per le principali piattaforme WAAP e i gateway API, ha contribuito a questa forte crescita. È importante notare che Akamai API Security si integra perfettamente con altri strumenti, come l’offerta ASPM di Apiiro, per assistere le organizzazioni nel migliorare la sicurezza fin dalle prime fasi dello sviluppo.

L’importanza della sicurezza delle API è stata sottolineata dai risultati dell’ultimo State of The Internet Report di Akamai, che ha rilevato che quasi un terzo degli attacchi web ha come obiettivo le API. I clienti di vari settori, dall’hospitality alla vendita al dettaglio, apprezzano API Security di Akamai per la sua efficacia, l’uso intuitivo e le capacità di monitoraggio in tempo reale, sottolineando il suo ruolo nel migliorare la sicurezza operativa e l’esperienza degli utenti.

Clal Insurance and Finance è un’azienda che opera nel settore delle assicurazioni e del risparmio. Haim Inger, CTO di Clal ha affermato di affidarsi alle API per promuovere l’innovazione e ha scelto Akamai API Security per le sue performance e la sua facilità d’uso e dichiara: “Non abbiamo avuto bisogno di fare nulla per capire lo stato del nostro patrimonio di API. Dopo aver acquisito i dati tokenizzati sulle nostre API, la soluzione Akamai ci ha fornito automaticamente informazioni su quello che doveva essere risolto e su come risolverlo”.

Alcuni commenti dei clienti

Tra i commenti dei clienti di Gartner Peer Insights riportiamo di seguito in più rilevanti:

“Akamai offre un monitoraggio in tempo reale, fornendo visibilità immediata su potenziali incidenti di sicurezza e consentendo una risposta rapida. Ha un controllo efficiente sull’utilizzo delle API con meccanismi di limitazione della velocità per prevenire gli abusi e garantire la disponibilità delle risorse”, Salesforce Administrator in IT services .

. “Akamai API Security Platform offre una soluzione affidabile e di facile utilizzo per la protezione delle API nelle applicazioni moderne. Grazie al suo set completo di funzionalità e alle capacità efficaci di mitigazione delle minacce, rappresenta un investimento prezioso per le organizzazioni che danno priorità alla sicurezza delle API”, Engineer in the retail sector .

. “Akamai API Security ha caratteristiche eccellenti, con prestazioni e sicurezza complessive migliorate. Offre una facile integrazione con i sistemi e i workflow esistenti. Le soluzioni di Akamai sono progettate per essere scalabili, per soddisfare le esigenze in evoluzione delle aziende in crescita senza compromettere la sicurezza. Inoltre, rispettano gli standard e le normative del settore, garantendo un ambiente API sicuro e conforme“, Senior Automation Test Analyst in IT services.

Conclusioni

“Sulla base dei suggerimenti dei clienti, è chiaro che l’importanza della sicurezza delle API continua a crescere, poiché le organizzazioni si affidano sempre più alle API per gestire le loro aziende”, ha dichiarato Rupesh Chokshi, Senior Vice President and General Manager, Application Security di Akamai. “API Security di Akamai, conforme agli standard PCI DSS, offre alle organizzazioni la possibilità di monitorare il comportamento delle API in qualsiasi piattaforma o gateway per garantire che le aziende funzionino senza problemi e in modo sicuro”.