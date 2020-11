Le 3.000 presenze all’edizione digitale di SAP NOW 2020 confermano la volontà delle aziende di tornare a crescere

Chiude con successo la prima edizione totalmente digitale di SAP NOW 2020, che ha dimostrato ancora una volta come l’attenzione che le aziende hanno rispetto ai temi legati all’innovazione sia sempre alta, specialmente in un contesto così mutevole e complesso come quello di oggi.

Ben 3.000 le presenze che hanno partecipato e seguito le oltre 100 iniziative tra dirette in studio, webcast e interviste organizzate nel corso dell’evento che ha permesso a clienti, aziende e partner di confrontarsi sulle tendenze che indirizzano la trasformazione digitale e il miglioramento del business e sui temi di maggior interesse e attualità per superare le difficoltà del momento e impostare una business continuity a prova di emergenza.

Grazie a una piattaforma streaming semplice e intuitiva, a un’agenda ricca e a un format televisivo dinamico, con presentazioni da studio e collegamenti online, la tre giorni di SAP NOW ha rappresentato un momento di arricchimento, condivisione di esperienze e progetti con oltre 60 testimonianze di clienti SAP che hanno aiutato le imprese a capire come reagire e operare senza interruzioni puntando sull’innovazione per diventare vere e proprie Imprese Intelligenti.

Operare insieme in un contesto interconnesso

Come sottolineato in una nota ufficiale da Emmanuel Raptopoulos, Amministratore Delegato di SAP Italia: «Anche quest’anno abbiamo avuto una riposta importante dal mercato, dai nostri clienti e partner che hanno voluto accompagnarci in questo viaggio dedicato a indicare la via per ritornare a crescere e a sviluppare nuove iniziative e progetti innovativi di business, dando un nuovo stimolo alla ripresa economica del nostro Paese. Abbiamo voluto trasmettere il messaggio che solo operando insieme in un contesto interconnesso, che tiene in considerazione le infrastrutture tecnologiche, la società, l’economia e il nostro ecosistema di partner e clienti, si può ripartire con slancio. E mi conforta il fatto che a SAP NOW abbiamo visto come molte imprese si sono orientate verso una transizione digitale puntando con decisione sul cloud, sposando soluzioni che hanno permesso loro di lavorare sul benessere dei dipendenti, sulla customer experience e su supply chain resilienti, in modo coordinato e operando con una visione ad ampio raggio».

Ottimo anche il riscontro raggiungo dai canali digitali e social di SAP con oltre 2,5 milioni di visualizzazioni dei contenuti legati a SAP NOW.

I vincitori dei SAP Quality Award

SAP NOW, con l’iniziativa speciale SAP Quality Award, ha rappresentato anche l’occasione per celebrare il lavoro svolto dai clienti e partner nella realizzazione di progetti SAP. Un riconoscimento per le implementazioni di successo effettuate nel corso degli ultimi 12 mesi che hanno rispettato rigorosi parametri di qualità.

Si sono aggiudicati il Gold Quality Award:

Categoria Fast Delivery, per la velocità e accuratezza nell’implementazione di SAP S/4HANA, Farmigea, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per l’oftalmologia e la cura degli occhi. Il partner di progetto è stato H.T. High Technology.

Mario Federighi, CEO di Farmigea, ha commentato: «È stata una sfida incredibile, abbiamo valutato il progetto a maggio e a gennaio nell’anno successivo eravamo live con SAP, cosa che ha comportato un cambiamento radicale nel modo di pensare e di gestire le cose, ma nonostante le difficoltà che ogni progetto di questo tenore comporta – pensiamo anche ai brevissimi tempi per realizzarlo – è stata un’esperienza bellissima».

Categoria Innovation, per la capacità di realizzare un progetto di portata unica e disruptive nel contesto del mercato di riferimento grazie all’implementazione di Intelligent Technologies di SAP (IoT), Lucchini RS, leader mondiale nella progettazione e produzione di materiale rotabile. Il partner di progetto è stato Regesta.

Per Stefano Cantini, Operations Director di Lucchini RS: «Come produttori di ruote e assili per il settore ferroviario, il driver di questo progetto è stata la necessità di ridurre i costi di manutenzione dei veicoli ferroviari. Attraverso un sensore che abbiamo creato siamo in grado di monitorare come i nostri componenti si comportano in esercizio e tramite un algoritmo possiamo calcolare ogni quanto effettuare la manutenzione ottimizzando quindi i costi totali. Inoltre, la piattaforma che abbiamo sviluppato su tecnologia SAP permette ai nostri clienti di visualizzare i dati relativi ai loro componenti, come vengono utilizzati e gli eventuali problemi che hanno riscontrato».

Categoria Business Transformation, per aver saputo trasformare e migliorare i processi di business digitale attraverso le soluzioni SAP S/4HANA e SAP Customer Experience, Rolfo, leader mondiale nella produzione di allestimenti per il trasporto di veicoli. Il partner di progetto è stato Altea Up.

Per Gianluca Rolfo, Internal Auditor di Rolfo: «Con il progetto sviluppato su soluzioni SAP abbiamo introdotto dei cambiamenti radicali nell’aspetto produttivo della nostra organizzazione per poter avere a disposizione i dati in tempo reale e avere una produzione più snella e pulita».

Infine, tre i Premi Speciali SAP NOW conferiti nell’ambito dei SAP Quality Award e assegnati ai clienti Poste Italiane, partner Accenture, per il grande impatto di trasformazione organizzativa che con SAP S/4HANA ha permesso di creare un nuovo modello di business valido per tutte le aziende del gruppo; Marelli, partner Alight | NGA Human Resources, per la completa trasformazione dei processi nell’area risorse umane grazie all’adozione di SAP SuccessFactors; CNH Industrial, partner Accenture, per la perfetta integrazione in un’unica piattaforma B2B2C di tutti gli attori chiave della supply chain fornendo una customer experience innovativa.

I contenuti di SAP NOW disponibili per tutto dicembre

Dopo l’intenso programma live, SAP NOW offre ora la possibilità di usufruire di contenuti on demand disponibili sulla piattaforma dell’evento.

Sono sei i canali tematici che a partire dal 27 ottobre ospitano tutti i contributi di SAP e dei suoi Partner. Digital Core | Cloud ERP aiuta a capire come rispondere alle più grandi sfide del business con SAP S/4HANA, Finance offre contenuti su come proteggere gli asset e minimizzare i rischi innovando costantemente. Le persone sono protagoniste dei due canali dedicati a come la tecnologia mette l’essere umano al centro del business: Customer Experience, per conoscere meglio i propri clienti e mantenerli fedeli al brand, e Human Experience, per sostenere la crescita e costruire il futuro di un’azienda insieme ai dipendenti. Procurement & Spend Management è il canale dedicato a come reinventare le aziende in questa fase di new normal, mentre Digital Supply Chain & Manufacturing affronta temi legati all’Industry 4.0 e alla creazione e gestione di filiere più resilienti. Infine, Business Technology Platform è il canale per chi desidera capire come gestire dati operativi (O-Data) e dati esperienziali (X-Data), ottenendo maggiore agilità e generando nuovo valore.