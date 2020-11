Axitea ci spiega perchè l’IT può trarre giovamento nell’affidarsi a consulenti esterni che si avvalgono di un Security Operation Center (SOC) in grado di erogare servizi di managed security proattivi

Maurizio Tondi, Director Security Strategy di Axitea, mette in luce i vantaggi diretti per l’IT manager nell’esternalizzare la sicurezza informatica e nell’affidarsi a consulenti esterni che si avvalgono di un Security Operation Center (SOC) in grado di erogare servizi di managed security proattivi.

Ecco qui i vantaggi evidenziati da Axitea:

1. Liberare risorse ed energie sulle attività core IT

Esternalizzando le attività cyber, l’IT Manager potrà concentrarsi sulle attività strategiche aziendali come l’identificazione delle esigenze organizzative, la pianificazione dei progetti IT dell’azienda e lo sviluppo di migliorie dei sistemi ICT. Potrà dedicare anche più tempo alla redazione di procedure aziendali oltre che ad attività di routine come la configurazione di nuove macchine e apparecchiature, garantire il funzionamento e le prestazioni delle infrastrutture informatiche. Il tutto con la serenità che la componente di sicurezza informatica sia gestita grazie ad un supporto esternalizzato.

2. Una gestione ottimale delle responsabilità e del risk management

In caso di incidenti informatici affidare la componente di security ad un’azienda esterna specializzata è lo strumento migliore per controllare il rischio, grazie a una risposta rapida all’attacco, un recupero veloce e un’imputazione chiara e condivisa delle responsabilità.

3. Maggiore focus sulla continuità operativa

L’IT Manager che sceglie di affidarsi ad aziende esperte che offrono servizi di monitoraggio proattivi, riuscirà a garantire alla sua azienda standard di sicurezza elevati e una continuità operativa adeguata alle necessità del suo business. L’outsourcing con copertura H24 permette di superare il normale turnover e le carenze di personale, per esempio durante vacanze o i periodi di massimo lavoro e di gestire efficacemente ogni tipologia di incidente.

4. Una elite di esperti cyber a disposizione

Affidarsi ad un provider specializzato in sicurezza cyber significa avere a disposizione personale esperto e multidisciplinare che può fornire le informazioni utili, dal punto di vista della sicurezza, a guidare le scelte di progetti ICT e che certifichi la correttezza dei processi implementati in azienda.

5. Esternalizzare sì, ma senza la perdita di controllo

Un’azienda specializzata in sicurezza informatica fornisce periodicamente report sullo stato di gestione del servizio di sicurezza, dashboard in tempo reale che consentono di essere sempre informati sul livello di sicurezza e, se necessario, informazioni di security sul “dove”, “quando” e “chi”.