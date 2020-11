Veeam vede crescere i clienti che scelgono il suo backup per proteggere, gestire e sfruttare al meglio i propri dati

Veeam Software annuncia un altro trimestre di crescita a due cifre con un aumento del 21% su base annua del fatturato annuo ricorrente (ARR) nel terzo trimestre del 2020.

Oggi, con oltre 400.000 clienti in tutto il mondo, Veeam continua la propria crescita acquisendo costantemente quote di mercato nel settore del backup e del ripristino dei dati, fornendo al contempo nuove soluzioni in grado di supportare le esigenze di protezione dei dati in cloud delle aziende.

Veeam Backup for Microsoft Office 365, il prodotto in più rapida crescita, registra un incremento dell’85% anno su anno. La crescita dinamica di Veeam è confermata anche nel recente studio IDC Semi-Annual Software Tracker for Data Replication & Protection 1H’20, che ha classificato Veeam al primo posto per quota di mercato in EMEA, riconoscendola inoltre come l’azienda con la più rapida crescita del fatturato anno su anno nella prima metà dell’anno 2020, tra i 5 top vendor e rispetto agli altri vendor e alla media di mercato.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Bill Largent, CEO di Veeam: «Siamo consapevoli del fatto che, oltre alle persone, i dati sono la risorsa più importante per le aziende e la nostra missione è quella di proteggere i nostri clienti. Cloud, Cyber Security e Modern Data Protection sono i tre pilastri che costituiscono le fondamenta per una trasformazione digitale (DX) di successo e che consentono alle organizzazioni di liberare la potenza dei loro dati per offrire ai clienti la massima esperienza. Veeam continua a innovare e a essere sempre un passo avanti, sia che si tratti di cloud che di Kubernetes. La nostra ultima acquisizione di Kasten ne è la prova. L’ultimo trimestre è andato benissimo e siamo certi che raggiungeremo un altro importante traguardo alla fine dell’anno, grazie al rilascio di nuove soluzioni che continueranno a soddisfare le esigenze dei nostri clienti».

Per Daniel Fried, General Manager (GM) e Senior Vice President (SVP), EMEA e Worldwide Channels di Veeam: «Continueremo a consolidare la nostra leadership di mercato in tutta l’EMEA semplificando radicalmente la gestione dei dati cloud, fornendo ai nostri partner soluzioni tecnologiche, competenze ed esperienze di prim’ordine e supportando la trasformazione del business dei clienti verso architetture a prova di futuro».

Per Veeam focus su cloud e container

A seguito dell’acquisizione di Kasten, specialista per il backup e il disaster recovery di Kubernetes, Veeam sta lavorando all’integrazione di Kasten nella propria piattaforma di Cloud Data Management per la protezione dei dati, e alla semplificazione radicale della gestione dei dati per le imprese. Con la piattaforma di gestione dei dati K10 di Kasten, Veeam è ora in grado di offrire ai team operativi aziendali un sistema facile da usare, scalabile e sicuro per il backup di Kubernetes e la mobilità delle applicazioni con una semplicità operativa senza pari.

Come concluso da Largent: «Veeam è consapevole dell’importanza strategica che il supporto di questo ambiente riveste per i nostri clienti, della crescente importanza di fornire una moderna gestione dei dati profondamente integrata in Kubernetes e della crescita della metodologia DevOps per migliorare la qualità, aumentare la scalabilità e accelerare la distribuzione delle applicazioni, riducendo al contempo la gestione quotidiana. Noi di Veeam abbiamo la leadership per ciò che riguarda gli ambienti virtualizzati e cloud. E, mentre ci muoviamo verso il nostro “Act II”, con focus su cloud e container, sono entusiasta del futuro e di ciò che stiamo portando ai nostri clienti e partner per aiutarli a proteggere e riutilizzare i loro dati per ottenere vantaggio competitivo. Veeam continuerà a rafforzare un team, già di per sé solido, con nuovi talenti e una continua promozione interna dei dipendenti».