Con la versione Andes 5.3, Rubrik migliora la velocità del backup di 10 volte per ambienti SQL e riduce i costi di archiviazione cloud fino al 95%

Rubrik, la Cloud Data Management Company, ha rinnovato la sua piattaforma per la gestione dei dati, offrendo alle aziende di tutto il mondo sistemi ancora più avanzati di archiviazione, protezione e orchestrazione. Con questi aggiornamenti, Rubrik sottolinea il suo impegno nel supportare le organizzazioni di oggi a modernizzare e automatizzare, ad estendersi verso il cloud e a mitigare i rischi legati all’esponenziale crescita dei volumi di dati.

“Rubrik sta guidando una rivoluzione nella moderna gestione dei dati”, ha commentato Dan Rogers, presidente di Rubrik. “Con Andes 5,3, le aziende più innovative possono aggiungere l’automazione alle loro operazioni sui dati, mentre la protezione in ambienti ibridi include i tre principali provider di cloud pubblico e mitiga l’incremento di minacce”.

Gli ultimi progressi di Rubrik arrivano in un momento in cui le aziende stanno accelerando l’adozione del cloud per supportare meglio la forza lavoro distribuita e la crescita esponenziale dei dati. In una recente ricerca, Forrester ha previsto che, in gran parte a causa della pandemia, l’infrastruttura cloud pubblica globale crescerà del 35% nel 2021.

Inoltre, durante questo periodo secondo il BitDefender Mid-Year Threat Landscape Report, le minacce ransomware sono aumentate del 715% rispetto all’anno passato, suggerendo che gli hacker stanno capitalizzando la pandemia e il forte incremento del lavoro in remoto.

Per prosperare in questo ambiente in continua evoluzione, le aziende hanno bisogno di una soluzione di gestione dei dati in grado di migrare facilmente, di sfruttare i dati nel cloud e di proteggerli da attacchi informatici sempre più sofisticati. La release Andes 5.3 è stata progettata per soddisfare le esigenze dei clienti offrendo una maggiore scalabilità e prestazioni enterprise, una migrazione “chiavi in mano” nel cloud e un’estesa mitigazione intelligente dei rischi.

Performance a livello enterprise

Andes 5.3 offre benchmark di prestazioni migliorati per le infrastrutture e le applicazioni delle grandi aziende:

• Backup 10 volte più veloci degli ambienti SQL Server che supportano centinaia di database per ogni host, riducendo i backup notturni a un’ora e supportando fino a 10.000 database SQL su un singolo cluster Rubrik a 4 nodi;

• La velocità di backup Oracle è raddoppiata raggiungendo ora quasi un gigabyte al secondo;

• Una nuova funzione di “Recovery Validation” per Oracle in Andes 5.3 consentirà di effettuare test di convalida e di recupero che garantiscano la restore di un database Oracle;

• Nuove policy di Service Level Agreement (SLA) possono essere applicate a Rubrik Elastic App Service o ai volumi gestiti, abilitando l’automazione completa del backup;

• Le prestazioni di ripristino su NAS sono migliorate di 3 volte e le prestazioni di scansione di NetApp sono raddoppiate, consentendo di scansionare 35 milioni di file in meno di 15 minuti.

Estensione nel cloud

Rubrik ha puntato sin dall’inizio sul cloud e, con Andes 5.3, amplia l’orchestrazione e il controllo dei costi attraverso infrastrutture cloud private, pubbliche e ambienti ibridi:

• Supporto di Google Cloud per includere VM e set di file, nonché il rilevamento automatico e il backup di SAP HANA utilizzando le politiche basate su Rubrik SLA;

• Protezione completa di AWS, Azure, Google e ora anche VMware Cloud su AWS;

• Protezione completamente cloud-native per Amazon RDS che consente la protezione unificata di DB su più account e regioni AWS e il ripristino in diverse regioni AWS;

• Nuova protezione dei database Oracle su AWS e Azure;

• Miglioramento dello Smart Tiering per archiviare i dati su livelli di storage sempre più “freddi”.

Mitigazione rischi a livello aziendale

Al di là dei backup immutabili e del recupero più rapido in ambienti ibridi, Rubrik offre prodotti che lavorano sulla sua piattaforma di protezione dei dati Polaris per aiutare i clienti a mitigare in modo proattivo il rischio dei dati, anche in caso di nuove minacce.

Per aiutare le aziende a ridurre meglio il rischio di violazioni dei dati, la prossima release del prodotto Polaris Sonar di Rubrik offrirà visibilità nei dati ad alto rischio, compresi i file sensibili aperti a tutti e quelli che contengono dati non accessibili da tempo. Rilasciato nel 2019, Sonar è progettato per scoprire informazioni sensibili e personalmente identificabili (PII) nascoste nei dati non strutturati di un’organizzazione. Oltre 600 clienti utilizzano attualmente le applicazioni Polaris Radar e Sonar per mitigare il rischio dei dati.

Alcuni clienti e partner selezionati stanno già utilizzando Andes 5.3 in beta, con una disponibilità generale prevista nei prossimi mesi attraverso l’ampia rete globale di partner di Rubrik.

Oltre 2.700 clienti in tutto il mondo si affidano a Rubrik per proteggere, automatizzare e governare le proprie applicazioni su larga scala tramite un’unica piattaforma, dai data center al cloud. Rubrik consente all’impresa di raggiungere un’innovativa semplicità, velocità e risparmio, e serve tre delle quattro società di telecomunicazioni Fortune 100, due delle quattro società di difesa e aerospaziali di Fortune 100, due dei tre rivenditori specializzati di Fortune 100 e quattro delle cinque compagnie assicurative di Fortune 100.