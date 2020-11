L’Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale AIPSA, e CLUSIT si alleano per rafforzare i presidi di sicurezza di aziende e istituzioni

CLUSIT, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, e AIPSA, l’Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale, hanno formalizzato un accordo di collaborazione finalizzato a dare vita a un’alleanza per rafforzare i presidi di sicurezza a beneficio di imprese e istituzioni italiane.

Il protocollo, siglato tra due fra le principali associazioni nazionali che si occupano di promozione culturale in materia di security e cyber security, si prefigge tra l’altro di promuovere azioni congiunte, indirizzate verso il legislatore e le autorità di regolazione di settore, per la valorizzazione delle professionalità e del ruolo dei Security Manager.

Più in generale, l’alleanza mira anche al riconoscimento di tutti i profili professionali specifici per la sicurezza che, per i diversi ruoli da ricoprire in relazione alle attribuzioni di legge e alle connesse responsabilità, costituiscano presidio e garanzia di competenze per le imprese, per le Istituzioni stesse e per il pubblico interesse.

CLUSIT e AIPSA: focus sul perimetro nazionale cibernetico

L’iniziativa giunge in un momento particolarmente significativo per il sistema di sicurezza del Paese anche a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 131/2020 in attuazione della Legge 133/2019 istitutiva del perimetro nazionale cibernetico.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Andrea Chittaro, Presidente di AIPSA: «Una parte fondamentale della mission di AIPSA è favorire il dialogo tra le diverse anime della sicurezza italiane per scambiare esperienze e buone pratiche, promuovendo una cultura della sicurezza e valorizzando i professionisti del settore. L’accordo firmato con CLUSIT è da intendere proprio in questa prospettiva e siamo convinti possa contribuire alla crescita di tutto il settore e al riconoscimento della sua importanza strategica per il Paese».

Per Gabriele Faggioli, Presidente di CLUSIT: «Il CLUSIT ritiene importante che i propri Associati e il sistema Paese vengano sensibilizzati su tutte le tematiche relative alla sicurezza e quindi la collaborazione con AIPSA è di grande rilevanza. Siamo anche convinti che questa collaborazione possa permettere di portare le tematiche della cyber sicurezza all’attenzione di una platea più ampia di interlocutori anche istituzionali».