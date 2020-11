Il gigante del manifatturiero Pirelli supera le sfide di integrazione dei suoi sistemi di business con la piattaforma iPaaS di TIBCO

TIBCO Software è stata scelta da Pirelli, leader mondiale nella produzione di pneumatici e nella fornitura di servizi associati, quale partner tecnologico per lo sviluppo della sua iPaaS (Integration Platform-as-a-Service). La soluzione supporta gli obiettivi di trasformazione digitale di Pirelli e fornisce un nuovo modello operativo integrato per il suo ecosistema digitale IT.

La strategia di Pirelli è guidata dall’innovazione, che si traduce nella continua volontà di adottare e abbracciare tecnologie innovative. Parte della sua trasformazione digitale include la focalizzazione strategica su soluzioni orientate al cloud, così come la selezione delle principali applicazioni SaaS per rimodellare e digitalizzare i principali processi dal CRM all’Integrated Business Planning.

La scelta del gigante dell’industria manifatturiera

Utilizzando TIBCO Mashery, TIBCO Cloud Integration e TIBCO Cloud Messaging, Pirelli integra rapidamente e facilmente tali applicazioni, gestisce grandi volumi di dati scambiati in più ambienti e garantisce che i suoi sistemi siano accessibili in tutte le aree geografiche e in tutti i fusi orari. L’ambiente iPaaS creato dalle soluzioni TIBCO aiuta Pirelli a rispondere più rapidamente alle mutevoli dinamiche di mercato e a scalare i suoi servizi digitali con facilità.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luca Urban, Global head of enterprise solutions and core platforms, Pirelli: «Pirelli ha adottato una -strategia multilevel cloud – (SaaS, Public Cloud, Private Cloud), TIBCO è la colonna portante che garantisce l’integrazione e la comunicazione tra le soluzioni ospitate nei diversi livelli cloud. Ospitiamo molteplici applicazioni e numerosi servizi nel nostro ecosistema digitale, che devono essere connessi per snellire l’erogazione delle operations IT e supportare l’integrazione di questi sistemi secondo i processi di business. Inoltre, TIBCO garantisce la flessibilità di cui abbiamo bisogno per sviluppare e distribuire nuove applicazioni, integrandole fra i nostri diversi ambienti».

iPaaS TIBCO la governance dei flussi di Pirelli

Oggi Pirelli conta circa 31.600 dipendenti e 19 stabilimenti produttivi in 12 Paesi, con circa 16.500 punti vendita in oltre 160 nazioni. Realizzando con affidabilità il collante tra il cloud e l’ambiente on-premise, la soluzione ibrida iPaaS di Pirelli fornita da TIBCO fornisce supporto all’integrazione all’intera gamma di applicazioni dei vendor e servizi su misura. Ospitata sia nel cloud che nell’ambiente on-premise del gigante dei pneumatici, consente lo sviluppo, l’esecuzione e la governance dei flussi di integrazione, connettendo servizi, applicazioni e dati all’interno delle diverse organizzazioni dell’azienda.

Per Maurizio Canton, chief technology officer e vice president, customer success, TIBCO: «Pirelli ha una visione chiara e definita di ciò che la tecnologia sia in grado di fare per il suo business ed è disposta ad abbracciare approcci innovativi per far sì che ciò avvenga. L’ambiente Pirelli iPaaS è molto più di una semplice piattaforma per l’integrazione dei dati, il consumo di servizi, l’orchestrazione degli stessi e l’implementazione dei processi di business. Crea una base digitale per un’azienda che riconosce l’importanza di uno sviluppo costante e continuo per creare innovazione».