Criptovalute alternative, web skimmer che si spostano lato server e aumento delle estorsioni sono tra le minacce finanziarie del 2021

Nel 2021, in tema di minacce finanziarie, è probabile che molti cybercriminali prenderanno di mira con maggiore frequenza i Bitcoin, mentre altri criminali informatici chiederanno pagamenti in criptovalute alternative che prestano maggior attenzione alla privacy e che verranno sfruttate come strumento transitorio per far perdere le loro tracce.

Aumenteranno anche le pratiche di estorsione sia tramite attacchi DDoS che ransomware, con questi ultimi che si rafforzeranno e utilizzeranno exploit avanzati per colpire le vittime. Queste sono le principali previsioni di Kaspersky in merito ai cambiamenti previsti nel panorama delle minacce finanziarie del 2021.

Le minacce finanziarie sono considerate tra le più pericolose in quanto hanno un impatto diretto sul benessere economico delle vittime, siano essi utenti privati o organizzazioni. I drastici cambiamenti del 2020 hanno inevitabilmente influenzato il modo di operare di chi compie crimini finanziari.

Anche se non tutte le tattiche, le tecniche e le procedure sono state influenzate dal cambiamento del modo in cui viviamo e lavoriamo oggi, le loro ripercussioni non possono essere sottovalutate. Sulla base di un’analisi di quanto accaduto durante il 2020, i ricercatori di Kaspersky sono stati in grado di formulare una previsione di quelli che saranno i più importanti sviluppi nel panorama delle minacce finanziarie del 2021 che saranno utili alle organizzazioni per non farsi cogliere impreparate.

Minacce finanziarie del 2021: le previsioni più importanti