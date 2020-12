Accenture e ServiceNow insieme per aiutare le organizzazioni a trasformare il lavoro e migliorare la distribuzione delle soluzioni

Accenture e ServiceNow hanno dato vita a Accenture ServiceNow Business Group, un nuovo business group per aiutare le organizzazioni sia pubbliche che private ad accelerare la digital transformation e rispondere al meglio alle sfide operative di oggi.

Accenture ServiceNow Business Group rappresenta un investimento milionario significativo, nei prossimi cinque anni, per entrambe le aziende.

Nella nuova normalità, le organizzazioni sono sotto pressione più che mai per innovare in maniera più veloce, ridurre i costi, migliorare la produttività e soddisfare le esigenze dei clienti. Accenture ServiceNow Business Group aiuterà le aziende a evolvere rapidamente i propri processi organizzativi e a beneficiare a pieno degli investimenti tecnologici grazie all’adozione dei workflow digitali, in grado di abilitare esperienze moderne e personalizzate sia per i clienti che per i dipendenti.

Unite per un nuovo modo di lavorare

Questo processo comprende la possibilità di fornire capacità di risoluzione dei problemi in modalità self-service e programmi di lavoro da remoto per una maggior flessibilità e mobilità. Uno spazio di lavoro moderno, con workflow altamente tecnologici e basato su una piattaforma, permette alle organizzazioni di equilibrare al meglio le esigenze di business con la soddisfazione dei clienti, il coinvolgimento dei dipendenti, gli obiettivi di produzione, ottenendo allo stesso tempo un’ottimizzazione dei costi dei luoghi di lavoro.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Julie Sweet, chief executive officer, Accenture:«Abbiamo rafforzato l’alleanza strategica con ServiceNow per permettere ai nostri clienti di evolvere più rapidamente. Abbracciando il cloud, possono ridisegnare i processi, formare i dipendenti ed essere maggiormente sostenibili. Lavorando insieme a ServiceNow per automatizzare i processi complessi e creare esperienze migliori nei diversi mercati, aiuteremo le organizzazioni a fornire un grande valore che porterà benefici a tutti: ai clienti, alle persone, agli investitori, ai partner e alla comunità».

A sua volta, Bill McDermott, CEO ServiceNow, ha dichiarato: «Ogni leader sa che le tecnologie del XX secolo sono troppo lente e a silos per soddisfare le richieste digitali dei dipendenti e dei clienti. Oggi è fondamentale essere agili, veloci e resilienti. La partnership con Accenture riunisce l’esperienza con una piattaforma moderna di workflow, che accelererà la digital transformation di ogni organizzazione. Accenture ServiceNow Business Group aiuterà ogni azienda a diventare l’impresa digitale che deve essere nel XXI secolo».

Chi è Accenture ServiceNow Business Group

Accenture ServiceNow Business Group fornirà soluzioni specifiche per i clienti e i mercati. Accenture e ServiceNow aiuteranno inizialmente ad accelerare i programmi di trasformazione digitale nei settori di telco, servizi finanziari, governativo, manufacturing, healthcare e life science. I workflow innovativi si focalizzeranno sul coinvolgimento dei dipendenti, sul customer service e le operation, l’utilizzo di AI per i processi IT, la security e il rischio. Ulteriori soluzioni verticali saranno sviluppate in futuro.

Il nuovo gruppo è supportato da circa 8.500 professionisti Accenture esperti in ServiceNow e riunisce competenze tecniche sui workflow e la piattaforma, ma anche marketing, sales e sviluppo business in numerosi mercati. Il business group svilupperà soluzioni avanzate, progettate per fornire risultati positivi tangibili e su larga scala.

ServiceNow è per Accenture un abilitatore strategico di innovazione e, come cliente ServiceNow, Accenture utilizza i workflow di ServiceNow per il coinvolgimento dei dipendenti, i processi di fatturazione, la gestione degli asset, l’AI per le IT operation e il service desk. Accenture ha recentemente distribuito la Now Mobile app a oltre 500.000 dipendenti.

In qualità di ServiceNow Global Elite Partner, Accenture è tra i principali partner ServiceNow per il go-to-market ed è stata insignita del Global Partner of the Year award 2020.