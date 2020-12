Equinix sta consentendo ai leader digitali di progettare una rete con l’agilità necessaria per rispondere ad ambienti di business sempre più dinamici

Equinix, azienda globale di infrastrutture digitali, lancia la rivoluzione del modo in cui le imprese connettono l’infrastruttura digitale.

Attraverso una serie di nuove capacità di trasformazione offerte su Equinix Fabric (ex Equinix Cloud Exchange Fabric) e su Network Edge, e un significativo ampliamento degli ecosistemi, Equinix sta consentendo ai leader digitali di progettare una rete con l’agilità necessaria per rispondere ad ambienti di business sempre più dinamici.

“Con la crescita del business digitale alla base della necessità di ottimizzazione della rete, le imprese e i fornitori di servizi richiedono l’accesso a una piattaforma infrastrutturale agile per creare un vantaggio digitale. In qualità di azienda globale di infrastrutture digitali, Equinix sta rispondendo a queste esigenze critiche portando avanti la strategia di piattaforma di nuova generazione per diventare il centro degli sforzi di trasformazione IT dei nostri clienti. Non più solo connettività cloud, Equinix Fabric è ora il nuovo approccio di interconnessione standard per i leader digitali della piattaforma Equinix. Il cambiamento del nome del prodotto che abbiamo apportato indica un ulteriore importante cambiamento nel modo in cui le capacità di Equinix Fabric si sono evolute”, afferma Bill Long, Senior Vice President, Core Product Management, di Equinix.