Il provider di servizi energetici green dell’Alto Adige Alperia ha scelto VMware per l’ammodernamento dell’intera infrastruttura IT

Alperia, il maggiore provider di servizi energetici green dell’Alto Adige, si è affidato alle soluzioni VMware per l’ottimizzazione e il consolidamento della propria infrastruttura tecnologica, equipaggiandosi per le sfide aziendali future allo scopo di diffondere un modello di ecosistema sostenibile e innovativo in tutto l’Alto Adige, e realizzando per i collaboratori, attuali e futuri, uno spazio di lavoro digitale per fare fronte alle nuove esigenze dettate dalla pandemia.

Tra gli obiettivi di Alperia, da poco premiata come miglior “Green Brand” mondiale al Charge Energy Branding Award 2020, c’è infatti lo sviluppo di innovative soluzioni tecnologiche per il settore energetico, per contribuire attivamente alla creazione di un modello di smart region all’avanguardia. Una vision che si realizza tramite una strategia di diversificazione aziendale e acquisizioni.

Per una continuità operativa davvero efficace

Tra le diverse soluzioni tecnologiche implementate, Alperia ha scelto VMware Cloud on AWS per fornire una piattaforma cloud agile e sicura che può facilmente scalare la crescita del business e supportare le future acquisizioni, e la piattaforma di digital workspace Workspace ONE, che mette a disposizione dei nuovi collaboratori strumenti di lavoro sicuri, semplici e intuitivi, e offre una continuità operativa efficace, come se le risorse fossero sempre state all’interno dell’azienda.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luca Ceriani, Chief Digital Officer del Gruppo Alperia: «La scelta di avviare questa partnership tecnologica con VMware è stata dettata anche dalla condivisione dell’impegno a plasmare un futuro resiliente e rispettoso dell’ambiente. Siamo certi che in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, Alperia sarà in grado di operare con maggiore agilità ed efficienza, andando incontro alle esigenze dei collaboratori attuali e di quelli che verranno, facendo fede ai suoi obiettivi di sostenibilità, innovazione e valorizzazione del territorio regionale».

VMware Cloud on AWS realizza una piattaforma hybrid cloud abilitante alle future acquisizioni che garantisce sul cloud la stessa consistenza operativa dell’ambiente on premise, consentendo da un lato di usufruire delle stesse funzionalità da sempre presenti ed utilizzate in casa, dall’altro di sfruttare tutti i vantaggi insiti nella tecnologia sulla nuvola. Inoltre, la soluzione di cloud management VMware vCloud Suite abilita una gestione consistente in termini di operations, automazione, compliance e costi di tutti gli scenari infrastrutturali attuali e futuri, garantendo scalabilità e flessibilità in base alle evoluzioni aziendale stesse, fondamentali in questa fase di sviluppo di Alperia.

Workspace One permette di trasformare radicalmente l’infrastruttura VDI tradizionale, offrendo ai collaboratori accesso semplice e intuitivo alle applicazioni aziendali e semplificando il processo di onboarding dei nuovi. Per garantire la sicurezza della rinnovata infrastruttura, Alperia ha scelto le soluzioni di sicurezza intrinseca come VMware NSX Distributed Firewall assicurando una protezione granulare delle app tramite la microsegmentazione, fino al livello del singolo carico di lavoro, creando policy di sicurezza context-aware per ciascun carico di lavoro sfruttando IDS/IPS per contrastare la diffusione laterale delle minacce in ambienti multi-cloud.