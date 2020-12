Nessuna scelta tra throughput e sicurezza: le nuove appliance Firebox M4800 ed M5800 sono le più performanti di WatchGuard di sempre

WatchGuard Technologies annuncia il rilascio delle sue nuove appliance Firebox M4800 ed M5800. Questi nuovi firewall forniscono potenti prestazioni, servizi di sicurezza e flessibilità per le aziende che diventano sempre più distribuite e hanno più dipendenti in movimento o al di fuori del tradizionale perimetro della rete aziendale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Brendan Patterson, vice president of product management di WatchGuard: «Le organizzazioni di tutti i tipi e dimensioni hanno subito una profonda trasformazione nell’ultimo anno e molte sono alle prese col trovare il modo migliore per garantire una sicurezza estesa, dalla rete centrale ai dipendenti da remoto e agli endpoint. La velocità e le prestazioni leader del settore delle nostre nuove appliance della Serie M, abbinate alla loro semplicità, modularità e convenienza, offrono ai nostri partner e clienti una piattaforma di sicurezza unificata in grado di adattarsi alle implementazioni di lavoro da remoto ed evolvere insieme al business».

Le appliance Firebox più performanti di WatchGuard di sempre

Dall’ultimo Internet Security Report di WatchGuard emerge che le organizzazioni che non sono in grado di analizzare in modo efficace il traffico crittografato perderanno il 54% degli attacchi in arrivo, sottolineando la necessità di un’ispezione HTTPS nel panorama delle minacce di oggi.

I nuovi Firebox M4800 ed M5800 raggiungono un throughput di 5,2 Gbps e 11,3 Gbps rispettivamente con i servizi UTM abilitati. Firebox M5800 ha ottenuto risultati prestazionali certificati attraverso test aperti e standardizzati sviluppati da NetSecOPEN e adottati dall’Internet Engineering Task Force (IETF). Nel test NetSecOPEN, Firebox M5800 è certificato per velocità fino a 4,9 Gbps con tutte le scansioni di sicurezza e l’ispezione del contenuto HTTPS abilitati. Essendo M5800 ed M4800 le appliance Firebox più performanti di WatchGuard di sempre, questi nuovi modelli assicurano che gli utenti non debbano scegliere tra throughput e sicurezza.

Poiché le attività aziendali continuano a cambiare in risposta al COVID-19, le organizzazioni e i loro fornitori di soluzioni IT affidabili devono poter contare su una piattaforma di sicurezza in grado di adattarsi all’evoluzione delle reti. Entrambi i nuovi dispositivi della Serie M offrono questa flessibilità attraverso due slot disponibili per moduli di rete con opzioni aggiuntive di porte in fibra e rame (due in fibra da 40 Gb, quattro in fibra da 10 Gb, otto in fibra da 1 Gb o otto in rame da 1 Gb).

I moduli di espansione di M4800 ed M5800 corrispondono a quelli dei dispositivi Firebox di fascia media di WatchGuard, offrendo agli utenti la flessibilità di cui hanno bisogno per regolare e rafforzare rapidamente e semplicemente la loro sicurezza di rete nel tempo.

Funzionalità e vantaggi aggiuntivi

Accesso remoto sicuro facile da implementare – L’utilizzo di Access Portal, il servizio VPN senza client di WatchGuard per l’accesso remoto sicuro, è cresciuto di oltre l’85% nell’ultimo anno. Con M4800 o M5800, gli utenti possono semplicemente sfruttare i browser Web per connettersi in modo sicuro ad applicazioni Web di terze parti, applicazioni interne e servizi di Microsoft Exchange, nonché creare sessioni RDP e SSH alle risorse locali, ovunque si trovino.

Visibilità e gestione semplificate basate sul cloud: la piattaforma WatchGuard Cloud semplifica la gestione rapida e semplice di questi dispositivi da parte degli utenti e fornisce una visibilità approfondita della rete che consente di eseguire azioni di sicurezza tempestive, informate ed efficaci sempre e ovunque. WatchGuard Cloud offre oltre 100 dashboard e report, mostrando insight sia di alto livello che approfonditi su tendenze e anomalie. Le appliance M4800 e M5800 con l’opzione Total Security vengono fornite con un mese di conservazione dei log e dei report incluso, senza costi aggiuntivi.