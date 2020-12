Capgemini estende ad AWS la propria Digital Cloud Platform per supportare l’evoluzione dell’ambiente SAP dei propri clienti

Capgemini ha esteso la propria Digital Cloud Platform relativa alle soluzioni SAP ad Amazon Web Services (AWS) per ridurre i costi e rimuovere la complessità per i clienti che utilizzano applicazioni SAP, consentendo loro di concentrarsi sul proprio core business. I processi di business implementati in SAP saranno potenziati attraverso i servizi cloud AWS e SAP Cloud Platform, offrendo ai clienti nuove funzionalità di business per essere sempre all’avanguardia rispetto alla concorrenza.

Le aziende stanno cercando di evolvere e innovarsi attraverso la trasformazione digitale, adottando nuovi modelli di business, effettuando fusioni e acquisizioni, o implementando altre iniziative: allo stesso tempo, hanno la necessità di espandere il proprio sistema aziendale SAP aggiungendo ulteriori funzionalità a quelle esistenti. La Digital Cloud Platform di Capgemini offre una suite di componenti software, librerie e microservizi ready-to-use che consente alle organizzazioni di sviluppare rapidamente funzionalità digitali in grado di sfruttare la potenza di queste tecnologie di trasformazione. Con i collaudati acceleratori SAP di Capgemini, i clienti possono cambiare i loro sistemi aziendali SAP a seconda delle proprie necessità.

All’interno della Digital Cloud Platform per le soluzioni SAP di Capgemini sono inclusi scenari predefiniti, basati sulla sua vasta esperienza, che consentono di indirizzare le più comuni sfide di business, oltre a soluzioni specifiche per i clienti dei settori Automotive, Manufacturing, Retail e Life Sciences. Grazie alla propria competenza in ambito SAP e AWS, Capgemini estende i sistemi SAP all’Internet of Things (IoT) e ad altre applicazioni critiche. Gli asset di Capgemini contribuiscono a semplificare le migrazioni e ad accelerare la trasformazione del business, allo stesso tempo ampliando gli scenari di business di SAP con i servizi cloud AWS e SAP Cloud Platform.

AWS gestisce i carichi di lavoro SAP dal 2008 e offre una delle più ampie selezioni di tipi di istanze cloud-native e certificate SAP per offrire ai clienti la flessibilità necessaria a soddisfare le loro esigenze specifiche e in costante evoluzione. Insieme, la profonda esperienza di settore di Capgemini e i servizi AWS per le soluzioni SAP possono potenziare i processi aziendali integrati nel software SAP.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Terry Jordan, SAP Platforms Director di Burberry: «Grazie alla collaborazione con Capgemini e AWS, il passaggio a SAP su AWS ha permesso a Burberry di trasformare le applicazioni SAP in un ambiente reattivo, altamente resiliente e sicuro, in grado di fornire un’elasticità intelligente alle esigenze della nostra attività».

Quest’ultima iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra Capgemini e AWS, iniziata nel 2008. Capgemini è anche Premier Consulting Partner di AWS con oltre 2.500 professionisti in possesso delle certificazioni AWS e delle qualifiche AWS Competency, tra cui AWS SAP Competency e AWS Migration Competency.

Per Massimo Ippoliti, Chief Technology & Innovation Officer di Capgemini in Italia: «La Digital Cloud Platform per le soluzioni SAP di Capgemini porta con sé strumenti di migrazione collaudati e modelli SAP predefiniti che risolvono i problemi più comuni. I nostri modelli preconfigurati forniscono ai clienti l’accesso ad AWS, garantendo il rispetto delle best practice di settore e degli standard normativi».

Infine, secondo Doug Yeum, Head of Global Partner Organization di Amazon Web Services: «Siamo lieti di supportare la Digital Cloud Platform per le soluzioni SAP di Capgemini e di continuare a lavorare insieme per aiutare le aziende a migrare facilmente verso il cloud. Questa collaborazione consente ai clienti di sfruttare i servizi AWS, come Amazon SageMaker e AWS IoT Greengrass, pur mantenendo le proprie applicazioni SAP grazie alle comprovate soluzioni e all’esperienza di Capgemini su SAP».