Vuoi registrare un video di presentazione o un video educativo per i tuoi figli e familiari per il loro lavoro o studio dal vivo? Il modo migliore per farlo è utilizzare un programma registra schermo. Continua a leggere per scoprire il registra schermo migliore e gratuito da usare

I genitori si preoccupano sempre di ciò che i loro figli guardano su Internet attraverso i loro computer. La maggior parte degli adolescenti è furba e potrebbe guardare continuamente contenuti dannosi all’insaputa dei genitori, il che potrebbe influire sul loro comportamento portando anche alla nascita di disturbi psicologici. Tuttavia, c’è un modo per aggirare tali scenari o problemi a vantaggio degli adolescenti reindirizzando i loro percorsi nella vita attraverso la registrazione dello schermo con un software di cattura dello schermo gratuito.

La registrazione dello schermo del PC è piuttosto divertente in quanto i tuoi figli e i tuoi familiari possono registrare presentazioni e video educativi che possono guardare in seguito per correggere il loro comportamento e condividere con te non appena torni al lavoro, così come con i tuoi compagni di vita. Allo stesso modo, potresti imbatterti in un clip motivazionale non scaricabile mentre sei via per lavoro o un seminario e registrarlo per condividerlo con loro, per ispirarli a fare meglio nella vita. Per ottenere ciò, si deve avere il miglior software di cattura dello schermo per Windows 10. Ci sono diversi strumenti di questo tipo, tra cui Camtasia e Movavi. Sfortunatamente, questi sono costosi ed è difficile acquistarli durante periodi difficili dal punto di vista economico. Questo articolo ti farà conoscere il miglior software gratuito per la cattura dello schermo, che non richiede spese e che puoi acquistare in qualsiasi momento.

Questo è uno dei migliori software gratuiti per la cattura dello schermo che troverai molto utile quando si tratta di registrare lo schermo. Il software è abbastanza facile da scaricare e gli sviluppatori non ti chiederanno di fornire delle informazioni irrilevanti per raggiungere il link per il download. L’interfaccia è anche abbastanza intuitiva e troverai tutte le funzionalità facilmente accessibili.

Non appena apri l’app, verrà mostrata una finestra di dialogo che ti offre l’opzione di Nuova Registrazione o Sfoglia per aprire una vecchia registrazione per alcune modifiche. Quando fai clic su Nuova Registrazione, ti verrà fornito un selettore di schermata che puoi trascinare in base all’area che desideri acquisire.

Potrai anche impostare la risoluzione dello schermo e registrare fino a 1080p. La qualità video che otterrai sarà nitida e potrai anche impostare le scorciatoie da tastiera per avviare/interrompere la registrazione. Il software ti consentirà anche di registrare i movimenti del cursore insieme ai clic.

Caratteristiche

Non ci saranno filigrane né pubblicità durante la registrazione. La registrazione del video non avrà alcun limite di tempo. I round di sistema e l’ingresso del microfono verranno registrati. La qualità del video arriverà fino al Full HD. Puoi esportare il video nel tuo archivio o caricarlo su YouTube direttamente dall’interfaccia. Offre anche la possibilità di ridurre il rumore di fondo. C’è anche un lungo elenco di effetti audio tra cui scegliere.

Screencast-O-Matic è uno dei più affidabili software gratuiti per l’acquisizione delle schermate in quanto consente alle persone di accelerare le riprese. Inoltre è dotato di un editor video integrato, che consente di modificare le registrazioni per renderle più attraenti e divertenti. Le funzioni di modifica come l’aggiunta di musica sono ottime opzioni in cui l’audio del video non ha alcuna utilità. Allo stesso modo, l’incorporazione di sfocature nelle clip ti assicura di aiutare gli spettatori a concentrarsi e comprendere gli aspetti più importanti. La maggior parte dei professionisti o degli appassionati dell’intrattenimento preferisce usare questo strumento in quanto consente inoltre agli utenti di condividere video su YouTube, senza necessariamente scaricarlo.

Pro

È compatibile con computer Mac e Windows

Ha una varietà di opzioni di modifica, come l’aggiunta di immagini, sfocature, titoli e musica

Comprime le clip nelle dimensioni desiderate

Memorizza le clip in una gamma di formati

Esporta rapidamente l’acquisizione dello schermo su varie piattaforme cloud come Google Drive e siti come YouTube.

Esegue anche una registrazione dalla webcam.

Contro

Limita il tempo registra schermo a un massimo di 15 minuti

La qualità del video acquisito è sempre inferiore.

La versione gratuita aggiunge una filigrana ai video catturati

La versione gratuita non consente la regolazione della registrazione di qualità superiore e inferiore

Questo potente e gratuito software di acquisizione video rende lo screencasting intuitivo ed è quindi tra gli strumenti più affidabili per Windows 10. Open Broadcaster Software ha un’interfaccia pulita e di facile lettura che consente l’aggiunta di immagini e fonti, finestre specifiche e acquisizione carte, tra gli altri oggetti. Ha anche caratteristiche interessanti come il missaggio audio e video in tempo reale. Il mixer audio di facile uso assicura la possibilità di escludere i rumori tramite la soppressione. Inoltre, consente lo streaming su siti Web come Facebook Live, YouTube Live, Hitbox e Twitch. Durante l’acquisizione dello schermo, il software consente di selezionare la risoluzione del monitor.

Pro

È una piattaforma open source e gratuita

Consente agli utenti lo streaming video in tempo reale dalla maggior parte delle piattaforme video in streaming

Migliora la funzionalità tramite oltre 20 plug-in

Supporta più filtri

Offre agli utenti la libertà di registrare video, senza limiti di tempo, il che lo rende perfetto per registrazioni di lunga durata

Sincronizza la webcam

Contro

È disfunzionale in Windows XP

È impossibile collegare il file audio come sorgente.

Non è adatto per i principianti in quanto richiede alcune conoscenze tecniche

È lento e la qualità dello streaming è piuttosto deludente.

Potrebbe interrompersi se Internet diventasse debole.

Debut Video Capture è uno dei migliori software gratuiti per la cattura dello schermo che ti consente di registrare tutti gli eventi di Windows 10. Ha la capacità di catturare il suono del microfono, consentendo di creare clip dimostrative senza registrazione audio. Nonostante abbia un’interfaccia strana, è facile da usare in quanto gli elementi sono ben etichettati in modo che i nuovi utenti possano navigarli facilmente. Questo strumento ti offre un tempo di registrazione illimitato e non applica filigrane alle tue clip. Inoltre, fornisce opzioni registra schermo di Windows; puoi usare l’intero desktop virtuale, disegnare un rettangolo dell’area di registrazione o selezionare sotto il cursore.

Pro

È compatibile con diversi formati come LLV, MP4, MOV, WMV e 3GP

Offre agli utenti un tempo di registrazione illimitato

È efficace nei sistemi di sicurezza in quanto registra anche da telecamere esterne

Consente agli utenti di programmare la propria registrazione

La qualità delle clip rimane intatta in quanto non viene ad essere compromessa

È personalizzabile e facile da usare

Contro

Non modifica la registrazione a causa della mancanza di funzionalità di editing

Non può caricare clip su piattaforme come YouTube per la condivisione

L’interfaccia appare obsoleta, il che la rende poco attraente

È un software lento considerando che il caricamento dei video richiede un po’ di tempo

I professionisti considerano ShareX uno dei migliori software per la cattura dello schermo per Windows in quanto è un programma che si basa su piccole installazioni, il che lo rende leggero. Pertanto, questo software di cattura dello schermo gratuito open source libera lo spazio nel tuo PC, permettendoti di usarlo in modo costruttivo. Ha più modalità di acquisizione che diversificano il modo in cui acquisisci rapidamente le schermate di qualsiasi parte, finestra o dell’intero schermo. Inoltre, registra lo schermo in due forme, GIF e video. Con l’editor di immagini integrato, puoi rendere interessanti le tue schermate catturate prima di usare la funzione di caricamento automatico per caricarli online istantaneamente.

Pro

Viene fornito con strumenti di editing

Fa registrazioni video in alta qualità

Tutte le funzionalità, utili e importanti, sono disponibili gratis

Ti consente di registrare video e audio dello schermo e acquisire schermate su più monitor.

Facilita alla perfezione la condivisione rapida di video, GIF e schermate tramite la funzione di caricamento automatico, che li carica sul tuo server

Consente la personalizzazione del tasto di scelta rapida per associare il comando

Contro

È impossibile per gli utenti di Instagram sincronizzarlo con il sito.

La personalizzazione delle impostazioni di registrazione è piuttosto complicata.

È complicato e, quindi, non consigliato ai principianti

Apowersoft, un software di cattura dello schermo gratuito, ti consente di catturare lo schermo di Windows 10 senza problemi. Per cominciare, non richiede l’installazione di software per computer in quanto è un software di acquisizione video gratuito basato sul web. Ha un’interfaccia simpatica e chiara che è abbastanza facile da capire, rendendolo appropriato per principianti e bambini in formazione. Grazie alle sue molteplici capacità e strumenti, questo software offre numerose funzioni di editing e acquisizione, come la registrazione dello schermo video temporizzata. La possibilità di condividere lo schermo nei post di Facebook e Twitter e anche nei file di immagine tramite posta elettronica aiuta gli utenti a condividere contenuti di intrattenimento cruciali.

Pro

Non ha limiti di tempo per la registrazione

Supporta webcam e registrazione di video sullo schermo

Sono disponibili più opzioni di esportazione dei video

Consente l’uso di formati di uscita FHD e HD

Gestisce l’editing completo delle immagini. Puoi includere forme, frecce e testo, applicare effetti come pixelazione, contrazione e sfocatura e ruotare, ridimensionare, ritagliare e aggiungere bordi.

Consente agli utenti di condividere le registrazioni dello schermo su Facebook e Twitter e il file di immagine allegato tramite e-mail

Contro

Richiede una connessione Internet molto stabile

Non va bene per i giocatori in quanto non è appropriato per la registrazione del gioco

Non può acquisire su un monitor secondario

7. CamStudio

Se stai cercando un software di cattura dello schermo gratuito per Windows 10 che possa fornirti le funzionalità di base e non devi approfondire le funzionalità per trovare qualcosa, CamStudio può essere una delle scelte che puoi fare. Non è un software molto ingombrante e puoi installarlo con alcuni passi molto semplici.

Il software è anche abbastanza necessario per gli utenti che non modificheranno di molto i loro video. Come alcune delle precedenti in questa lista, anche CamStudio è un’applicazione open source e avrai tutte le funzionalità gratuitamente.

Quando aprirai l’applicazione, la finestra di dialogo ti mostrerà tutte le opzioni in anticipo. Se stai cercando un registra schermo che possa fornire anche funzionalità di modifica, questo non fa per te.

C’è una cosa di cui devi occuparti ed è che prima che il file di installazione venga scaricato, ti chiederà alcuni sondaggi, dovrai dire di no a tutto in quanto potrebbe scaricare del malware sul tuo sistema.

Caratteristiche

I video che creerai saranno principalmente in formato AVI. Tuttavia, in seguito potrai convertirli in SWF. Questo software ti consentirà di registrare video sullo schermo. I file/video che creerai usando CamStudio possono essere salvati in piccole dimensioni. Potrai anche impostare un cursore/puntatore personalizzato e sarà molto utile per registrare i tutorial. Gli effetti di animazione/transizione sono presenti, ma sono molto limitati. Potrai anche registrare il tuo audio.

La registrazione dello schermo non può essere più semplice di così. L’interfaccia che ScreenRec ti offre sarà molto intuitiva e potrai comprenderla facilmente e senza problemi. È anche un software gratuito e non dovrai pagare un solo centesimo per accedere a tutte le funzionalità.

Non ci saranno pubblicità o accesso limitato e potrai registrare lo schermo abbastanza facilmente. Se stai cercando un registratore per le tue esigenze professionali, cioè per ospitare riunioni di lavoro, questo offre anche quella funzionalità. Dovresti notare una cosa che ScreenRec non ti offre alcuno strumento di editing.

Il registratore ti consentirà anche di aggiungere un ingresso audio separato in modo da poter aggiungere voci fuori campo nitide per il tutorial o la presentazione che stai registrando. ScreenRec sarà disponibile per tutti i sistemi operativi, incluso Linux. Oltre a non fornire alcuno strumento di modifica, non sarai in grado di registrare i filmati della tua webcam.

Caratteristiche

Il video che verrà registrato sarà in full HD, fornendo tutti i dettagli intatti. Potrai anche catturare delle schermate e annotarle per cancellare ciò che stai dicendo. Il formato sarà MP4 e ti consentirà di riprodurre il filmato su qualsiasi dispositivo. Insieme al microfono verranno registrati anche i suoni del sistema. L’applicazione ti consentirà inoltre di condividere il video con il tuo team creando un collegamento. Avrai anche 2 GB di spazio di archiviazione cloud incluso. Il registratore è gratuito e, inoltre, non riceverai alcuna pubblicità usando una qualche funzione.

È anche una delle applicazioni dall’interfaccia molto intuitiva e tutte le funzionalità sono facilmente accessibili. Se ti stessi chiedendo se sia supportato sul tuo sistema operativo, ci dispiace deluderti, ma è supportato solo su Windows. Le funzioni qui offerte ti consentiranno di registrare & caricare video in pochissimo tempo, ed è il motivo per cui Ezvid è abbastanza popolare tra i giocatori e i creatori di YouTube.

Il set di funzionalità offerte da questa applicazione ti consentirà di disegnare mentre stai registrando. Sarà una funzione molto utile per tutti gli insegnanti che ci sono in giro.

Il video finale verrà esportato nel formato WMV, così che risulterà un po’ più voluminoso, ma riuscirai a mantenere la qualità originale che hai registrato. Prima che lo chiedi, sì, anche questo è assolutamente gratuito e non dovrai spendere un solo centesimo per accedere a tutte le funzionalità.

Caratteristiche

Il video può essere acquisito fino a 1080p. L’interfaccia è progettata con un design molto elegante che sarai in grado di capire il tutto abbastanza facilmente. L’applicazione include anche un’ampia gamma di tracce audio. Puoi aumentare o diminuire la velocità del metraggio registrato. L’editor ti consentirà anche di aggiungere video e immagini dal tuo dispositivo al video registrato. Non ci saranno filigrane o annunci e potrai anche registrare il filmato della webcam.

Dall’analisi precedente dei 5 migliori software per la cattura dello schermo per Windows, le somiglianze più elementari sono che sono tutti gratuiti e richiedono una connessione Internet affidabile per la piena funzionalità. Quindi, non devi spendere del denaro per usarli fintanto hai una buona connessione Internet. Quattro dei 5 software di acquisizione video gratuiti, vale a dire Screencast-O-Matic, OBS, Debut Video Capture e Apowersoft, sincronizzano la webcam e la registrazione dello schermo consentendo agli utenti di effettuare anche registrazioni dalla webcam. Tuttavia, mancano di editor integrati raccomandabili e limitano il tempo di registrazione per gli utenti, rendendoli inadatti alla registrazione di giochi e all’uso professionale da parte di insegnanti e personale d’ufficio. Alla fine, l’unico miglior software gratuito di cattura dello schermo che dovresti prendere in considerazione è Wondershare DemoCreator.

Ecco Quali Sono i Punti di Spicco di DemoCreator

Il software DemoCreator è considerato il miglior software di cattura dello schermo per Windows 10 nel 2020 in quanto è progettato per registrare qualsiasi attività desktop, inclusi video motivazionali ed educativi e presentazioni. Una volta acquisito il contenuto multimediale, salva i video in vari formati, rendendoli adatti per la riproduzione su più player.

DemoCreator si distingue in quanto è adatto sia ai professionisti sia ai principianti e viene fornito con piacevoli caratteristiche benefiche. La caratteristica più interessante è il potente editor integrato che aiuta con la manipolazione delle registrazioni per renderle attraenti. Gli strumenti di editing includono effetti cursore modificabili che consentono la regolazione delle dimensioni, della forma e del colore del cursore. Le annotazioni consentono l’aggiunta di più elementi come i testi. Con le funzionalità del tutorial, puoi disegnare cerchi o usare le frecce per spiegare il contenuto della registrazione.

Anche la registrazione simultanea tramite 2 dispositivi, la webcam e la fotocamera, è interessante. Puoi anche registrare partite veloci alla perfezione usando questo software di acquisizione video gratuito, grazie a 15-120 FPS in Windows e fino a 60 FPS quando si usa un Mac. Usando la funzione Picture in Picture, puoi includere un secondo video o immagine, come una videocamera da gioco, al tuo filmato. DemoCreator ti dà inoltre la possibilità di registrare parte o tutto lo schermo. Puoi anche esportare la tua registrazione in più formati in modo tale che la condivisione sui social media e con gli amici non sia un problema.

Per godersi tutte le funzionalità di cui sopra senza limiti, DemoCreator costerà un pochino. Tuttavia, questo non dovrebbe scoraggiarti in quanto il prezzo è alla portata di tutte le tasche e ti dà accesso a tutti gli angoli del software, oltre al privilegio di acquisire una clip senza filigrana. Queste funzionalità sono molto importanti per la registrazione dello schermo e per l’uso in ufficio. In generale, ottenere DemoCreator ti porterà dei benefici sia a casa sia al lavoro.

Conclusione

Screencast-O-Matic, Open Broadcaster Software, Debut Video Capture, ShareX, e Apowersoft potrebbero essere i migliori gratuiti software di cattura dello schermo di cui i tuoi figli hanno bisogno per registrare sullo schermo clip importanti. Tuttavia, DemoCreator è il miglior software di cattura dello schermo per Windows 10 nel 2020 in quanto registra anche giochi dal ritmo veloce, fornisce una suite di editing completa, consente la registrazione della webcam che ti dà modo di usare efficacemente la funzione Picture in Picture ed esportare in più formati per facilitare la condivisione. Il piccolo prezzo che paghi non ti infastidirà non appena inizi a usare DemoCreator a casa e al lavoro.