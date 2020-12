Zoom è il software di teleconferenza più popolare attualmente. In questo articolo vedrai molti software di registrazione dello schermo per dispositivi Windows, Mac, Android e iOS che consentono di registrare il contenuto della riunione e semplificarne la visione più e più volte

L’app per videoconferenze Zoom viene spesso usata per riunioni online, soprattutto quando le persone non possono incontrarsi faccia a faccia. Offre la possibilità di registrare tutte le riunioni a cui è possibile fare riferimento in seguito, rendendolo il miglior registratore di riunioni. Quindi, non solo aiuta nella comunicazione, ma anche nel migliorare il tuo rendimento scolastico o lavorativo.

Sfortunatamente, l’opzione per la registrazione della riunione richiede l’autorizzazione dell’host. Pertanto, non hai la libertà di registrare, soprattutto se l’ospite ha disabilitato l’opzione di registrazione nelle impostazioni. Fortunatamente, ci sono molti registratori di riunioni per Windows e Mac e dispositivi iOS e Android a tua disposizione.

I 10 Migliori Registratori Gratuiti per Mac e Win PC per Riunioni Zoom

Prima di tutto, presentiamo 10 tipi di software registra schermo adatti per PC Windows o Mac.

Filmora9 è uno strumento famoso grazie alla sua capacità di modificare i video e supportare i video 4K. Tuttavia, ciò che potresti non sapere è che ti consente di registrare la tua webcam e quindi potresti non aver bisogno di applicazioni di terze parti. Inoltre, puoi registrare il tuo desktop, così che risulta tra i migliori registratori di riunioni per Mac e PC Windows. Ti dà la possibilità di registrare un segmento o una finestra dello schermo o l’intero schermo. Dopo la registrazione, goditi il montaggio professionale.

DemoCreator è il registratore di riunioni più consigliato per computer Windows e Mac poiché cattura qualsiasi attività sul desktop. È perfetto sia per i professionisti sia per i principianti in quanto non necessita di competenze tecniche per usarlo. L’editor integrato funziona bene, permettendoti di modificare le clip usando la sua suite di editing completa prima di condividerle con i colleghi. Questo registratore può utilizzare contemporaneamente 2 dispositivi, la fotocamera e la webcam, e quindi cattura te e il resto dell’equipaggio nella riunione Zoom.

Barra dei giochi di Windows 10

Se usi un computer Windows, non devi avere un’altra applicazione per registrare le riunioni di Zoom. Basta aggiornarlo a Windows 10 e avrai una barra di gioco di Windows 10, un programma che cattura lo schermo del computer. Il processo di registrazione delle riunioni di Zoom è semplice; accedere all’applicazione tramite le funzioni della tastiera Windows e G contemporaneamente, quindi premere il pulsante Registra. Apri la finestra Zoom della riunione e la registrazione procederà.

Allo stesso modo, anche per il Mac esiste un modo semplice per registrare riunioni Zoom, tramite QuickTime Player. Basta aprire il programma, andare al menu File e fare clic su Nuova Registrazione Schermo. Procedi con la funzione Registra quando sei pronto e poi continua con la riunione Zoom. Questa applicazione potrebbe non impostare la frequenza dei fotogrammi per il video né consentire di scegliere l’area dello schermo da registrare. Tuttavia, è un’opzione gratuita e facile.

OBS Studio

OBS Studio è un potente registratore per riunioni Zoom di Windows con un’interfaccia pulita. Ti consente di registrare la riunione senza limiti di tempo, quindi è la scelta perfetta quando la riunione dura a lungo. L’interfaccia di facile lettura lo rende adatto ai principianti. Nel caso in cui dei rumori indesiderati vengano catturati durante la registrazione dello schermo, è possibile utilizzare il mixer audio per escluderli. Consente inoltre di scegliere la risoluzione del monitor preferita per ottenere la qualità desiderata.

Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic è tra i registratori di riunioni più affidabili e migliori per Windows e Mac. È unico perché ti consente di velocizzare le tue riprese e ha anche un editor integrato che modifica le registrazioni. Poiché una riunione di Zoom può includere diversi membri, può aiutarti a concentrarti su chi parla incorporando sfocature nel video. Se desideri condividere la registrazione della riunione con altri professionisti, fallo direttamente su YouTube senza scaricare la clip.

VLC fa riferimento a un player multimediale multipiattaforma con varie funzionalità, tra cui l’editing video e la registrazione delle riunioni. Questo registratore di riunioni gratuito per Mac e Windows può supportare entrambi i codec h.265 e h.264. Non appena acquisisci la registrazione, puoi modificarla ruotando, tagliando, ritagliando e capovolgendo il file. Man mano che si sfocano alcuni componenti per mantenere l’attenzione sulle aree più importanti, è anche possibile normalizzare il volume del suono e applicare effetti come movimento e fluidità e aggiungere testo.

ScreenFlow è uno dei migliori registratori di riunioni per Mac. Cattura le registrazioni dello schermo alla massima qualità e ti consente di registrare più schermi contemporaneamente in quanto a volte uno schermo è appena sufficiente. Durante la registrazione e la registrazione della riunione Zoom, è possibile utilizzare la funzione di registrazione multischermo per acquisire un podcast dal vivo o un programma online da guardare in seguito. Inoltre ha un’interfaccia di editing di facile comprensione che ti aiuta a regolare e rivedere la riunione di Zoom registrata.

Camtasia

Camtasia è un altro registratore di riunioni consigliato per Windows e macOS che registra qualsiasi cosa sul tuo computer, inclusa una conferenza Zoom. Oltre alle riunioni di Zoom, il software può registrare presentazioni, siti web, webinar, pagine di prodotti e software. Usando le registrazioni dello schermo puoi creare del materiale di formazione, tutorial di YouTube e altro lavoro di qualità. Inoltre, puoi modificare il metraggio registrato usando effetti cursore, animazioni, callout, musica e diverse combinazioni di colori. Camtasia ti consente inoltre di condividere il filmato online.

Movavi

Movavi è un ottimo registratore di riunioni per Mac ed è consigliabile quando si deve acquisire un tutorial per lavoro. Quindi, puoi usarlo per registrare sullo schermo interviste Skype o chiamate in conferenza che hanno un impatto sul tuo lavoro. Dopo aver acquisito la registrazione dello schermo, è possibile modificare usando strumenti avanzati come filtri, schermo verde ed effetti al rallentatore, per creare tutorial aziendali più desiderabili. Puoi apportare modifiche e condividerle con altre parti interessate.

Le 7 Migliori App Gratuite per iOS e Android per Registrare Riunioni Zoom

Di seguito 7 delle più popolari app per la registrazione delle riunioni Zoom effettuate tramite telefoni cellulari Android o iOS.

Registra Schermo Integrato in iOS

Se desideri registrare una riunione di Zoom su iOS, il primo strumento da considerare è l’app di registrazione integrata che si trova su iPad e iPhone. Ti consente di acquisire tutte le attività sullo schermo del dispositivo e fornisce video di qualità. Il processo di registrazione delle riunioni di Zoom è semplice: avvia la nuova riunione, accedi al Centro di controllo e premi a lungo il tasto Registrazione schermo per avviare la registrazione. I controlli saranno visibili in modo da poter mettere in pausa, riprendere o interrompere a piacimento.

Mobizen Screen Recorder

Il registra schermo Mobizen è il miglior registratore di riunioni per telefoni Android come Samsung Galaxy. Registra lo schermo con una risoluzione di 1080p ed è facile da usare. Inoltre, memorizza la registrazione sulla SD card esterna, per salvare lo spazio di archiviazione sul telefono e semplificarne il trasferimento sul computer. Per usarlo, avvia lo Zoom meeting e seleziona l’icona mobile di Mobizen. Inizia l’acquisizione usando la funzione Registra, quindi utilizza l’utilità Interrompi per terminare la sessione di registrazione.

AZ Screen Recorder

Puoi anche usare il registra schermo AZ per catturare una riunione di Zoom sul tuo telefono Android. È un’app abbastanza semplice ma potente poiché può registrare video in risoluzione Full HD. Registra anche il suono esterno e interno e cattura simultaneamente lo schermo e le riprese dalla fotocamera anteriore. Alla maggior parte degli utenti piace in quanto non ha limiti di tempo, il che è comodo quando le riunioni di zoom durano più del previsto. Basta semplicemente scuotere il telefono e l’app interromperà la registrazione dello schermo.

ScreenCam Screen Recorder

ScreenCam screen recorder è uno strumento che funziona alla perfezione sui telefoni Android. Cattura lo schermo e registra anche l’audio, quindi crea un ottimo video registrato. Consente di scegliere risoluzione, bitrate e fotogrammi al secondo in modo da poter acquisire la qualità e le dimensioni video desiderate. È il miglior registratore di riunioni che troverai per il tuo telefono Android in quanto è gratis e non ha pubblicità.

RecMe Free Screen Recorder

RecMe è un altro registra schermo unico per telefoni Android che registra lo schermo e l’audio. Questo strumento gratuito è anche tra i migliori registratori di riunioni in quanto non limita il tempo di registrazione e non appone una filigrana sui video. Inoltre, produce qualità HD, che ha un bitrate fino a 60 fps, 1080p e 32 Mbits/s, e funziona correttamente con dispositivi sia con root sia senza root. Questo registra schermo ha un microfono e audio interno, separatamente e miscelati. Puoi mettere in pausa e riprendere la registrazione.

Screen Recorder MNML

MNML si qualifica anche come affidabile registratore di riunioni con Zoom, considerando che è gratuito e open-source. Fornisce un’interfaccia bella e facile da usare, dotata di menu in bianco e nero. Sebbene l’applicazione non disponga del supporto audio interno per i gadget Android 10, registra l’audio dal microfono. Inoltre, non ha fastidiosi annunci, pertanto si ha la sicurezza che la riunione proceda senza intoppi. Dopo aver concesso le autorizzazioni di memorizzazione e la sovrapposizione dello schermo, premi il tasto di registrazione per procedere.

Screen Recorder-No Ads

Come suggerisce il nome, Screen recorder-No ads non interrompe la riunione di Zoom con annunci pubblicitari. Viene fornito con un’interfaccia utente pulita e svolge alla perfezione le attività di base, come l’acquisizione rapida di schermate. È uno dei migliori registratori di riunioni in quanto cattura l’audio internamente e anche di chi parla. Inoltre, supporta FaceCam per fotocamera posteriore e anteriore, in quanto registra lo schermo. Allo stesso tempo, le funzioni di modifica in sovrapposizione ti consentono di disegnare note sullo schermo.

Conclusione

Qui sopra abbiamo presentato i 17 più popolari strumenti registra schermo per aiutarti facilmente a registrare il contenuto delle riunioni di Zoom. Ovviamente, oltre a registrare riunioni di Zoom, puoi anche registrare qualsiasi immagine che desideri registrare, ad esempio presentazioni PPT, tutorial, video YouTube, ecc. Tra questi, se usi spesso il computer, ti consigliamo di scaricare Wondershare DemoCreator. In quanto non solo può registrare gli schermi dei computer, bensì può fare anche l’editing video, il che è molto pratico. Cosa ancor più importante, tutte queste funzionalità possono essere sperimentate nella versione gratuita. Vuoi provarlo?