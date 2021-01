Il system integrator e il vendor collaborano per portare sul mercato le soluzioni migliori (vedi le workstation Dell Precision) per rispondere alle singole esigenze dei clienti

La diffusione a livello mondiale della pandemia di coronavirus ha messo in primo piano per le aziende la necessità di introdurre nuovi modi di lavorare. Questo ha fatto emergere, in maniera evidente, che le postazioni di lavoro non sono tutte uguali. R1 Group, system integrator presente da 27 anni sulla scena italiana, collabora con Dell Technologies in qualità di Titanium Partner per offrire alle organizzazioni l’infrastruttura indispensabile per costruire il loro futuro offrendo soluzioni su misura e che promuovono la produttività.

“Abbiamo assistito e stiamo assistendo ad una accelerazione tecnologica – spiega Alessandro Sanvitale, Technical Specialist di R1 Group – che investe tutti i settori e che comporta nuovi modelli di utilizzo delle tecnologie, in particolare per evitare inefficienze e rallentamenti. Sull’onda di questa evoluzione generale, dalla collaborazione tra R1 Group e Dell Technologies nascono soluzioni mirate che aiutano le imprese nei loro percorsi di digitalizzazione”.

In questo scenario la postazione di lavoro deve evolversi per supportare il professionista regalandogli la flessibilità di cui ha bisogno, abilitandolo a lavorare ovunque e in qualsiasi momento e permettendogli di risparmiare tempo da investire nelle attività a valore aggiunto per una maggiore efficienza.

Fiore all’occhiello della proposta Dell sono le workstation mobili e fisse (nella versione desktop o rack) Dell Precision, progettate per gestire in modo ottimale le applicazioni professionali più diversificate: dai media all’intrattenimento, dalla progettazione alla produzione, dal settore sanitario alle scienze biomediche fino al settore petrolifero e del gas e a quello economico e dei servizi finanziari, senza dimenticare i creatori di contenuti e il comparto del government. Questi prodotti professionali sono l’elemento fondamentale per la creazione di contenuti di realtà virtuale e aumentata e offrono anche la possibilità di implementare e gestire piattaforme di tecnologia cognitiva, tra cui apprendimento automatico, Data Science e intelligenza artificiale, per aiutare le aziende a risolvere problemi complessi e a ottenere informazioni approfondite dai dati in loro possesso.

La linea di workstation Dell Precision (serie 3000, 5000 e 7000) fonde la potenza che serve ai professionisti con un design compatto e accattivante, mettendo a disposizione tutte le più innovative funzionalità.

Le workstation Dell Precision regalano prestazioni intelligenti e tutta l’affidabilità mission critical di cui una azienda moderna ha bisogno.

Caratterizzate da un’elevata scalabilità, queste workstation Dell sono disponibili in diversi formati, tra cui rack workstation, workstation con fattore di forma ridotto e mini tower, nonché tower di fascia media e alta con FlexBay e progettazione termica multicanale. Ovviamente invece la portabilità è protagonista nei modelli più sottili e leggeri, dotati di display touch-screen InfinityEdge con UHD e HDR. Anche qui la tecnologia di progettazione termica multicanale è protagonista per consentire al calore di dissiparsi in maniera efficiente.

Le workstation Dell Precision sono dotate di componenti ad alte prestazioni di livello aziendale, come CPU Xeon multicore di fascia alta, SSD ad alte prestazioni, un vasto numero di TB come spazio di archiviazione e più schede grafiche professionali di fascia alta.

La gamma Dell Precision dispone anche di hardware e software che funzionano insieme senza problemi: gli utenti possono eseguire il loro software professionale in modo affidabile e efficiente su questi macchinari. E inoltre Dell Optimizer for Precision, già preinstallato, consente di ottimizzare le prestazioni grazie all’intelligenza artificiale capace di ottimizzare automaticamente le workstation mediante l’apprendimento automatico. Funzionalità come ExpressResponse, audio intelligente, ed ExpressCharge analizzano e regolano in modo intuitivo le aree critiche del sistema incluse le prestazioni, l’audio e la durata della batteria.