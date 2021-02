Talentia Software al fianco di Vittoria Assicurazioni nella transizione digitale della direzione del personale

Vittoria Assicurazioni ha scelto di farsi affiancare da Talentia Software nei processi di digitalizzazione e nella riorganizzazione dei processi HR interni con la soluzione HCM (Human Capital Management) dello specialista nelle soluzioni per la gestione delle risorse umane e finanziarie per le imprese.

Azienda italiana attiva dal 1921, che opera in tutti i settori del rischio e fonda la propria attività su una lunga esperienza in campo assicurativo per la tutela delle persone, della famiglia e delle aziende, Vittoria Assicurazioni ha sempre dedicato particolare attenzione e investimenti ai temi tecnologici e alle infrastrutture IT. Nel 2000 Vittoria Assicurazioni inizia a dotarsi di un sistema informativo unico integrato con la rete di vendita. Nel 2004 tutti gli aspetti legati alla rete agenziale erano integrati nel sistema tranne la struttura del personale.

Rivoluzione digital anche nella Direzione del Personale

È su queste basi tecnologiche che, nel 2014, Vittoria Assicurazioni decide di avviare una sorta di rivoluzione tecnologica per dotare anche la Direzione del Personale di un sistema integrato e ridurre sensibilmente l’uso della carta per tutte le funzioni del personale. Nel corso di una software selection l’azienda incontra e sceglie Talentia Software e la sua soluzione HCM.

Come spiega in una nota ufficiale Stefano Zanetto, Direttore HR di Vittoria Assicurazioni: «Avevamo strumenti sparsi e non integrati che causavano un enorme spreco di carta. L’obiettivo che ci siamo posti, e che abbiamo raggiunto al 98%, è di creare un sistema integrato per tutte le attività del personale e di eliminare completamente la carta da tutte le nostre attività funzionali. Abbiamo scelto Talentia Software attraverso una selezione di fornitori per la totale affidabilità, per i sistemi di sicurezza assicurati e che rispondevano alla nostra forte necessità di riservatezza e anche per la capacità di innovare e sviluppare il sistema».

In Vittoria Assicurazioni la Funzione Personale al 100% paper fre

Negli anni è stata implementata quasi interamente la suite di Talentia Software, che è entrata a regime nel 2018, a eccezione del modulo Recruiting, (il turnover in azienda è molto ridotto) per il quale l’azienda, comunque, ne ipotizza lo sviluppo nel corso del prossimo anno. Oggi, la funzione Personale è al 100% paper free. Dal punto di vista HR, sono stati conseguiti tutti i vantaggi dell’integrazione, mentre per gli utenti, l’aver automatizzato molti processi, ha permesso di far arrivare l’informazione in modo veloce e puntuale a chi ne ha le necessità.

In un 2020 segnato dalla pandemia, inoltre, è stato necessario accelerare la transizione al digitale dei corsi di formazione dell’azienda. Grazie allo strumento Training di Talentia è stato possibile tradurre in poco tempo molti corsi di formazione in presenza, in corsi di formazione online. Un passaggio fondamentale per l’organizzazione che gestisce circa 10mila ore di formazione all’anno per i suoi 530 dipendenti.

Già in vista nuovi progetti con Talentia Software

La collaborazione tra le due aziende, però, non finisce qui. Vittoria Assicurazioni sta già valutando nuovi progetti con Talentia Software: per prima cosa la semplificazione dei processi in tutte le aree, e poi il consolidamento e approfondimento dei tool già implementati.

Per Marco Bossi, Managing Director di Talentia Software: «Vittoria Assicurazioni è un cliente particolarmente significativo nelle strategie di crescita che vogliamo perseguire: affiancare le imprese clienti per accompagnarle nei loro percorsi di trasformazione digitale per semplificare la complessità derivante dalla gestione HR e fornire le migliori soluzioni e supporto ad hoc per affrontarle. Abbiamo lavorato in totale sinergia per la definizione dei processi HR e delle procedure collegate, nella definizione dei ruoli HR e dei precisi attributi nel sistema HCM. C’è stata una prima fase di analisi e definizione di ruoli e responsabilità per poi sviluppare in parallelo il processo e la relativa trasformazione all’interno del software».