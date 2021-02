Nel 2020 più di 1.100 implementazioni di soluzioni di SAP per il procurement aiutano le aziende a trasformare la gestione della spesa e promuovere attività sostenibili

Home Shopping Europe, l’azienda tedesca di prodotti chimici specializzati LANXESS AG, l’azienda globale di fosfati Prayon e Swiss Federal Railways (SBB) sono state tra le quasi 300 implementazioni delle soluzioni SAP Ariba e SAP Fieldglass completate con successo nel quarto trimestre del 2020, portando le implementazioni per l’intero 2020 a oltre 1.100.

Con soluzioni collaudate che aumentano efficienza, controllo, conformità e risparmio sui costi, SAP sta aiutando molti dei brand più noti al mondo a trasformare e reinventare la gestione della spesa per contribuire a meglio definire e realizzare gli obiettivi di business.

Durante il quarto trimestre del 2020, a livello globale le aziende hanno continuato a lanciare nuove soluzioni e ad accelerare i loro percorsi di trasformazione digitale, tra cui:

• DeLaval, leader svedese nelle attrezzature per l’allevamento da latte, ha implementato la soluzione SAP Ariba Buying, che include funzionalità a supporto dell’acquisto guidato, per semplificare il processo di acquisto in tutta l’organizzazione.

• Home Shopping Europe GmbH (HSE) è un rivenditore omnicanale leader in Europa con tre canali TV (HSE, HSE Extra e HSE Trend) che raggiungono circa 45 milioni di famiglie in Germania, Austria e Svizzera. L’azienda ha implementato le applicazioni SAP Fieldglass Contingent Workforce Management e SAP Fieldglass Services Procurement per ottenere una migliore visibilità sulla forza lavoro esterna. L’automazione dei processi di approvvigionamento e dell’assunzione e gestione di lavoratori esterni consente a HSE di rispettare le normative legali migliorando l’efficienza e l’esperienza utente.

• Prayon, azienda belga leader globale nel settore dei fosfati, ha implementato la soluzione SAP Ariba Catalog come parte del suo programma di trasformazione digitale per aumentare la conformità, migliorare la visibilità e il controllo della spesa e fornire un’esperienza utente superiore nell’acquisto di beni e servizi indiretti.

• Swiss Federal Railways (SBB), la compagnia ferroviaria nazionale della Svizzera, ha avviato la prima fase del progetto per implementare le soluzioni SAP Ariba per un approvvigionamento strategico, come indicato nel suo piano di digitalizzazione reso necessario dalla pandemia COVID-19. Sfruttare l’integrazione standard tra le soluzioni SAP Ariba e la soluzione SAP ERP già esistente aiuterà SSB a realizzare la sua visione strategica per un processo di approvvigionamento standardizzato e armonizzato con oltre 15.000 fornitori e per più di 5.000 contratti.

Inoltre, centinaia di aziende hanno scelto le soluzioni SAP Ariba e SAP Fieldglass nel quarto trimestre, tra cui Chevron, Duratex, Esselunga S.p.a., General Motors LLC, Gilead Sciences Inc., Nestlé S.A., Nomad Foods Limited, Sony Picture Networks India e Wieland-Werke AG.

Altre aziende che hanno selezionato le soluzioni SAP nel quarto trimestre includono:

• B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, la più grande borsa valori dell’America Latina, continua ad evolversi e trasformarsi con SAP come suo partner tecnologico consolidato. B3 adotterà le soluzioni SAP Ariba per l’approvvigionamento digitale per aiutare a standardizzare e automatizzare il processo di acquisto in tutta l’organizzazione, migliorare la collaborazione con i fornitori e massimizzare la visibilità e i risparmi sulla spesa.

• La città di Houston, Texas, la quarta città degli Stati Uniti in rapida crescita, ha scelto diverse soluzioni SAP per soddisfare la sua infrastruttura in espansione e gli interessi globali, tra cui SAP Ariba, SAP Fieldglass, SAP SuccessFactors e SAP Analytics Cloud. Con il software SAP, Houston avrà a disposizione una moderna piattaforma tecnologica che automatizzerà i processi e potenzialmente farà risparmiare alla città milioni di dollari.

• Los Angeles Unified School District (LAUSD), il secondo distretto scolastico degli Stati Uniti, serve oltre 650.000 studenti in più di 1.400 scuole e centri. Come parte di un’iniziativa strategica per rendere la propria infrastruttura tecnologica più moderna, LAUSD ha selezionato le soluzioni SAP Ariba, SAP Concur e SAP SuccessFactors, nonché le soluzioni di Experience Management di SAP e Qualtrics per il passaggio al cloud.

• Webasto SE, uno dei 100 più importanti fornitori al mondo per il mercato automotive, ha selezionato le soluzioni SAP Ariba per sostituire i suoi sistemi di approvvigionamento con una piattaforma integrata che fornisce funzionalità complete source-to-pay per tutte le categorie di spesa. L’azienda tedesca mira a promuovere una migliore efficienza dei processi e nella collaborazione interfunzionale, e maggiori risparmi sui costi.

“Le aziende fanno sempre più affidamento sull’approvvigionamento per guidare il proprio business, promuovere la resilienza e dare valore agli investimenti”, ha affermato John Wookey, presidente, SAP Intelligent Spend Management e Business Network. “I responsabili degli acquisti sanno che l’unico modo per ottenere visibilità e informazioni dettagliate su ogni decisione di spesa è sfruttare la potenza del cloud e unificare i processi di gestione della spesa su un’unica piattaforma. Il nostro team è incessantemente concentrato ad aiutare i clienti a raggiungere l’eccellenza nella gestione della spesa per favorire il risparmio sui costi e accelerare l’innovazione. Siamo anche impegnati ad alimentare una più profonda collaborazione tra i clienti e i rispettivi partner commerciali, e, in ultima analisi, ad aiutarli a raggiungere i propri obiettivi finanziari, operativi, ambientali e sociali”.