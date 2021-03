Prodigyt annuncia la presentazione online, martedì 16 marzo 2021 alle ore 11, della 2021 Edition di Touch400 Puro. E’ il kit di modernizzazione web per applicazioni Rpg e Cobol di piattaforma Ibm, che si distingue per la capacità di trasformare automaticamente i programmi Rpg in moderne web applications responsive ricche di nuove funzionalità, per innovare il patrimonio applicativo aziendale a costi competitivi ed affrontare le nuove sfide digitali in arrivo

Prodigyt, azienda specializzata in soluzioni di modernizzazione per piattaforma Ibm-i, presenta Touch400 Puro, l’evoluzione naturale di Touch400 il noto kit di modernizzazione già da otto anni sul mercato nazionale. Puro si può considerare un ottimo punto di raccordo tra le solide applicazioni Rpg su piattaforma Ibm-i e ll web applicativo, che ormai viene adottato dalle aziende come la piattaforma front-end universale. Il kit di Prodigyt ha una somma di caratteristiche che lo pongono in evidenza rispetto ad altri strumenti di modernizzazione sul mercato: un setup semplice e leggero mette subito in condizioni di pubblicare le applicazioni nel web, senza alcuna modifica al codice, raggiungendo la user experience di moderne applicazioni web e mobile; una serie di wizard in dotazione consentono di arricchire i programmi con funzionalità tipiche del web moderno, integrandoli alla perfezione con la piattaforma Ibm-i, della quale ne sfrutta il database, l’ifs, e gli oggetti, attraverso i componenti evoluti disponibili nel pacchetto. Per gli appassionati del fai-da-te, Puro si presenta come uno strumento altamente flessibile: può essere fortemente personalizzato sia nella grafica che nelle funzionalità, in quanto consente ai team di sviluppatori Rpg con conoscenze html,css e javascript di estendere le funzioni dei programmi scrivendo codice applicativo front-end ad eventi, creando propri componenti ed attingendo all’infinito mondo dell’ Opensource e dei web services. In ultimo la grande capacità di integrazione che Puro offre: oltre all’incorporamento di liste sql e applicazioni web esterne, offerte dai wizard precedentemente citati, Puro può essere integrato in portali e in web applications con comunicazione bidirezionale, consentendo alle aziende di integrare gestionali Rpg in architetture più ampie e di rendere omogenea l’offerta applicativa all’interno di un’unica immagine aziendale. Touch400 Puro consente di mantenere vivo e attuale il patrimonio applicativo di Ibm-i, a costi infinitamente più bassi di una migrazione o di sostituzione del software gestionale. Webinar di presentazione di Touch400 Puro 2021 Edition, martedì 16 marzo 2021, ore 11: Introduzione, caratteristiche tecniche, punti di forza, strategie di utilizzo, molti esempi Iscriviti qui: Iscrizione Webinar Touch400 Puro La presentazione durerà un’ora e mezza circa, durante la quale potrete dialogare via chat e porre le vostre domande