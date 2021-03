Il pastificio di Flumeri (Avellino) ottimizza la pianificazione produttiva grazie alla soluzione matematica di Ammagamma che aumenta del 30-50% l’efficacia di previsione della domanda di mercato

De Matteis Agroalimentare, uno dei principali produttori italiani di pasta di grano duro, ha implementato una soluzione di intelligenza artificiale sviluppata da Ammagamma, il Demand Forecasting, che migliora l’efficacia di previsione della domanda di mercato del 30-50% sulla base della tipologia di prodotto.

Con un fatturato di circa 170 milioni di euro, De Matteis Agroalimentare è uno dei principali player mondiali nella produzione della pasta, simbolo del Made in Italy, con un tasso di crescita ineguagliato nel settore. L’azienda è nata in Campania nel 1993 dall’idea di due famiglie imprenditoriali, che operano insieme da oltre 50 anni nel settore dell’edilizia. Grazie al loro impegno e alla loro dedizione quello che in origine era un mulino con un piccolo pastificio è diventato uno dei principali produttori di pasta al mondo. De Matteis Agroalimentare serve il mercato domestico e quello internazionale, con particolare riferimento a Europa, Stati Uniti e Asia, esportando in oltre 40 Paesi, e commercializza i propri prodotti sia con il proprio brand “Armando” sia con i brand di grandi distributori.

La complessità generata dal grande numero di articoli gestiti e dalla diversificazione e variabilità dei mercati ha spinto De Matteis Agroalimentare a intraprendere un percorso innovativo per ottimizzare i processi di pianificazione della domanda di mercato. Proprio per far fronte a questa esigenza è intervenuta Ammagamma che ha implementato la soluzione di demand forecasting con l’obiettivo di migliorare le strategie e i processi di produzione.

La tecnologia sviluppata da Ammagamma mette a disposizione di De Matteis Agroalimentare un insieme di strumenti matematici capaci di prevedere la domanda a 3-6 mesi, con un margine di accuratezza molto elevato. Tali modelli consentono un aumento dell’efficacia di previsione del 30-50%, a seconda della tipologia di prodotto, permettendo di ottenere molteplici benefici: un netto aumento della reattività e dell’efficacia di risposta alle esigenze del mercato, un servizio più efficiente per la clientela, migliori processi di produzione e un’ottimizzazione della logistica.

“Per un’azienda come la nostra, presente su molteplici mercati caratterizzati da diverse esigenze e da dinamiche imprevedibili, riuscire a essere flessibili è una vera e propria necessità. Prevedere in anticipo quale sarà l’evoluzione della domanda nel tempo ci permette di migliorare la nostra capacità di adattamento al contesto e quindi alla nostra clientela – afferma Marco De Matteis, Amministratore delegato del pastifico De Matteis Agroalimentare -. Da questa consapevolezza, è nata l’esigenza di dotarci di maggiori capacità predittive e di interpretazione dei dati che ci ha portato a intraprendere la collaborazione con Ammagamma. In questo percorso di innovazione, ritengo che l’approccio adottato non sia mai rivolto allo strumento, ma ai processi coinvolti e agli obiettivi da perseguire, obiettivi che per noi consistono nel raggiungere il 100% del livello di servizio su tutti i mercati in cui operiamo, su tutti i clienti e su tutti i prodotti.”

“Siamo felici di poter collaborare con una realtà importante come De Matteis Agroalimentare e di sfruttare le potenzialità della matematica applicata e dell’intelligenza artificiale per contribuire all’innovazione dei suoi processi. Per noi questa collaborazione rappresenta l’opportunità di costruire insieme un percorso virtuoso in grado di generare un impatto significativo sullo sviluppo dell’azienda e del suo territorio” il commento di Fabio Ferrari, fondatore e presidente di Ammagamma.