L’azienda italiana leader nella produzione di macchine agricole punta a ottimizzare i workflow per ridisegnare il proprio business in ottica digitale

Maschio Gaspardo, multinazionale italiana leader nella produzione di macchine agricole, ha scelto la piattaforma di digital experience di Liferay per ottimizzare il proprio product workflow in ottica digitale, incrementando la rapidità e la flessibilità dei processi e per comunicare in modo ancora più efficace e coerente con tutti i propri interlocutori, all’interno e all’esterno dell’azienda.

Adacto, partner Liferay, è la struttura deputata alla digital evolution del Gruppo Maschio Gaspardo e ha in carico le diverse fasi di progetto, che vanno dal design del nuovo sito Internet fino alla revisione dell’intero workflow aziendale. L’attività coinvolge molte delle funzioni del gruppo e delle aree d’azienda, in forte sinergia con 11Elheaven, la struttura guidata da Andrea Sandri che ha il compito di rendere più coerente la comunicazione con il forte posizionamento di mercato di Maschio Gaspardo.

La decisione di utilizzare Liferay a supporto del percorso di razionalizzazione e standardizzazioni delle informazioni è derivata dalla capacità della piattaforma di coniugare vantaggi come la flessibilità e il livello elevato delle prestazioni, con un supporto di livello enterprise, cruciale quando si tratta di asset critici da rendere disponibili in ottica business sui diversi touch point. Inoltre, la scelta di una piattaforma open allontana ogni possibile rischio di vendor lock-in, che potrebbe rallentare la crescita futura dell’azienda.

Per Maschio Gaspardo, Adacto ha definito un progetto articolato su tre componenti principali:

– Sito web, per l’esposizione di prodotti e servizi verso l’esterno

– Product Information Management, un layer che rende disponibili le informazioni di prodotto in modo completo e integrato

– Document Asset Management, un layer per la gestione della documentazione relativa ai prodotti, personalizzabile in base ai canali di output prescelti

Obiettivo ultimo del progetto è di rendere possibile l’evoluzione digitale dell’azienda, integrando asset distinti e non omogenei, mettendo il dato al centro dell’intero processo, rendendo data-driven l’intera organizzazione con vantaggi sensibili in termini di velocità e coerenza nella circolazione delle informazioni, nonché di supporto puntuale ed efficace al business.

“Stiamo assistendo all’evoluzione digitale del nostro mercato di riferimento, come naturale conseguenza delle più recenti evoluzioni tecnologiche e della spinta generale verso un approccio sempre più trasparente e in tempo reale,” spiega Mirco Maschio, Presidente di Maschio Gaspardo. “Abbiamo scelto Liferay come partner strategico per ridisegnare i nostri processi ponendo il dato al centro, guadagnando in dinamismo e preparandoci in modo migliore al futuro del nostro business.”

“Nello scenario data-driven attuale, per le aziende diventa sempre più importante sfruttare i dati a disposizione per comunicare in modo completo, coerente e personalizzato con tutte le audience di riferimento,” commenta Andrea Cinelli, General Manager di Adacto. “Il progetto che abbiamo realizzato per Maschio Gaspardo è nato proprio dall’esigenza di trasformare il modo di relazionarsi con l’esterno, razionalizzando le risorse a disposizione e puntando su una piattaforma flessibile e aperta a ulteriori evoluzioni.”

“La trasformazione digitale è un processo trasversale, che riguarda allo stesso modo ogni settore verticale. Il mercato dei macchinari per l’agricoltura non fa certo eccezione,” aggiunge Dario Andreottola, Commerce Business Development Manager di Liferay Italy. “Con il supporto prezioso di Adacto, è motivo di orgoglio per noi poter contribuire con la nostra piattaforma a rafforzare la posizione di leadership internazionale di Maschio Gaspardo in questo settore.”