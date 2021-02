Per l’undicesimo anno consecutivo, Liferay è Leader nel Gartner Magic Quadrant 2021 per le Digital Experience Platform

Liferay è stata riconosciuta per l’undicesimo anno consecutivo Leader nel Gartner Magic Quadrant per le Digital Experience Platform.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ed Chung, Vice President of Global Product Management di Liferay: «È un onore essere riconosciuti Leader nel Gartner Magic Quadrant per le Digital Experience Platform da più di un decennio. Crediamo che questo posizionamento confermi il nostro obiettivo di permettere alle organizzazioni di offrire significative esperienze personalizzate. Il portfolio prodotti di Liferay consente alle aziende di automatizzare i processi manuali e offrire rapidamente esperienze digitali coinvolgenti a clienti, partner e dipendenti attraverso una singola piattaforma unificata».

Digital Experience Platform per esperienze altamente contestualizzate

Secondo Gartner “Le DXP agiscono come “centro di gravità” in uno stack tecnologico complesso, esteso e interconnesso, per incrementare l’impatto di una presenza digitale. Le organizzazioni necessitano di una DXP per garantire esperienze altamente contestualizzate – che vanno oltre siti web e applicazioni mobile – per una vasta gamma di modalità e canali utilizzati nei customer journey”.

Questo bisogno crescente di esperienze altamente contestualizzate è sentito dalle organizzazioni che cercano di rispondere alle esigenze di una moltitudine di stakeholder, tra cui prospect, clienti, partner, cittadini e dipendenti. Nonostante ciò, molte DXP si concentrano esclusivamente sull’acquisizione di clienti. Al contrario, Liferay DXP offre una piattaforma in grado di soddisfare le esigenze di organizzazioni B2B, B2E e B2C a lungo termine. Migliaia di clienti globali tra cui Excellus BlueCross Blue Shield, The Vitality Group, Vodafone e Williams Lea Tag si affidano alla tecnologia Liferay per realizzare soluzioni mission-critical, tra cui portali per clienti e partner, siti commerce B2B, di marketing e intranet.

Con Liferay DXP più valore agli investimenti tecnologici esistenti

Le organizzazioni con esigenze B2B complesse legate a integrazione, sicurezza e interoperabilità, beneficiano della natura flessibile e aperta di Liferay DXP. Mentre altri vendor offrono suite di prodotti complessi e spesso non integrati, sviluppati tramite acquisizioni, Liferay è focalizzata a rispondere alle esigenze dei clienti DXP e supportarli nell’ottenere valore dai loro investimenti tecnologici esistenti.

Un robusto set di API, sviluppato secondo le specifiche OpenAPI, connettori precostruiti per le comuni applicazioni CRM e ERP, e un’ampia estensibilità in tutta la piattaforma, rendono la tecnologia di Liferay unica per la sua flessibilità. Inoltre, l’esclusivo modello di costo basato su abbonamento non costringe a investire nelle licenze software, permettendo ai clienti di offrire esperienze digitali ricche a un TCO più basso e senza rischio di vendor lock-in.