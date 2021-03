CEA Estintori si affida all’esperienza, alla ricerca e alla flessibilità di Custom Group

Da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, Custom Group – multinazionale specializzata nello sviluppo di soluzioni hi-tech (hardware, software e service) per settori quali retail, hospitality, self-payment, vending, logistica, gaming & betting – ha saputo proporre sistemi performanti volti a superare le problematicità del periodo: in particolare, interessante la soluzione ideata e sviluppata per CEA Estintori, azienda italiana con sede a Castenaso (BO) specializzata nella sicurezza antincendio.

Per preservare la business continuity e l’operatività di addetti e aziende, si sono rese infatti necessarie tecnologie e strumenti digital customizzati, vicini ai bisogni degli operatori di mercato.

Dal 1967 CEA si occupa di impiantistica e attrezzatture antincendio all’avanguardia, contando su un network di 42 centri assistenza, 10.000 clienti attivi e 1.300.000 oggetti in manutenzione, dal semplice estintore al grande impianto di spegnimento a gas, adatto alla protezione di reparti CED, custodi di dati sensibili e rilevanti per le aziende servite dalla realtà bolognese. In un contesto così ampio e diversificato, il Gruppo Custom ha portato a compimento il processo digitalizzazione di CEA, semplificando l’operatività quotidiana dei tecnici manutentori e dei centri assistenza dislocati sul territorio nazionale.

«Custom Group, da due anni partner prezioso nel supportare la transizione dell’azienda al digitale, ha risposto alle nostre esigenze di gestione e tracciabilità delle operazioni di tecnici e operatori, con dispositivi performanti, robusti, adattabili a contesti ostici, caratterizzati da interruzioni di linea o da copertura assente – dichiara Daniele Baldini, responsabile tecnico di CEA, impegnato nell’implementazione di gestionali CMMS –. La competenza e la flessibilità di Custom sono state essenziali nello sviluppo di software e device altamente personalizzati, multitasking, dall’elevata durabilità, capaci di superare e ostacolare bug e crush di sistema».

Alle parole di Daniele Baldini, si aggiunge la dichiarazione di Alessandro Mastropasqua, Head of Corporate Marketing & Press Communication di Custom Group: «La mission del Gruppo è mettersi nei panni del cliente e trovare risposte efficaci, frutto di ricerca ed innovazione continua. Nel caso di CEA Estintori, Custom coglie le esigenze specifiche del partner proponendo sistemi di gestione capaci di adattarsi in contesti online e offline, dando continuità al servizio richiesto: un aspetto da non trascurare soprattutto nel ruolo ricoperto da CEA e dal suo team nel vigilare sulla sicurezza di ambienti, locali e spazi aperti».

Made in Italy e attenzione al cliente: Custom Group e CEA Estintori unite anche nell’asset valoriale

Due realtà italiane nate in Emilia Romagna, due aziende che hanno investito sul territorio, sulla ricerca, sull’innovazione e sul dialogo con il cliente. Custom Group e CEA Estintori condividono valori profondi, come lo sviluppo di prodotti, software e servizi made in Italy, creando valore ed expertise entro i confini nazionali.

Nonostante le difficoltà incontrate nella crisi economica e finanziaria del 2008 e durante l’attuale pandemia da Coronavirus, CEA ha investito sull’implementazione tecnologica e sul rinnovo degli stabilimenti presenti ad Imola e sul territorio italiano, in controtendenza rispetto ai principali competitor che hanno preferito l’esternalizzazione delle attività produttive e organizzative.

Con una presenza in 76 mercati esteri, Custom Group punta sul made in Italy: tutte le linee di business e prodotto nascono e si sviluppano nella sede di Parma, puntando su un reparto ricerca e sviluppo innovativo, interamente gestito in Italia. Infatti, per ragioni meramente logistiche, il Gruppo si è limitato a delocalizzare nei suoi stabilimenti internazionali l’attività produttiva, mantenendo all’interno dei confini nazionali l’ideazione di tecnologie e soluzioni efficaci, performanti e customizzate.

Consulenza informatica e tecnologica: il ruolo ricoperto da Mall Consulting per Custom Group e CEA

Importante anche il contributo di Andrea Conte, Ceo di MALL Consulting – società di consulenza a supporto delle aziende nei processi di automatizzazione del flusso di informazioni tra persone, macchine e software – che ha guidato CEA Estintori verso la soluzione più idonea nell’ampia gamma di prodotti e servizi firmati Custom, a conferma di come l’offerta del Gruppo vinca sui principali competitor, rispondendo a bisogni di performance, flessibilità, digitalizzazione e fruibilità.

Nello specifico, Ranger Pro di Custom è la proposta avanzata da MALL Consulting per CEA Estintori: il core del progetto consiste in assistenza e consulenza su soluzioni ID e di stampa, con fornitura di etichette personalizzate in PET argentato. Fondamentale il ruolo delle etichette che inizialmente vengono poste sugli estintori e, in fase di manutenzione degli impianti, applicate dagli addetti.