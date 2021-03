Check Point Research propone l’esempio di un hacker ha progettato un sito web spacciandosi per il CDC, per rubare le credenziali Microsoft

Check Point Research (CPR) mette in guardia dalle truffe sui siti web legati ai vaccini, poiché ha documentato un aumento del 300% nelle registrazioni di domini legati ai vaccini negli ultimi 8 mesi, e un aumento del 29% del numero di siti web ritenuti pericolosi.

Il numero di “nuovi siti web relativi ai vaccini settimanali”, tra luglio 2020 e febbraio 2021:

Il numero di domini con la parola “vaccino” nel loro titolo è aumentato significativamente;

Gli hacker stanno cercando di truffare le persone desiderose di ottenere l’accesso al vaccino tramite l’acquisto; le truffe includono il furto di credenziali, le frodi delle carte di credito, l’installazione di malware e molto altro;

CPR presenta un esempio di un sito web che ha tentato di ottenere le credenziali Microsoft di un utente fingendosi il CDC;

Di seguito Check Point Research propone un recente esempio in cui un hacker ha progettato un sito web spacciandosi per il CDC (Centers for Disease Control and Prevention), nel tentativo di rubare le credenziali Microsoft.

5 consigli su come proteggersi da questo tipo di truffe