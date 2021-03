Si rinsalda la collaborazione tra le Infor e Altea IN, con un focus sempre maggiore sulle soluzioni in cloud per il settore manifatturiero

Infor consolida la partnership con Altea IN, società di Altea Federation specializzata nella fornitura di soluzioni applicative e consulenza, con cui collabora da oltre 28 anni. Una partnership incentrata su un’offerta tecnologica innovativa, basata sul sistema ERP Infor LN e una serie di soluzioni complementari che, combinate con l’elevata expertise di Altea IN, rappresentano una proposition di valore per il settore manifatturiero.

Nel corso degli anni Altea IN ha saputo distinguersi per il suo approccio consulenziale strutturato ed empatico, con un focus sul fattore umano, il connubio “Human-Tech”, elemento imprescindibile per il successo di ogni progetto tecnologico.

Infor e Altea IN insieme per il percorso di digitalizzazione delle imprese

Insieme, Infor e Altea IN, sono impegnate nella realizzazione di percorsi di digitalizzazione delle aziende, in cui l’ERP costituisce il cuore dei progetti. Soluzione di punta della proposizione è infatti Infor LN, un sistema ERP internazionale disponibile in cloud su Amazon Web Services (AWS), che include molteplici funzionalità per soddisfare le specifiche esigenze delle imprese manifatturiere e ottimizzare i processi aziendali. Ed è proprio il cloud l’elemento vincente e sempre più apprezzato dalle aziende del settore che ne hanno scelto i vantaggi.

In un contesto di mercato in continua evoluzione e sempre più sfidante, il cloud diviene un potente alleato delle imprese nel raggiungimento di obiettivi di flessibilità e agilità.

Con Infor soluzioni SaaS in modalità multi-tenant specifiche per il settore

L’offerta cloud di Infor, basata su piattaforma AWS, mette a disposizione delle aziende soluzioni SaaS in modalità multi-tenant specifiche per il settore, scalabili e dotate di misure di sicurezza avanzate. Permette, quindi, di affidarsi a un unico interlocutore per la gestione completa delle soluzioni, dal software, all’hardware, all’infrastruttura, oltre al monitoraggio delle performance, il backup e il recovery. Inoltre, Infor offre un modello di rilascio degli aggiornamenti su base mensile con un basso impatto sul sistema e sull’operatività dell’azienda, riducendo i costi elevati associati ai progetti di migrazione tradizionali.

La disponibilità di un sistema sempre aggiornato facilita l’adozione di nuove tecnologie, quali IoT e Intelligenza Artificiale, per far fronte all’evoluzione delle esigenze e dei processi di business. L’affidabilità delle piattaforme, la semplicità di deployment e le loro avanzate misure di sicurezza, oltre alla riduzione dei costi, sono le caratteristiche che hanno spinto sempre più imprese a scegliere il cloud di Infor.

Il caso di D-Orbit e Caem Magrini che hanno scelto Infor LN e Altea IN

Fra le aziende che hanno scelto la nuvola come tecnologia abilitante D-Orbit, prestigiosa azienda del settore aerospace&defence, e Caem Magrini, realtà italiana che opera nella produzione di scaffalature modulari per negozi, hanno scelto di implementare Infor LN in un cloud multi-tenant, con il supporto strategico di Altea IN.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Bruno Pagani, Sales Director di Infor per l’Italia: «Le aziende hanno maturato una vera consapevolezza delle potenzialità e dei ritorni misurabili offerti dal “vero” cloud, quello multi-tenant. Velocità, agilità e scalabilità sono elementi imprescindibili per il successo delle aziende e il cloud Infor ne è la chiave, come dimostra la crescita di adozione che abbiamo registrato nel 2020. La nostra avanzata tecnologia insieme alla profonda competenza di Altea IN supporteranno al meglio i clienti nei loro percorsi di innovazione».

A sua volta, Enza Fumarola, CEO di Altea IN, ha concluso: «Siamo orgogliosi di lavorare al fianco di Infor nel creare insieme progetti di successo. Nel corso del 2020 la nostra partnership si è consolidata ulteriormente e le sinergie individuate hanno portato a una crescita significativa nel numero di progetti realizzati. Gli obiettivi del 2021 ci vedono ulteriormente impegnati, insieme a Infor, nell’offrire al mercato la nostra esperienza sulle tecnologie ed i processi, facendo leva sul cloud, abilitatore di nuovi modelli di business».