Quebec include nuovi flussi di lavoro dei creatori e App Engine Studio per accelerare il ritmo della trasformazione digitale, consentendo lo sviluppo rapido di app low-code in tutta l’azienda per gestire facilmente le sfide aziendali quotidiane

Dopo il rilascio della versione Paris lo scorso settembre, ServiceNow presenta ora al mercato la nuova release Quebec della sua Now Platform.

Quebec espande l’implementazione dell’intelligenza artificiale all’interno della piattaforma e vanta nuovi strumenti low-code per lo sviluppo delle app così da rendere la forza lavoro più produttiva.

L’obiettivo di Quebec è infatti quello di consentire ai dipendenti e ai clienti di innovare rapidamente migliorando la capacità produttiva e deliverando esperienze ottimali, abilitando anche i processi di trasformazione digitale che nell’ultimo anno hanno subito un’accelerazione del tutto imprevista a causa della pandemia da coronavirus e sostenendo le imprese nel ‘new normal’. Come spiega Chris Pope, VP Innovation di ServiceNow:

“Come tutte le release della Now Platform di ServiceNow quello che ci proponiamo è di collegare le persone, le funzioni, i sistemi ed i processi per facilitare l’innovazione, aumentare l’agilità e aumentare la produttività”. Il tutto all’insegna della semplicità.

I clienti si affidano alla Now Platform per fornire flussi di lavoro digitali aziendali, creare nuovi modelli di business, migliorare la produttività e consentire esperienze ottimali a clienti e dipendenti in qualsiasi ambiente operativo. La nuova versione mette a disposizione gli strumenti che le aziende hanno bisogno in questo preciso momento storico. Oggi è fondamentale fornire esperienze digitali end-to-end a dipendenti e clienti per essere competitivi quindi la scelta va sempre di più nella direzione di piattaforme unificate che collegano sistemi, silos e processi per abilitare modelli di impresa connessi e digital-first.

Nata nel 2004, ServiceNow è un’impresa giovane che serve oltre l’80% delle aziende nella Fortune 500. Sono circa 6.900 i clienti a livello globale, tra cui figurano nomi importanti come Nike, Adobe, Deutsche Telekom, Logitech e Medtronic, mentre i partner che supportano il business della società sono oltre 1.500. ServiceNow fattura circa 4,5 miliardi di dollari e vanta una percentuale di rinnovo delle sottoscrizioni del 99% e una crescita anno su anno del 30% per numero di sottoscrizioni.

La nuova Now Platform

Al cuore della nuova release Quebec della Now Platform, ServiceNow ha posto la possibilità di sviluppare agilmente e in modo rapido app e template relativi al workflow per cui nasce il nuovo Creator Workflows. Contemporaneamente ci si focalizza sulla proposta di un’esperienza end-to.end con App Engine Studio e App Engine Template. Vediamo più in dettaglio.

Creator Workflows include oggi gli strumenti di sviluppo low-code di ServiceNow, App Engine e IntegrationHub, che consentono alle aziende di trasformare i vecchi processi manuali in moderni flussi di lavoro digitali. Diventa possibile quindi creare app in maniera veloce fruibili da qualsiasi tipo di device con semplicità e all’insegna della sicurezza, offrendo un’esperienza utente unica. Grazie ad App Engine Studio può creare app anche chi non ha particolare competenze tecniche, grazie anche alle procedure guidate. App Engine Templates, inoltre, permette di accedere a blocchi precostituiti di workflow che possono poi essere personalizzati a seconda delle esigenze.

Altre tre nuove funzioni introdotte in Quebec Now Platform per il controllo e l’ottimizzazione dei processi di workflow in ottica end-to-end comprendono:

-Process Optimization, che consente di creare visivamente e migliorare i processi sottostanti che guidano i flussi di lavoro e di identificare ed evitare in modo proattivo i colli di bottiglia dei processi per accelerare la risoluzione dei problemi

-Workforce Optimization, che fornisce uno spazio di lavoro dove si possono monitorare in real-time la produttività dei collaboratori, il carico di lavoro e i KPI su più canali, migliorando così la user experience

-Engagement Messenger, che estende il self-service a portali di terze parti e abilita la ricerca tramite linguaggio naturale e intelligenza artificiale.

AI e Machine Learning

La nuova versione Quebec della Now Platform punta a migliorare la produttività anche grazie alle nuove funzionalità di intelligenza artificiale (AI) associata al machine learning. che mirano a fornire un’esperienza di livello consumer.

Per questo la funzione ITOM Predictive AIOps prevede i problemi prima che diventino tali e aiuta le organizzazioni ad automatizzare le risoluzioni, mentre AI Search offre un’esperienza di ricerca di livello consumer fornendo informazioni personalizzate e pertinenti direttamente dalla finestra di ricerca nei portali di servizi, sui dispositivi mobili e sull’agente virtuale.

Infine, i miglioramenti dell’agente virtuale accelerano il time-to-value con configurazione guidata e consigli sugli argomenti e accelerano la risoluzione degli incidenti con esperienze di conversazione basate sull’intelligenza artificiale end-to-end.