Hewlett Packard Enterprise guida la rivoluzione dell’Hybrid Cloud con i nuovi HPE GreenLake Cloud Services e nuove partnership

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato ieri una serie di importanti aggiornamenti al suo portafoglio di servizi innovativi HPE GreenLake, nuove funzionalità e partnership progettate per semplificare sensibilmente l’esperienza ed espandere la portata del business degli HPE GreenLake Cloud Services.

Nello specifico, HPE fornisce un approccio unico al cloud ibrido attraverso i servizi cloud HPE GreenLake, combinando l’agilità e la semplicità del cloud con la governance e il controllo di un ambiente on-premise. Questa strategia è particolarmente apprezzata dal mercato, come dimostra il valore totale raggiunto dai contratti HPE GreenLake Cloud Services, che ha superato quota 4,5 miliardi di dollari, e nel Q1 2021 HPE ha visto crescere il suo Annualized Revenue Run Rate (ARR) del 27% rispetto all’anno precedente.

Crescita esponenziale anche dei partner che scelgono HPE GreenLake

Questa fase di slancio è ulteriormente amplificata dall’ecosistema di partner HPE, i quali hanno registrato su HPE GreenLake una crescita del 116% nel Q1 2021. Partner HPE di ogni categoria – tra cui canale, colocation, distributore, fornitori di software indipendenti, service provider e systems integrator – hanno adottato HPE GreenLake come piattaforma preferenziale per realizzare la trasformazione digitale per i loro clienti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Keith White, senior vice president e general manager, HPE GreenLake Cloud Services: «Come leader di mercato nei servizi cloud ibridi e on-premise, HPE continua a innovare per portare HPE GreenLake e l’esperienza cloud a un gruppo sempre più ampio di clienti, per accompagnarli nel loro percorso di trasformazione e modernizzazione digitale – nell’edge, nelle strutture di co-locazione, o nei datacenter. L’ecosistema dei partner HPE gioca un ruolo centrale nel nostro successo, e i partner di tutti i tipi stanno incorporando HPE GreenLake nei loro modelli di business e nelle loro offerte per fornire un’esperienza as-a-service agile ai loro clienti. Insieme, stiamo rivoluzionando il mercato “portando” il cloud dai nostri clienti, combinando la semplicità e l’agilità del cloud con la flessibilità e le possibilità di controllo di un ambiente ibrido».

HPE annuncia anche un portafoglio di servizi cloud ampliato

Oggi, HPE ha presentato tre nuovi servizi cloud modulari HPE GreenLake che forniscono ai clienti punti di ingresso più contenuti e accessibili. I clienti possono iniziare in piccolo e avere la flessibilità di scalare per soddisfare le esigenze future. Possono scegliere la dimensione di implementazione, capacità di calcolo o volume di storage che meglio si adattano alle loro esigenze, e scalare sia in modo incrementale sia in modo modulare con calcolo e storage, sia con supporto multi-rack.

I nuovi servizi cloud HPE GreenLake includono:

Servizi cloud HPE GreenLake per bare metal: Consente ai clienti di scoprire, fornire e gestire risorse di calcolo e storage in HPE GreenLake Central, per eseguire workload direttamente sul server, o utilizzare VM o container nel mix che meglio si adatta al loro business. Questo fornisce ai clienti il controllo, l’agilità e un approccio a basso costo per costruire piattaforme su misura per le loro necessità in termini di prestazioni, costi e requisiti di configurazione.

Servizi cloud HPE GreenLake per virtual machine (VM) con un’ampia rosa di scelte: I clienti possono iniziare facilmente, e scegliere tra varie implementazioni, così come capacità di calcolo e di archiviazione dimensionate per 100 VM e oltre, in blocchi standardizzati con 4, 8, 12 e 16 nodi di calcolo. La novità del servizio cloud VMs è la possibilità di aggiungere il backup as a service.

Servizi cloud HPE GreenLake per i container: Utilizzando gli stessi blocchi di costruzione di bare metal e virtual machine, il servizio cloud HPE GreenLake per container offre soluzioni basate su dimensioni di capacity piccole, medie, grandi ed extra-large per la piattaforma HPE Ezmeral Container.

Espansione dell’ecosistema dei partner

I distributori sono una componente vitale dell’ecosistema dei partner HPE e l’attività di HPE GreenLake Cloud Services sta crescendo rapidamente attraverso questo segmento. Oggi HPE fa leva su questo momento di espansione offrendo HPE GreenLake direttamente nei marketplace cloud di diversi distributori, tra cui ALSO Group, Arrow Electronics, Ingram Micro, Synnex, e Tech Data. Ora più di 100mila partner possono offrire HPE GreenLake attraverso i distributori, per garantire direttamente ai loro clienti un’esperienza cloud, attraverso semplici preventivi, ordini e fatturazione di HPE GreenLake a offerte preconfigurate e pre-prezzate.

Per i clienti che preferiscono un modello di colocation, HPE GreenLake sta approfondendo la sua partnership con CyrusOne e la collaborazione col digital infrastructure provider Equinix. I clienti comuni possono ora eseguire HPE GreenLake su CyrusOne o Equinix attraverso un accordo e una fattura, semplificando e accelerando notevolmente il processo di procurement. HPE GreenLake sta facendo crescere rapidamente la sua rete di colocation e fornitori di servizi e la recente annunciata partnership con la britannica Interxion e Wavenet e con Beyond.pl, un fornitore di servizi attivo in Europa centrale.

In vista anche miglioramenti per i partner e nuovi tool

HPE ha apportato importanti aggiornamenti a HPE GreenLake Central per rendere più facile per i partner di canale crescere ed espandere le proprie competenze per fornire soluzioni as-a-service ai clienti. I miglioramenti a HPE GreenLake Central aiutano i partner nella vendita, nella fatturazione e nella pianificazione della propria capacità. Insieme, questi aggiornamenti permettono a HPE e ai partner di fornire un’esperienza semplificata per i clienti.

Inoltre, Aruba ha introdotto gli aggiornamenti all’offerta GreenLake for Aruba all’interno dell’HPE Partner Ready for Networking Program, avvicinando di più il suo programma con HPE GreenLake. L’offerta HPE GreenLake for Aruba è disponibile attraverso distributori autorizzati HPE, propone più alti livelli di sconto e fornisce ai partner un’occasione per generare revenue addizionali per tutta la durata del contratto. Come beneficio aggiunto del programma, i partner potranno lavorare con un Aruba Customer Success Manager assegnato che aiuterà i clienti a ottenere il massimo valore dai loro investimenti.

HPE e Aruba sono fortemente impegnati ad abilitare e a sostenere i partner nell’adottare il cloud e nel capitalizzare le occasioni commerciali emergenti, rese disponibili dal business model as-a-service.

HPE GreenLake cloud services fornisce ai clienti una solida base per accompagnare la loro trasformazione digitale grazie a una piattaforma as-a-service, elastica, che può essere eseguita on premise, nell’Edge o in una struttura di colocation. HPE GreenLake combina la semplicità e l’agilità del cloud con la governance, la compliance e la visibilità dell’hybrid IT.

HPE GreenLake offre una gamma di servizi cloud che incrementano l’innovazione, compresi i servizi cloud per il bare metal, calcolo, il container management, la protezione dei dati, l’HCI, l’HPC, le machine learning operations, il networking, SAP HANA, lo storage, assieme a VDI e VM. Il business dei servizi cloud di HPE GreenLake è in rapida crescita con oltre 4,5 miliardi di dollari di valore contrattuale totale e più di 830 partner che vendono HPE GreenLake. Oggi, HPE GreenLake ha più di 1000 clienti aziendali in 50 paesi in tutti i settori industriali e di ogni dimensione, comprese aziende Fortune 500, organizzazioni governative e del settore pubblico, nonché piccole e medie imprese.