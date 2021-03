Il Next Generation SOC di Atlantica Digital, nel cuore di Roma, non si occupa solo delle grandi organizzazioni ma anche delle PMI

Per contrastare la minaccia crescente del Cybercrime, Atlantica Digital, azienda specializzata nella progettazione e gestione di soluzioni digitali, ha realizzato mediante la società controllata Cybernext un CSOC (Cyber Security Operation Center) di ultima generazione, gestito da una struttura dedicata di specialisti che si trova nel cuore di Roma.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Pierre Levy, Presidente e Amministratore delegato di Atlantica Digital: «Il Next Generation SOC è uno dei nostri investimenti più importanti che ci pone all’avanguardia in un settore estremamente critico e delicato per tutte le organizzazioni sia pubbliche che private. Cybernext garantisce la protezione dei dati e quindi il business dei nostri clienti attraverso un costante e approfondito monitoraggio degli eventi anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale sia perché in grado di contrastare gli attacchi informatici grazie alla capacità dei nostri analisti. Qualunque genere di attività, dalle grandi aziende alle PMI, ha bisogno di questo scudo affidabile e innovativo».

AI e Machine Learning per l’extended IT

Il Next Generation SOC di Atlantica Digital utilizza le capacità dell’Intelligenza Artificiale e del Machine Learning per attività di detection e response in caso di attacchi, ma soprattutto in chiave preventiva. Queste funzionalità sono state ampliate in ambito di extended IT che comprendono anche il mondo OT e IoT.

Atlantica Digital lavora per la sicurezza digitale ma anche fisica dei suoi clienti, proteggendo infrastrutture critiche e dati aziendali di grandi e piccole aziende.

Ancora secondo Pierre Levy: «Siamo attivi nel mondo delle grandi aziende, ma sempre più ci rivolgiamo anche alla variegata galassia delle PMI attive in diversi Vertical. Le nostre soluzioni sono disegnate per tutte le aziende che hanno nel dato il loro valore e il principale focus di business».

In sintesi, tutte le infrastrutture critiche che erogano servizi che implicano una forte attenzione alla riservatezza dei dati personali e finanziari. Ad esempio, aziende del settore sanitario, assicurativo, medico senza dimenticare le Pubbliche Amministrazioni.