TIBCO Software, specialista globale nei dati enterprise, ha annunciato l’aggiunta di Apache Pulsar e Apache Kafka come servizi cloud in TIBCO Cloud Messaging. Questi aggiornamenti giocano un ruolo cruciale nella progettazione e nello sviluppo della visione architetturale di TIBCO Responsive Application Mesh.

“C’è una richiesta crescente di messaging open source, in particolare a causa del fatto che i clienti cercano modi migliori per gestire gli stream di eventi in tempo reale, potenziando la customer experience e perfezionando il processo decisionale, ottenendo al tempo stesso insight analitici”, ha affermato Matt Quinn, chief operating officer di TIBCO. “Offrendo Pulsar e Kafka come servizi in cloud all’interno di TIBCO Cloud Messaging, i clienti possono sfruttare le economie delle soluzioni native cloud e incrementare il loro time to value acquistandole in modalità as a service. Questo elimina la necessità di possedere infrastrutture o implementare container su un cloud pubblico e offre alle organizzazioni la flessibilità per scegliere la soluzione che vogliono utilizzare”.

Una singola sottoscrizione a TIBCO Cloud Messaging oggi comprende Kafka e Pulsar, insieme a TIBCO eFTL e a TIBCO FTL, semplificando l’implementazione e la gestione delle esigenze di messaging. Gli utenti possono anche pubblicare e utilizzare eventi in TIBCO Cloud Integration per integrare event stream in tempo reale. Ciò supporta lo sviluppo di una piattaforma digitale completa, che include l’integrazione, la gestione delle API, l’event streaming e l’automazione, tutti funzionanti nel cloud senza interruzioni.

Un’impresa, quando collega i dati in streaming Pulsar e Kafka ad ambienti ibridi, può aggiungere dati in tempo reale nelle applicazioni on-premises per ottenere una migliore reattività senza dover acquistare software o hardware aggiuntivi. L’event streaming è particolarmente rilevante per le aziende che cercano di andare oltre il data processing tradizionale, elaborando eventi in tempo reale per sfruttare la possibilità di prendere decisioni in real time e trasformare i dati in azioni.

“Qui all’Australian Securities Exchange (la principale Borsa Valori Australiana, ndt) un’architettura flessibile di messaging che possa scalare è sempre stata una priorità. Abbiamo utilizzato TIBCO per tanti anni e, al crescere dell’impiego di Apache Kafka in tutta l’azienda, avevamo bisogno di un sistema che offrisse lo stesso supporto di classe mondiale che TIBCO ha fornito per soluzioni come Enterprise Message Service”, ha affermato Vaz Balasingham, responsabile dell’architettura enterprise di Australian Securities Exchange. “Siamo molto lieti dell’annuncio di TIBCO, che oggi supporta Apache Kafka e Apache Pulsar all’interno di TIBCO Cloud Messaging. Ci consente di disporre un numero maggiore di opzioni per sfruttare al meglio tutte le competenze e potenzialità di TIBCO sulle soluzioni comprendenti Kafka”.