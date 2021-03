Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia introduce, nel lancio commerciale del primo semestre dell’anno, importanti innovazioni che aiuteranno la clientela nella creazione di valore e nell’efficientamento operativo delle proprie attività

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta, nel lancio commerciale del primo semestre dell’anno, una serie di innovative soluzioni digitali funzionali al processo della fatturazione elettronica. Denominate SMART Skills formano l’ecosistema di Fattura SMART, un applicativo che certifica il suo successo con quasi 400mila utenze, e sono concepite per automatizzare e velocizzare il processo di fatturazione elettronica e migliorare lo scambio con clienti, fornitori e banche.

Le cinque SMART Skills ideate da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia agiscono nell’area Crediti e Banche e consentono ai professionisti e agli utenti dell’applicativo Fattura SMART un deciso incremento dell’efficienza e della qualità di servizio.

• Acquisizione automatica dei dati anagrafici sviluppa in modo automatico e certificato le anagrafiche;

• Emissione RIBA e Bonifici genera e trasferisce ricevute alle banche in modo veloce e senza intoppi;

• Gestione solleciti di pagamento invia sollecitamente e in automatico «alert» di pagamento;

• Pagamenti personalizzati gestisce in modo flessibile e avanzato le scadenze di pagamento;

• Riconciliazione automatica delle scadenze verifica la corrispondenza bancaria tra il saldo e le fatture.

Professionisti e imprese devono accelerare lo sviluppo per essere più efficienti ed efficaci e in quest’ottica Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha implementato altre innovative soluzioni che in concreto apportano tecnologia al mondo del business. SimulTax e Firma WEB contribuiranno ad una decisa crescita sia dell’automazione sia dell’efficacia del lavoro.

SimulTax è una soluzione digitale che consente di ottenere in tempo reale, con semplicità e precisione le simulazioni fiscali utili ad argomentare e supportare le consulenze su tributi e imposte verso i propri clienti, così da orientarne le scelte aziendali e valorizzare la consulenza del professionista verso la sua clientela.

Firma WEB è un’innovativa soluzione pensata da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia per consentire al Professionista una gestione automatica del flusso delle firme e l’invio dei documenti di Studio ai propri clienti, adottando la firma da remoto in modo semplice e sicuro.

Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, commenta la presentazione di queste innovazioni tecnologiche sottolineando l’attenzione dell’azienda alla clientela professionale e imprenditoriale: “Il complesso momento economico unito all’emergenza sanitaria sono veri acceleratori della trasformazione digitale. Per questo siamo sempre più impegnati a fornire a professionisti e aziende strumenti adeguati alle importanti sfide imposte dal periodo e a consolidare sempre più il rapporto consulenziale che li unisce. Le nostre innovazioni sono ispirate da due principi fondamentali: l’incremento dell’efficienza operativa e la creazione di nuovi strumenti a valore. Wolters Kluwer Tax & Accounting si pone come partner di riferimento per i propri clienti e vuole continuare a contribuire al successo del loro business come a quello dei loro clienti finali.”