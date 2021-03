Il comparto data center continua a crescere: secondo Frost & Sullivan, l’investimento totale nel settore dovrebbe raggiungere 26,15 miliardi di dollari entro il 2025

Oggi si celebra l’International Data Center Day, una giornata dedicata a creare awareness nel settore dei centri dati.

Secondo Frost & Sullivan, l’investimento totale nel settore dei data center dovrebbe raggiungere 26,15 miliardi di dollari entro il 2025 – da 16,73 miliardi di dollari nel 2019 -, a dimostrazione della continua crescita del settore.

Equinix, azienda globale di infrastrutture digitali, ha aperto il suo primo centro dati vicino a Washington D.C. nel 1998, quando internet stava appena iniziando a crescere. Ora, praticamente ogni aspetto della nostra vita quotidiana è abilitato attraverso la connettività digitale ed Equinix supporta le connessioni e i dati che permettono di connetterci tra di noi, ai servizi e alle nostre fonti di intrattenimento preferite.

I dati sono alla base di quasi tutto ciò che facciamo oggi e i data center sono alla base di quasi tutto ciò che facciamo nella nostra vita digitale. E, naturalmente, le nostre vite digitali ora sono una parte importante della nostra “intera” vita – dal lavoro, alla scuola, alla salute, allo shopping e all’intrattenimento. La pandemia globale ha reso evidente che, in un’epoca di distanziamento sociale, i data center sono essenziali per far andare avanti il mondo.

Questa giornata internazionale motiva anche la pianificazione per il futuro per supportare la crescente domanda di connettività.