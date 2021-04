I nuovi servizi Oracle Cloud Lift offrono risorse gratuite di progettazione per semplificare la migrazione su Oracle Cloud Infrastructure

Per facilitare l’adozione del cloud Oracle offre Oracle Cloud Lift Services, un nuovo programma che garantisce ai clienti Oracle un accesso esteso agli strumenti tecnici e alle risorse di progettazione ed engineering in cloud necessarie per migrare rapidamente i carichi di lavoro su Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Oracle offre ora queste risorse, senza costi aggiuntivi, a tutti i clienti Oracle Cloud – esistenti e nuovi – in tutto il mondo.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Vinay Kumar, senior vice president, Oracle Cloud Infrastructure: «I clienti desiderano intraprendere una migrazione verso il cloud con il supporto di un’adeguata consulenza, architettura e assistenza che noi siamo in grado di garantire. Oracle Cloud Lift Services è solo uno dei numerosi sviluppi che stiamo implementando per accelerare la transizione dei clienti su Oracle Cloud».

Con Oracle Cloud Lift Services esperti di prim’ordine

Il nuovo programma Oracle offre un unico punto di contatto per tutti gli aspetti tecnici e risolve il problema delle competenze per quanto riguarda l’adozione dei servizi OCI, accelerando il time-to-value e creando opportunità di innovazione molto velocemente. Con Oracle Cloud Lift Services, i clienti possono fare affidamento sugli esperti cloud Oracle e su servizi tecnici di prim’ordine che hanno accelerato la migrazione su OCI di clienti di tipo enterprise quali Seattle Sounders FC, Cargill e Rice University.

Come parte del programma, i clienti avranno accesso alle risorse di engineering cloud per attività che vanno dall’analisi delle prestazioni, all’architettura dell’applicazione, alle migrazioni pratiche e al supporto di messa in opera. Oracle lavora in tandem con i clienti fino alla fase in cui i workload vanno a regime e li supporta nella fase di formazione del personale basato su best practice che sviluppano le adeguate competenze per la gestione in autonomia.

Clienti e partner come ad esempio Infosys stanno già apprezzando i vantaggi di questo nuovo programma e stanno portanto a termine più velocemente la migrazione, potendo destinare una maggiore parte del loro budget IT a servizi più importanti e di maggior valore in ottica operativa e a grandi progetti di trasformazione digitale.

Per Gopikrishnan Konnanath, SVP & Service Offering Head, Oracle Services, Infosys: «Oracle Cloud Lift Services, insieme all’offerta cloud InfoSys Cobalt, aiuta i nostri clienti comuni a velocizzare la migrazione al cloud e a modernizzare il loro scenario, per ottenere risultati di business più rapidamente».

I risultati parlano da soli

Seattle Sounders FC, il club calcistico professionale americano, ha ottenuto grandi vantaggi con Oracle Cloud Lift Services, lavorando a stretto contatto con gli esperti Oracle Cloud Infrastruture per rivoluzionare i propri sistemi dati, così da poter creare strumenti di analytics di nuova generazione ed essere “un passo avanti rispetto agli altri, fuori e dentro il campo”.

Cargill è un’azienda leader nel settore alimentare, che lavora al fianco di agricoltori, produttori, rivenditori, governi e altre organizzazioni per fornire approvvigionamenti in tutto il mondo in modo sicuro, responsabile e sostenibile; attraverso una transizione graduale e l’utilizzo di Oracle Cloud Lift Services, hanno effettuato una migrazione per il lancio di nuovi servizi Cargill in cloud, “mantenendo una forte attenzione agli aspetti di sicurezza”.

Rice University, nell’ambito del programma Cloud Lift Services, sta collaborando con Oracle per aiutare a distribuire Open Nebula su Oracle Cloud, che implica un lavoro tecnico come l’implementazione di cluster Kubernetes su larga scala su GPU. Questo è uno dei più grandi progetti open source in cui è coinvolto il team IT dell’università. Questo progetto con Oracle ha consentito a Oracle e Rice di dare un contributo alla community di Open Nebula, ed “è stata un’esperienza con soluzioni tecniche nuove e innovative”.