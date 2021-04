VMware Cloud accelera la modernizzazione delle applicazioni attraverso l’offerta di servizi modulari e multi-cloud

VMware è impegnata ad aiutare i clienti a sfruttare il potenziale del multi-cloud e a fornire applicazioni moderne alla velocità del business con l’annuncio di VMware Cloud.

VMware Cloud è una piattaforma distribuita e multi-cloud che consente alle organizzazioni di accelerare la modernizzazione delle applicazioni attraverso il data center, l’edge e qualsiasi cloud. Fornisce vantaggi sia agli sviluppatori che agli operatori IT. VMware Cloud aumenta la produttività degli sviluppatori permettendo loro di costruire e distribuire su qualsiasi cloud. La piattaforma permette all’IT di modernizzare l’infrastruttura e le operations con migliori economics e meno rischi.

Con il lancio di VMware Cloud, VMware annuncia anche delle novità che offrono un’esperienza più integrata ai clienti:

VMware Cloud Universal: un abbonamento flessibile che semplifica l’acquisto e il consumo dell’infrastruttura multi-cloud e dei servizi di gestione VMware.

VMware Cloud Console: un unico ambiente di monitoraggio e gestione per l’infrastruttura VMware Cloud, indipendentemente da dove viene distribuita.

VMware App Navigator: una nuova offerta per valutare e dare priorità alle iniziative di trasformazione delle app attraverso un intero patrimonio applicativo basato sul valore di ogni app.

VMware Cloud Universal: all’apice della prossima evoluzione del cloud

Come sottolineato in una nota ufficiale da Raghu Raghuram, chief operating officer, products and cloud services, VMware: «Siamo all’apice della prossima evoluzione del cloud e delle applicazioni. Le architetture stanno diventando distribuite e sempre più multi-cloud, mentre le applicazioni moderne supereranno presto quelle tradizionali. La sfida per ogni CIO è quella di trarre vantaggio da questa innovazione senza introdurre ulteriori complessità e rischi. VMware Cloud è l’unica soluzione cloud oggi che i clienti possono utilizzare nel data center e su qualsiasi cloud, accelerando il proprio percorso di modernizzazione con velocità, semplicità e migliore sicurezza. Con VMware Cloud Universal, i clienti fanno un unico acquisto e ottengono la possibilità di distribuire le applicazioni in qualsiasi ambiente, per poi spostarle quando i requisiti aziendali o applicativi cambiano».

Operations semplificate e modernizzazione delle app più rapida

Con il nuovo abbonamento VMware Cloud Universal, i clienti ottengono maggiore flessibilità e portabilità per adottare il cloud al proprio ritmo e beneficiare di un unico modello operativo tra i vari cloud. VMware Cloud Universal è ideale per i clienti impegnati in un’architettura cloud ibrida, che hanno tempistiche di migrazione cloud estese o variabili, che hanno esigenze di cloud bursting o desiderano un modello OPEX per l’infrastruttura on-premises.

Con VMware Cloud Universal, i clienti acquistano crediti per l’infrastruttura e la gestione multi-cloud di VMware e applicano questi crediti alle implementazioni di VMware Cloud Foundation on premises, VMware Cloud su AWS o VMware Cloud su Dell EMC.

A supporto di questo nuovo abbonamento c’è VMware Cloud Console, che offre visibilità e controllo end-to-end di tutta l’infrastruttura VMware Cloud negli ambienti on-premises, cloud ed edge. Cloud Console è un portale integrato dove i clienti possono allocare, gestire e ottimizzare al meglio tutte le risorse VMware Cloud. Attraverso Cloud Console, i clienti possono riscattare i crediti, effettuare il provisioning delle offerte VMware Cloud Universal idonee e contattare le organizzazioni di supporto VMware.

Il nuovo servizio VMware App Navigator aiuta le aziende a dare priorità alle iniziative di modernizzazione delle app e a ottenere risultati più rapidamente. Altri servizi di razionalizzazione del portafoglio tentano di pianificare “tutto”, sono lenti da completare e includono molte ipotesi che spesso finiscono per essere sbagliate. App Navigator adotta un approccio agile all’analisi del portafoglio. Utilizza strumenti automatizzati e sperimentazione pratica per pianificare quanto basta per iniziare, per poi scalare rapidamente le iniziative di trasformazione delle app e del cloud. I clienti lavorano insieme ai professionisti VMware per razionalizzare il loro portafoglio di app, identificare le strategie e gli ambienti di modernizzazione per le diverse app in base agli obiettivi aziendali e IT e costruire una roadmap orientata ai risultati. Ciò consente ai clienti di soddisfare più rapidamente le esigenze di business, indipendentemente da chi svolge il lavoro, e consente di ridurre al minimo i rischi.