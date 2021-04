Nutanix nominata Customers’ Choice nei Gartner Peer Insights per le soluzioni Distributed File Systems e Object Storage

Nutanix è stata nominata Gartner Peer Insights Customers’ Choice 2021 per le soluzioni Distributed File Systems e Object Storage da Gartner.

Nutanix ritiene che questo riconoscimento dimostri la forza delle offerte di storage non strutturato dell’azienda, Nutanix Files e Nutanix Objects, che forniscono ai clienti una struttura di storage scalabile e facile da utilizzare nei loro diversi ambienti cloud, semplificando la gestione dei dati e permettendo di ottimizzare in modo efficace i costi.

I plus di una soluzione di storage unificato che opera su più ambienti

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da David Sangster, Chief Operating Officer di Nutanix: «Nel loro percorso di migrazione verso un futuro ibrido e multicloud, le aziende desiderano una piattaforma cloud flessibile, resiliente e scalabile, e una soluzione di storage unificato che operi su più ambienti è una parte fondamentale di questo percorso. Il riconoscimento Gartner Peer Insights Customers’ Choice per le soluzioni Distributed File Systems e Object Storage dimostra i punti di forza delle nostre soluzioni e il valore che offrono ai clienti».

Questo riconoscimento Customers’ Choice si basa sul feedback dettagliato di 56 valutazioni di clienti raccolte nell’ultimo anno su più fornitori operanti nel settore dei file system distribuiti e dello storage a oggetti. Nutanix Files e Nutanix Objects hanno ottenuto un punteggio medio di 4.8 su 5.

La piattaforma cloud di Nutanix, basata sul suo software di infrastruttura iperconvergente (HCI), offre soluzioni di storage non strutturato per fornire uno storage unificato per qualsiasi carico di lavoro su più distribuzioni, tra cui cloud pubblici e privati, siti remoti e l’edge. I clienti possono così gestire l’ambiente di archiviazione da un singolo pannello di controllo e automatizzare le attività di distribuzione e manutenzione di routine per semplificare le operazioni e garantire il controllo ai proprietari dei dati. Le funzionalità di analisi integrata e le solide funzioni di sicurezza, inclusa una protezione migliorata contro il ransomware rilasciata di recente per Files and Objects, offrono maggiore visibilità sui dati e sul loro utilizzo per proteggere meglio dalle minacce interne ed esterne. Inoltre, le implementazioni ibride e multi-cloud di successo includono pool di storage semplici e flessibili per archiviare i dati durante il loro ciclo di vita. Le soluzioni di storage unificato di Nutanix offrono questi servizi di storage in modo semplice, flessibile e sicuro.

I clienti sottolineano spesso la semplicità come un vantaggio fondamentale per semplificare le attività di gestione quotidiane, velocizzare l’implementazione e ridurre le attività di manutenzione. Anche la visibilità sui dati e la sicurezza vengono menzionate di frequente, insieme alla flessibilità e alla capacità di supportare una vasta gamma di distribuzioni – da un cluster a nodo singolo per siti remoti e l’edge a cluster di grandi dimensioni fino a 32 nodi.

Nutanix Files – Ottime prestazioni, implementazione e gestione semplici

Per Infrastructure Engineer, Società nel settore dei servizi finanziari: «Nutanix Files si è dimostrato un ottimo prodotto per la nostra azienda, rispondendo perfettamente alle nostre aspettative: ci ha offerto le prestazioni richieste, ci ha permesso di aumentare la capacità e la protezione dei dati in modo semplice, la configurazione e il suo utilizzo sono immediati. Il prodotto è migliorato man mano che lo abbiamo usato negli ultimi anni. Gli aggiornamenti del software sono stati tempestivi, facili da distribuire e ci hanno fornito alcuni miglioramenti significativi, soprattutto per quanto riguarda la gestione del prodotto, che aveva qualche lacuna quando lo abbiamo implementato per la prima volta».