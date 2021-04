La intranet è una piattaforma web privata accessibile solo alle persone che fanno parte della stessa azienda.

In linea con le esigenze dell’organizzazione rappresenta il portale digitale in cui i dipendenti possono reperire documenti, comunicazioni, discussioni, servizi e contenuti formativi per strutturare meglio il lavoro, potenziare i processi aziendali e ampliare la comunicazione interna.

Ad oggi, soprattutto in un panorama lavorativo in cui lo smartworking è in rapida espansione ed evoluzione, sono molte le imprese di qualsiasi mercato che scelgono di adottarla.

Il motivo è che la piattaforma rappresenta il mezzo tramite la quale l’azienda riesce a raggiungere tutti i migliori vantaggi che la digitalizzazione comporta.

Innanzitutto, uno degli interessi principali da cui le organizzazioni sono attratte è la possibilità di aumentare la produttività dei dipendenti offrendogli un maggiore grado di autonomia nella ricerca di materiali di lavoro, informazioni e strumenti all’avanguardia per lo svolgimento delle attività sia individuali che in team.

La conseguenza è infatti una drastica riduzione del tempo perso, speso a cercare ciò di cui l’utente ha bisogno, con un aumento di quello dedicato all’ottimizzazione delle performance.

In seconda battuta come puoi immaginare, ne deriva un progressivo alleggerimento del sovraccarico che l’help desk service ha solitamente quando i dipendenti non possiedono i mezzi per risolversi da soli eventuali problematiche.

La intranet suscita così tanto interesse poiché viene vista come lo strumento facilitatore e potenziatore del lavoro in grado di dare un aiuto consistente con risultati misurabili a tutte le risorse aziendali, comprese quelle appartenenti alla grande sfera HR: la piattaforma preme infatti il tasto acceleratore sull’evoluzione del loro lavoro.

Tra le loro mani le risorse umane si ritrovano molteplici modalità innovative per potenziare le prestazioni ed espandere le frontiere delle loro attività.

Oltre alle funzionalità classiche di una intranet aziendale, come la ricerca di documenti o delle applicazioni, possono infatti:

condurre sondaggi e aprire form nel portale per ottenere feedback su varie dinamiche aziendali, come chiedere la valutazione dei capi o valutare possibili richieste di formazione

aprire una bacheca di job posting per cercare candidati all’interno dell’azienda prima che all’esterno

raccogliere gli elementi del profilo di ogni utente nella intranet in cui si inseriscono competenze, ruoli, risultati raggiunti e altri dettagli per ottenere un database affidabile di informazioni che costituiscono parte del patrimonio dell’impresa

approfittare della intranet per formare un portale in cui reperire tutti i materiali formativi dell’azienda

Ti consiglio di visionare l’ottimo articolo che puoi trovare cliccando su : “Intranet: 20 idee per migliorarla”.

Un mezzo che favorisce processi interni come questi e il loro rispettivo flusso comunicativo è terreno florido non solo per le risorse umane ma anche per il successo aziendale nel suo complesso.

Le imprese che impiegano la intranet sono infatti attirate dalla sua capacità di stimolare la generazione di idee non solo dall’alto verso il basso, ma anche dal basso verso l’alto.

Devi considerare infatti la intranet come il luogo virtuale di incontro tra le risorse che contribuiscono alla vita evolutiva dell’impresa.

Tutti i dipartimenti possono interfacciarsi tra di loro e generare discussioni e confronti intra aziendali che portano alla luce elementi per far progredire la crescita.

Chi, infatti, meglio di chi lavora è in grado di fornire nuove soluzioni o servizi per il benessere dell’impresa?

Per entrare nel concreto, un esempio che dimostra come la intranet, in questo modo, possa incentivare la generazione di idee sono i contest.

I dipendenti nella piattaforma si riuniscono in team, lavorano con tool nati apposta per la collaborazione e tirano fuori il meglio delle loro soluzioni riguardo i problemi aziendali da risolvere.

Queste a loro volta vengono classificate e votate da tutti i partecipanti e infine premiate con relativi riconoscimenti.

Un tale stimolo nella realtà quotidiana di ogni lavoratore suscita inevitabilmente un forte engagement nei confronti dell’organizzazione di cui fa parte e si sa, lavoratori ingaggiati contribuiscono meglio al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Per rispondere dunque alla domanda iniziale da cui siamo partiti, “la intranet può far risparmiare un’azienda?” la risposta è sì. Il risparmio è in termini sia di tempo che di denaro.

Donare ai dipendenti una piattaforma che forma una panoramica chiara aziendale in cui trovare strumenti all’avanguardia per il lavoro, porta inevitabilmente un aumento della produttività e quindi risultati tangibili.

Ma, tra tutte le tecnologie che ruotano attorno l’evoluzione aziendale con la digitalizzazione a quale bisogna affidarsi? Microsoft 365, come ci si può aspettare, è il leader.

Attualmente, più di 1 milione di imprese la utilizzano con 200 milioni gli utenti ogni mese.

Questo trend ha una crescita del +20% ogni anno.

In sostanza, Office 365 è già di fatto la soluzione standard per le organizzazioni di qualsiasi dimensione e mercato.

La sua intranet, SharePoint Online è il mezzo tra le mani di milioni di lavoratori che ha dato una svolta alle realtà aziendali.

L’offerta che ti mette in gioco sviluppa e implementa la collaborazione e comunicazione interna con tutti i tool più innovativi e strutturati del mercato per centralizzare e digitalizzare i flussi di lavoro in maniera proficua.

Microsoft Teams, Yammer, Microsoft Search e Stream sono alcune delle applicazioni che contiene e che sono già adottate a livello mondiale da migliaia di aziende per la professionalità e allo stesso tempo l’intuitività dei servizi che contengono.

Ognuno di questi strumenti è perfettamente interconnesso agli altri e colloca al centro la intranet per far sì che il dipendente goda di un’esperienza di navigazione fluida e completa durante le sue giornate lavorative.

A questo punto la domanda che ti potrebbe sorgere è: per avere tutti questi benefici qual è il costo?

Le soluzioni intranet-in-a-box di intranet.ai, pilastri nel settore, a differenza di implementazioni consulenziali, vengono preparate con il 10% del tempo e del budget e sono cucite su misura della tua azienda con le stesse tecnologie di SharePoint Online per una perfetta integrazione ed estensione delle funzionalità del leader del mercato, Microsoft 365.

Puoi scoprire di più qui. Porta anche la tua azienda a un nuovo livello.