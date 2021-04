Trend Micro è tra i principali provider di sicurezza Saas che offre una piattaforma flessibile di sicurezza cloud all’interno del marketplace AWS, per un’esperienza di protezione self service

Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, annuncia la disponibilità di Trend Micro Cloud One all’interno del marketplace AWS. Trend Micro Cloud One è una piattaforma integrata creata per proteggere nei principali ambienti cloud, attraverso servizi dedicati ad applicazioni, reti, workload, file storage, container e di cloud posture management. Trend Micro Cloud One è la risposta alle esigenze di sicurezza delle organizzazioni che lavorano all’interno del cloud di Amazon Web Services (AWS).

“Apprezziamo Trend Micro per la creazione di servizi di security progettati per quelle organizzazioni che innovano su AWS e partecipano al modello di responsabilità condivisa”. Ha affermato Kamlesh Talreja, General Manager, AWS Marketplace, AWS. “Il marketplace AWS è il primo marketplace cloud a offrire Trend Micro Cloud One, permettendo così agli sviluppatori di accedere a costi flessibili, contratti personalizzabili e sviluppi rapidi a seconda delle esigenze”.

Gartner afferma che “le aziende implementano sempre più architetture di hybrid data center, con workload che operano all’interno di cloud on-premise o pubblici di provider IaaS e con implementazioni container-based che si avvalgono di funzioni serverless. In ogni caso le applicazioni elastiche e cloud-native richiedono delle misure di sicurezza uniche, che sono diverse dai sistemi tradizionali con i quali si interfacciano gli utenti. Per cogliere a pieno le opportunità del cloud pubblico e per supportare la velocità e il dinamismo degli ambienti cloud, si dovrebbero utilizzare soluzioni di protezione dei workload pensate per questi ambienti”.

Molte aziende oggi hanno almeno una presenza in cloud, inclusi il passaggio a container e le distribuzioni serverless. Trend Micro rispecchia il modello self service di pay-as-you-go offerto da AWS e questo semplifica il processo. Le aziende possono beneficiare della flessibilità della security nel momento in cui le applicazioni evolvono nel tempo, con la certezza di non sovraccaricare i team di security.

“Il marketplace AWS rende facile avere lo strumento giusto al momento giusto. Questa nuova offerta che rende disponibile Trend Micro Cloud One consente agli utenti di avere i dispositivi di sicurezza di cui hanno bisogno, per le applicazioni che stanno costruendo in cloud”. Ha affermato Alessandro Fontana, Head of Sales Trend Micro Italia. “A prescindere dalla struttura dell’organizzazione, i nostri servizi cloud semplificano la protezione di tutto ciò che viene creato in cloud, rispettando le policy di compliance”.

Assicurarsi un investimento a prova di futuro è una decisione chiave che porterà benefici ai team di security, agli sviluppatori e al procurement. Nel momento in cui la digital transformation continua, Trend Micro offre la flessibilità di utilizzare un servizio secondo le necessità senza dover gestire abbonamenti multipli. Questa è la vera “platform procurement experience”.