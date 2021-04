Il Business Intelligence Group ha annunciato che Project Blackfin del fornitore di sicurezza informatica F-Secure è stato nominato vincitore nel suo programma Artificial Intelligence Excellence Awards.

Project Blackfin – un progetto di ricerca pluriennale guidato dal Centro di Eccellenza per l’Intelligenza Artificiale di F-Secure – mira a far progredire l’uso di approcci collaborativi e distribuiti all’intelligenza artificiale nell’ambito della sicurezza informatica. Fin dal suo inizio nel 2019, il progetto si è dimostrato parte essenziale nello sviluppo di agenti intelligenti on-device in grado di collaborare e lavorare insieme per fornire una migliore protezione ai clienti di F-Secure.

Il progetto Blackfin ha già prodotto nuovi metodi di rilevamento e risposta basati sulle anomalie per aiutare a proteggere le aziende dalle minacce attuali e future, oltre a ridurre i falsi positivi e le necessità di trasmissione dei dati. I suoi risultati mirano ad aiutare le aziende a migliorare continuamente la loro sicurezza, capitalizzando i punti di forza unici ma complementari di uomini e macchine, in modo che i difensori possano dare la caccia e contenere le minacce in modo rapido ed efficiente.

Secondo Matti Aksela, Vice President of Artificial Intelligence in F-Secure, i risultati di Project Blackfin in un breve periodo di tempo dimostrano il valore dell’intelligenza on-device nelle applicazioni di sicurezza informatica.

“Molte aziende di sicurezza informatica utilizzano il machine learning nei loro prodotti, ma in F-Secure stiamo adottando un approccio diverso – agenti intelligenti on-device con apprendimento locale per consentire un approccio distribuito all’IA, che porta a reazioni più rapide e una comprensione dettagliata del contesto e dei dati”, ha spiegato Aksela. “Siamo entusiasti di ricevere questo premio come riconoscimento di ciò che abbiamo già raggiunto. Stiamo anche facendo grandi progressi nell’affrontare le sfide associate alla sicurezza dei processi di apprendimento automatico, e sono entusiasta di vedere quali altri risultati il nostro team può ottenere mentre l’IA continua a crescere di importanza in tutto il mondo”.

“Siamo così orgogliosi di nominare Project Blackfin di F-Secure come vincitore del nostro terzo programma Artificial Intelligence Excellence Awards”, ha detto Maria Jimenez, chief nominations officer di Business Intelligence Group. “Ai nostri giudici era chiaro che F-Secure stesse usando l’IA per migliorare la vita dei loro clienti. Congratulazioni a tutto il team!”