Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche, aprirà un nuovo sito produttivo a Rugvica, in Croazia, per sostenere l’offerta di soluzioni modulari integrate (IMS) nell’area EMEA. Rispetto alle capacità produttive precedenti del sito, l’impianto offre il 130% in più di superficie interna e il 60% in più di quella esterna, con spazi che possono essere facilmente ampliati per rispondere alle esigenze del mercato dei data center modulari prefabbricati (PFM) in costante crescita. La nuova struttura comprende anche una serie di importanti innovazioni per la realizzazione di moduli PFM e di unità di trattamento dell’aria per la gestione termica.

“Sentiamo molto parlare di trend IT e dei vantaggi assicurati dalle tecnologie come il 5G, l’IoT e l’AI, ma si citano meno gli aspetti tecnici legati all’innovativa infrastruttura fisica che c’è alla base”, sottolinea Giordano Albertazzi, presidente di Vertiv in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). “Stiamo assistendo a una forte crescita nell’adozione di soluzioni modulari prefabbricate per supportare queste nuove tecnologie e, in qualità di leader di mercato, investiamo sia in maggiore capacità che in innovazioni per continuare a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e mantenere una posizione all’avanguardia. Questo nuovo impianto ha l’obiettivo fondamentale di sostenere i piani di sviluppo e consentire il successo dei nostri clienti in EMEA e a livello globale, e riflette i costanti investimenti nei mercati in cui operiamo.”

“L’impianto produttivo di Rugvica vanta le più avanzate tecnologie, i processi di produzione, le apparecchiature e i laboratori di collaudo”, afferma Viktor Petik, VP per il business IMS di Vertiv in EMEA. “La struttura è progettata per fornire una gamma completa di soluzioni modulari prefabbricate, dalle postazioni di cablaggio che alimentano Internet e collegano le aree geografiche, ai moduli di montaggio dei data center su richiesta. Il nuovo stabilimento testimonia il nostro impegno verso l’innovazione e la crescita, e sono orgoglioso di confermare che abbiamo creato 150 nuovi posti di lavoro nell’ultimo anno, molti dei quali sono ingegneri o professionisti qualificati di questa regione”.

L’anno scorso, Vertiv è stata classificata dalla società di analisi tecnologica Omdia come uno dei fornitori leader nel mercato dei data center PFM con la seconda quota di mercato più alta a livello mondiale. La ricerca ha evidenziato che benefici come le capacità di scalabilità in totale sicurezza stanno guidando una crescita significativa nell’adozione di soluzioni PFM in tutte le aree geografiche. Omdia ha attribuito questa forte crescita a fattori quali la modularità, i vantaggi della produzione e dell’integrazione off-side e la velocità di implementazione.

I data center PFM sono disponibili in molteplici modelli per diversi ambiti di utilizzo, compresi i progetti specifici per strutture IT e i cosiddetti moduli all-in-one con infrastrutture IT, moduli di alimentazione e di raffreddamento perfettamente integrati, che sono comunemente utilizzati nei settori formativi, industriali e sanitari, nonché in ambienti remoti e impegnativi da supportare. L’approccio ‘plug and play’ ha il vantaggio non solo di ridurre i tempi per l’avvio e la messa in servizio, a pochi giorni invece di settimane o mesi, ma anche di ridurre i potenziali problemi legati alla conformità, poiché i componenti sono pre-integrati e pre-testati off-site.

La progettazione dei moduli PFM di Vertiv copre un’ampia offerta differenziata in grado di soddisfare le specifiche esigenze dei clienti, come il Vertiv SmartMod, una gamma di prodotti PFM completamente autonoma, facilmente configurabile e pronta per la consegna, che consente di implementare rapidamente nuovi ambienti per data center, e il Vertiv Power Module, un’infrastruttura critica efficiente e dotata di un sistema di alimentazione che può essere rapidamente implementata come unità autonoma. Vertiv fornisce anche soluzioni PFM completamente personalizzate, che includono design, gestione del progetto e integrazione del sistema.