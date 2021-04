Oracle rende disponibile la sua tecnologia GoldenGate come servizio cloud altamente automatizzato e completamente gestito, che i clienti possono utilizzare per garantire che il loro patrimonio di dati sia sempre disponibile e analizzabile in tempo reale.

Il nuovo servizio Oracle Cloud Infrastructure (OCI) GoldenGate fornisce ai clienti una piattaforma data fabric in tempo reale per progettare, eseguire, orchestrare e monitorare la replica dei dati e lo streaming dei dati.

OCI GoldenGate è il primo servizio cloud nel suo genere a fornire una soluzione elastica e pay-per-use per la replicazione di database generalisti, per l’integrazione operativa, per l’ingestione di dati in tempo reale nel cloud per supportare l’analisi di serie temporali su dati in movimento.

Con OCI GoldenGate un approccio unificato

Il nuovo servizio OCI GoldenGate gestisce in modo unico sul mercato l’integrazione di dati event-based per i database operazionali e i data store analitici. Gli strumenti convenzionali sono specializzati nell’integrazione di dati operazionali o nel data engineering per le analytics – ma non su entrambi.

Con OCI GoldenGate si può usare la stessa tecnologia in data store operazionali mission-critical, data warehouse con dati in real time, data lake, streaming analytics.

Unificare il data fabric di integrazione operazionale e analitica aiuta i clienti a semplificare l’architettura dati, a evitare l’uso di strumenti complessi e frammentati e assicura che i dati usati per le analytics siano aggiornati e affidabili. Un approccio unificato allinea i sistemi di record operazionali alle business analytics più strettamente di quanto sia possibile fare con strumenti di batch processing tradizionali.

OCI GoldenGate è la soluzione ideale per una gestione dati moderna, decentralizzata e multi-cloud.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Juan Loaiza, executive vice president, mission-critical database technologies, Oracle: «Oracle GoldenGate è una soluzione di integrazione dei dati altamente affidabile per migliaia di clienti in tutto il mondo, tra cui l’84% delle aziende Fortune Global 100. Oracle può fornire ora la tecnologia di livello enterprise GoldenGate come servizio elastico cloud-native per fornire ai clienti un data fabric in tempo reale semplice da usare, integrato, operativo e analitico. Taglia a metà sia il tempo che il costo della creazione di una soluzione di integrazione dati, rispetto alle opzioni fornite sui cloud concorrenti».

Perché scegliere il nuovo GoldenGate nativo in OCI

Il nuovo GoldenGate nativo in OCI automatizza molte funzioni, tra cui la configurazione, lo scaling del carico di lavoro e il patching, mantenendo un’elevata disponibilità. La sua interfaccia intuitiva permette agli utenti non-DBA di guidare la trasformazione digitale, semplificando le integrazioni da on-premise a cloud, la sincronizzazione dei dati tra varie regioni, la gestione delle pipeline di dati e la replica del database multi-cloud.

Il nuovo servizio è perfettamente integrato con GoldenGate Stream Analytics for OCI, che fornisce analisi di dati in streaming multi-cloud con AI/ML, dati geo-spaziali e serie temporali. L’applicazione console OCI GoldenGate basata su web rimuove la complessità associata all’implementazione, con facilità di configurazione e funzioni per un monitoraggio continuo.

Il parere degli analisti

Per Carl Olofson, research vice president, Data Management Software, IDC: «L’ampia adozione da parte di aziende leader mondiali dimostra le comprovate capacità di Oracle GoldenGate nell’aiutarle a proteggere on-premise i loro dati più importanti e di alto valore. L’introduzione da parte di Oracle di GoldenGate come servizio gestito in cloud OCI dovrebbe consentire ai clienti di integrare i dati operativi e analitici in un unico data fabric nel cloud. Questo, combinato con la fatturazione pay-per-use, l’auto-scaling e un carico amministrativo notevolmente ridotto, dà a OCI GoldenGate un livello di usabilità e convenienza che sarà difficile da eguagliare con altre soluzioni basate sul cloud od on-premise».

Secondo Bradley Shimmin, Chief Analyst, AI Platforms, Analytics and Data Management, Omdia: «Sia che le organizzazioni stiano spostando i dati da on-premise a cloud o da cloud a cloud, il nuovo servizio OCI GoldenGate semplifica significativamente l’esperienza dell’utente con processi no-code. Con una vasta gamma di topologie supportate e la possibilità di iniziare con un costo di 1,24 dollari all’ora disponendo piene funzionalità di computing elastico, questo nuovo servizio espande il mercato indirizzabile per la tecnologia GoldenGate e rafforza la competitività di Oracle nel servire un mercato che abbraccia le opportunità di implementazione ibride e multi-cloud».

Stando a Holger Mueller, Vice Presidente e Principal Analyst, Constellation Research: «OCI GoldenGate fornisce un’architettura collaudata che supporta funzionalità business-critical come la replica, la migrazione dei dati, l’ingestione dei dati, l’alta disponibilità e il disaster recovery, per le aziende che gestiscono applicazioni di nuova generazione che si estendono su ambienti multi-cloud e on-premise. È bello vedere che Oracle fornisce GoldenGate ora come servizio cloud elastico che, gestito da Oracle, riduce i costi complessivi rispetto alla gestione on-premise ed è un’offerta altamente competitiva rispetto ad altri fornitori IaaS».

Infine, secondo Alexei Balaganski, lead analyst, KuppingerCole: «Oracle GoldenGate è stato per anni uno “sportello unico” per i clienti aziendali cui rivolgersi per affrontare le loro esigenze di replica dei dati in tempo reale, sostituendo i tradizionali processi ETL con una sincronizzazione scalabile e altamente disponibile tra fonti eterogenee, anche tra cloud. Ora, fornendolo come servizio cloud completamente gestito, Oracle non solo rende l’integrazione dei dati multi-cloud sostanzialmente più conveniente, ma offre un’esperienza coerente e senza stress per una moltitudine di casi d’uso».

Il nuovo servizio funziona sull’ultima architettura di microservizi GoldenGate 21c, che permette di creare una rete globale di risorse di dati collegate. I microservizi completamente incapsulati di OCI GoldenGate permettono ai clienti di integrare perfettamente il servizio nella loro pipeline CI/CD dev-ops come un servizio di prima classe, infrastructure-as-code.

OCI GoldenGate è progettato per integrarsi con distribuzioni on-premise di Docker e Kubernetes “mesh” di GoldenGate senza dipendenze di framework condivisi e nessun repository condiviso, con una gestibilità superiore e un TCO inferiore. Con un solo clic, gli sviluppatori e i DBA possono impostare il servizio per l’auto-scale 3x, fornendo un modo scalabile per iniziare in piccolo e crescere all’aumentare dei carichi di lavoro.