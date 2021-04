Viviamo in un mondo in costante mutamento. Un periodo in cui le aziende hanno enormi quantità di dati che devono essere trasformati in informazioni utili per il business, al fine di generare valore.

Il costante aumento dei dati IoT ha introdotto nuove problematiche per i sistemi di gestione del database, richiedendo capacità di elaborazione e integrazione solide, prestazioni aziendali di alto livello e bassi costi totali di gestione.

Il server IBM Informix offre un sistema di database ibrido, funzionalità avanzate e alte prestazioni con caratteristiche di gestione automatica. Queste caratteristiche rendono Informix ideale per architetture a più livelli che richiedono elaborazioni a livello di dispositivo, a livello di gateway e nel cloud.

Le funzioni chiave includono la codifica nativa, il supporto per schema flessibile, più API e configurazioni, l’elaborazione nativa di dati relazionali, spaziali e temporali JSON, requisiti amministrativi e impatto sulla memoria minimi.

Inoltre, per supportare gli ambienti mission-critical, Informix include HADR (high – availability data replication), server database in standby, secondari e remoti e server secondari con disco condiviso. La funzione di griglia flessibile consente anche l’esecuzione degli aggiornamenti senza interruzioni.

IBM Informix integrato per IoT è un database di livello aziendale personalizzato, l’unica tecnologia di database che non ha bisogno di funzionare su un server potente ed è ottimizzato per raccogliere il genere di dati con marca temporale che i dispositivi e le applicazioni connesse producono.

Completamente compatibile con la piattaforma di sviluppo Low-Code di Genero Entreprise per sviluppare applicazioni in modo più intelligente e veloce riducendo al minimo la scrittura del codice e accelerando il time to market dello sviluppo software.

Scopri maggiori approfondimenti e chiedici come effettuare un test gratuito.