L’anno zero degli anni 2000 è stato sicuramente il 2020: con la diffusione a livello globale del coronavirus si è creata infatti una frattura importante rispetto agli anni precedenti tanto che si può parlare, in ogni ambito della vita e della società, di un’epoca pre-covid e di una post-covid.

Questo discorso vale anche per il gioco online, una pratica che senza dubbio ha tratto un notevole impulso dalla pandemia come d’altronde tante altre attività che hanno dovuto digitalizzarsi dall’oggi al domani, spesso anche in maniera improvvisata, per non uscire dal mercato e per rispondere alle nuove esigenze e alle nuove abitudini del consumatore medio che si è trovato a cambiare radicalmente il proprio stile di vita.

Ecco allora che nei lunghi pomeriggi e nelle serate solitarie dei vari lockdown nazionali giocare online è diventata un’ancora di salvezza e oggi i casinò online sono completamente sdoganati.

Il settore ha continuato ad evolversi e oggi è diventato una realtà globale, se si escludono i Paesi dove il gioco online è vietato, per cui è possibile e facile avere nuovi stimoli internazionali e confrontarsi con persone con diverse esperienze per scambiarsi tricks e competenze da ogni parte del mondo.

Il futuro del mondo del gioco online parla sempre più di tecnologia tanto che si ricorrerà in maniera massiccia alla realtà aumentata per un’esperienza di gioco a 360° senza interruzioni per i giocatori che potranno giocare in un ambiente virtuale che simula ad esempio un casinò di Las Vegas quando in realtà si trovano tra le quattro mura di casa loro. A questo proposito va detto che, anche nel mondo dei casinò online, in ritardo rispetto agli altri settori, si sta diffondendo una logica mobile-first e di cross-canalità per cui oggi giocare non è più solo una prerogativa di chi sta davanti al computer perché scaricando le apposite app diventa possibile giocare ovunque e in qualsiasi momento, anche mentre si cammina in mezzo alla strada. Un’evoluzione particolarmente importante e che apre nuove prospettive se si pensa che lo smartphone è oggi l’inseparabile compagno di quasi tutti noi, soprattutto dei giovani, preferito di gran lunga al computer.

Un’altra pratica che si sta diffondendo sempre di più grazie all’innovazione tecnologica è la possibilità di pagare direttamente online con l’utilizzo di cryptovalute come il Bitcoin o Ethereum, anche se da questo punto di vista si sta lavorando molto e presto potremo probabilmente assistere a tante novità per un’ulteriore tutela dei giocatori.

Ovviamente, in mezzo a tanta tecnologia, il protagonista rimane il gioco e a questo proposito tra le piattaforme web più utili troviamo Casinofy, che consente di essere sempre aggiornato sui nuovi bonus casinò e sui contenuti dei migliori casinò online.

Con tutti questi alleati non divertirsi diventerà quasi impossibile!