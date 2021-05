È in programma dal 25 al 26 maggio il SAS Global Forum 2021, l’evento più importante sul tema analytics, organizzato da SAS in modo completamente virtuale e gratuito.

Organizzato da SAS, specialista negli analytics, con la collaborazione dagli sponsor Diamond Accenture, Deloitte, Intel e Microsoft, il SAS Global Forum 2021 è dedicato a manager, data scientists, professionisti IT e alle menti più curiose degli analytics.

Sono più di 22.000 i partecipanti dell’edizione dello scorso anno.

L’evento vedrà sul palco l’esperienza di aziende internazionali che mostreranno come le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale (AI), machine learning e cloud analytics, unite alla curiosità, siano in grado di risolvere le sfide di business e di migliorare la vita delle persone.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Dina Duhon, Conference Chair di SAS Global Forum 2021 e Credit Risk Modeling Director and Decision Science di BMO Financial Group: «SAS Global Forum è dedicato a tutti coloro che sono curiosi di utilizzare gli analytics per fare grandi cose. Dai keynote informativi e sessioni user-driven al Student Symposium e l’Innovation Hub, ci sono numerose opportunità per imparare, scoprire e connettersi».

I partecipanti al SAS Global Forum potranno scoprire l’esperienza di decine di aziende innovative che mettono in pratica l’intelligenza artificiale e gli analytics. Tra le aziende presenti: Amgen, Banca Mediolanum, EU Frontex, Gavilon, Georgia Pacific, Government of Odisha, Grupo Bancolombia, Procter & Gamble, Terna e TIM.

Speech e intrattenimento al SAS Global Forum 2021

A SAS Global Forum saranno presenti speaker di fama internazionale che utilizzano la creatività e la curiosità per supportare le aziende, insegnare, ispirare e divertire. Tra gli speaker:

Jim Goodnight – Founder e CEO di SAS, è una delle forze trainanti dell’intero settore analytics.

Adam Grant – Psicologo organizzativo, autore di best-seller e professore di Wharton, Grant esplora come le persone possano trovare la motivazione e vivere vite più generose e creative.

Dr. Ayesha Khanna – Co-founder e CEO di ADDO AI, azienda di soluzioni di intelligenza artificiale e incubator, offre consulenza ad aziende e organizzazioni sul tema intelligenza artificiale e smart city. Ha fondato anche 21st Century Girls, un ente di beneficenza che insegna alle ragazze il coding e l’intelligenza artificiale.

Dan Levy – Scrittore, attore, regista e produttore vincitore di un Emmy, famoso anche per aver co-creato (e collaborato per) la serie TV di successo “Schitt’s Creek”. Levy è inoltre un grande sostenitore di diveristy & inclusion ed è attivista LGBTQIA.

Dr. Hakeem Oluseyi – Autore di A Quantum Life: My Unlikely Journey from the Streets to the Stars – autobiografia prossima alla pubblicazione – astrofisico, ex educatore di scienze spaziali della NASA, personaggio televisivo e sostenitore dell’educazione a livello globale.

Opportunità di apprendimento

All’interno dell’Innovation Hub i partecipanti potranno parlare con esperti e assistere a live demo. Le demo saranno dedicate a soluzioni specifiche per diversi settori, come il settore bancario, la pubblica amministrazione, l’health care e life science, l’insurance, il manufacturing e il retail.

Saranno presenti anche demo dedicate alle diverse tecnologie in ambito analytics, tra cui intelligenza artificiale, cloud analytics, data management, Internet of Things (IoT), machine learning, visualization e SAS Viya.

Ulteriori sessioni di training e contributi degli utenti saranno disponibili sul canale YouTube dedicato agli users SAS a partire dal 20 maggio. Il SAS Global Forum Student Symposium sarà caratterizzato da team di studenti provenienti da 26 università di tutto il mondo che daranno prova delle loro abilità in ambito data science.

Sei curioso di utilizzare la tecnologia per risolvere nuove sfide? Vuoi sapere come esperti aziendali utilizzano gli analytics per rispondere alla pandemia e ai suoi effetti? Dai spazio alla tua curiosità al SAS Global Forum 2021.

Registrati oggi all’evento virtuale gratuito cliccando QUI