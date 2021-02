La piattaforma cloud native SAS Viya porta innovazione e analytics in tutte le

organizzazioni per gestire senza problemi i carichi di lavoro analitici

SAS, specialista negli analytics, prosegue nel suo percorso di innovazione rendendo più semplice l’accesso alla piattaforma cloud-native SAS Viya.

Stando a quanto annunciato, i recenti sviluppi della soluzione aiutano a portare in modo più efficiente gli analytics in tutte le organizzazioni, consentendo di gestire senza problemi i carichi di lavoro analitici e integrando SAS in diverse applicazioni.

Lo ha ribadito in una nota ufficiale Ritu Jyoti, Program Vice President of Artificial Intelligence Research di IDC, secondo cui: «Tra i fornitori di analytics, SAS è leader riconosciuto nel re-immaginare il modo in cui analytics e machine learning vengono utilizzati per permettere agli utenti di ottenere risultati ottimali e risolvere più velocemente e con maggiore precisione le proprie sfide di business. SAS Viya offre a utenti di tutti i livelli un motore di machine learning agile, potente e avanzato per aiutare a utilizzare i dati complessi all’interno degli ambienti cloud».

SAS Viya per un processo decisionale sicuro

Riconoscendo che numerose organizzazioni stanno lottando contro la pandemia e i suoi effetti, Jim Goodnight, CEO e fondatore di SAS, afferma che SAS Viya è in grado di aiutare nei momenti più difficili: «SAS Viya supporta le organizzazioni a visualizzare i dati, i clienti e le operazioni in nuove modalità che favoriscono un processo decisionale sicuro. Aziende di successo come Hanesbrands, Mercy, Banco Bradesco e Qualitas Insurance Company si affidano a SAS Viya ogni giorno. Quando utilizzano gli analytics, le aziende si aspettano di accelerare l’innovazione e ridurre i costi».

In tal senso, SAS Viya fornisce il pezzo mancante tra i modelli sviluppati in più linguaggi di programmazione e i sistemi in cui vengono distribuiti, eliminando la necessità di ricodifica che richiede tempo per distribuire i modelli.

Profonda integrazione con i servizi Microsoft Azure

SAS Viya è ora disponibile sulla piattaforma cloud Microsoft Azure, un ulteriore step della partnership strategica di SAS con Microsoft annunciata lo scorso anno. L’integrazione tra Azure e la piattaforma SAS Viya consentirà ai clienti di installare con facilità gli analytics SAS nei loro ambienti cloud, di eseguirli in modo affidabile, di dare facilmente agli utenti l’accesso alle ultime innovazioni e miglioramenti e di gestire tutto a livello centrale con gli strumenti che già conoscono. Tutto questo permetterà all’IT di concentrarsi meno sulle attività di routine e maggiormente su quelle strategiche e di alto valore che aiutano a prendere decisioni migliori.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Casey McGee, Vice President Global ISV Sales di Microsoft: «La partnership con SAS supporta i nostri clienti ad accelerare la crescita ed espandere le loro iniziative di trasformazione digitale. Siamo entusiasti di quest’ultima innovazione di SAS Viya che fornisce una customer experience continua con Microsoft Azure e che porterà la potenza degli analytics ai nostri clienti, in tutti i settori, consentendo loro di prendere decisioni di business in modo più rapido ed efficace in un’esperienza cloud che è unica per SAS e Microsoft».

Predict & Plan Consumer Demand c’è

Per quanto riguarda le soluzioni congiunte, l’offerta Predict & Plan Consumer Demand sviluppata su SAS Viya è ora disponibile sul Microsoft Azure Marketplace. L’esperienza di SAS nell’aiutare le aziende del retail e dei beni di consumo ad aumentare l’accuratezza delle previsioni, migliorare i margini, ridurre i livelli di stock e ingaggiare i clienti, unita con la flessibilità di Microsoft Azure, automatizza le complesse attività di pianificazione che migliorano l’efficienza della supply chain. È la prima di molte soluzioni analitiche cloud specifiche per settore che SAS e Microsoft Azure prevedono di sviluppare insieme.