Talentia Software, specialista nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle risorse umane e finanziarie per le imprese di medie e grandi dimensioni, ha annunciato l’arricchimento della sua piattaforma HR con la firma elettronica conforme alle norme eIDAS a diversi livelli di sicurezza.

La digitalizzazione delle risorse umane sta diventando obbligatoria e i dipartimenti HR stanno accelerando l’automazione dei loro processi. Di conseguenza, cresce anche la necessità di offrire ai dipendenti un percorso HR ottimizzato.

Con Connective, maggiore soddisfazione dei dipendenti e migliore produttività HR

Sulla base di questa osservazione, Talentia ha deciso di offrire una soluzione di firma elettronica conforme alla normativa eIDAS a diversi livelli di sicurezza possibili. Per realizzarla, ha collaborato con Connective.

L’obiettivo di Talentia è di andare oltre e offrire alle aziende la semplificazione e la digitalizzazione delle attività amministrative delle risorse umane, evitando così i processi manuali e cartacei. I processi di reclutamento, onboarding, outboarding, Management by Objectives, performance, retribuzione e colloqui periodici sono ottimizzati per una maggiore soddisfazione dei dipendenti e una migliore produttività HR.

I documenti elettronici vengono messi a disposizione delle Risorse Umane nel portale dei dipendenti dove possono essere siglati con una firma valida a tutti gli effetti. Il file segue poi un processo di convalida attraverso un workflow definito.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Béatrice Piquer, Chief Marketing Officer di Talentia Software: «La ricerca dell’ottimizzazione dei processi HR sta accelerando. La firma elettronica dei documenti HR, e più in particolare dei contratti di lavoro, si sta diffondendo e la partnership tra Connective e Talentia fa parte di questo approccio. Offrire la firma elettronica validata sulla nostra piattaforma HR, è essenziale per rendere più fluida l’esperienza dei dipendenti. Abbiamo scelto Connective perché cercavamo una soluzione di firma elettronica conforme alle normative nazionali e internazionali, che fosse facile da implementare, white-label e intuitiva per gli utenti. Connective era l’unica soluzione che rispondeva a tutti questi criteri. Offrivamo già un processo di firma semplice sul nostro portale, ma sempre più responsabili HR ci chiedevano una firma elettronica con valore legale. Il valore della firma elettronica per accelerare la firma dei contratti, rendere i candidati più sicuri e migliorare l’immagine del datore di lavoro non è più prescindibile, ma molte aziende non si sono ancora adeguate».

Secondo Clément Savoie, Head of Customer Success di Connective: «Nell’attuale contesto sanitario, è importante poter fornire alle aziende soluzioni di dematerializzazione o di transizione dalla carta al digitale e la combinazione delle soluzioni Connective e Talentia lo rende possibile. Siamo lieti che un’azienda come Talentia abbia scelto le nostre soluzioni per integrarle nella sua piattaforma HR».