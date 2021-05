Praim, azienda globale che sviluppa soluzioni software per la creazione e gestione di postazioni di lavoro evolute e soluzioni hardware Thin & Zero Client, ha annunciato la nuova partnership tecnologica con Virtual Cable.

Virtual Cable è un’azienda pionieristica che ha sviluppato UDS Enterprise, un broker di connessione multipiattaforma che consente di distribuire e gestire automaticamente e centralmente l’intero ciclo di vita dei desktop e delle applicazioni virtuali Windows e Linux in modo sicuro, veloce e facile.

Consente inoltre l’accesso remoto a dispositivi fisici e virtuali. La molteplicità dei sistemi operativi utilizzabili, i protocolli di connessione supportati, i metodi di autenticazione e le piattaforme di virtualizzazione interfacciabili contemporaneamente fanno di UDS Enterprise una soluzione adattabile a tutte le esigenze aziendali.

Praim è un attore di primo piano nel mercato della virtualizzazione della postazione di lavoro ed è specializzata nello sviluppo continuo di software a supporto dei principali vendor di infrastrutture VDI e cloud, tra cui Citrix, VMware e Microsoft. Questa attenzione ha consentito all’azienda di sviluppare una soluzione software certificata e hardware-agnostic per la gestione delle workstation.

I vantaggi dell’integrazione con UDS Enterprise di Virtual Cable

L’integrazione del client UDS di Virtual Cable all’interno del software Praim Agile consente l’accesso diretto ai desktop virtuali, alle applicazioni e ai dispositivi accessibili da remoto, resi disponibili da UDS Enterprise indipendentemente dall’endpoint utilizzato.

Il client fornisce un’esperienza completamente trasparente e senza interruzioni all’utente finale e una soluzione end-to-end efficiente e scalabile ai responsabili IT. Attraverso la console di gestione centralizzata Praim ThinMan, infatti, sarà poi possibile definire, catturare e distribuire la configurazione degli endpoint in modo estremamente veloce, automatizzato e quindi scalabile, con l’ulteriore valore aggiunto garantito dalle altre funzionalità di gestione degli endpoint di ThinMan, come assistenza remota, autenticazione e controllo accessi, e molto altro ancora.

Stretta collaborazione tra dipartimenti a vantaggio dei clienti

L’accordo tra Praim e Virtual Cable garantisce un accesso facile, veloce e sicuro alle risorse delle aziende che utilizzano le soluzioni Praim, su tutti i tipi di infrastrutture virtualizzate. La partnership comporterà una stretta collaborazione tra i dipartimenti tecnico, commerciale e marketing delle due aziende, per la creazione di soluzioni in costante aggiornamento.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Nicola Manica, CTO di Praim: «Credo che l’integrazione tra UDS Enterprise e Praim sia un valore importante per i nostri clienti, in quanto l’unione delle due tecnologie permetterà flessibilità e controllo di tutto il datacenter, a partire dai punti d’accesso fino alla gestione delle macchine virtuali».

Per Félix Casado, CEO di Virtual Cable: «Siamo molto entusiasti della nostra partnership tecnologia con Praim, perché permetterà ai nostri clienti di accedere ai loro desktop virtuali, applicazioni e persino computer da qualsiasi luogo e attraverso endpoint altamente affidabili. I dispositivi UDS Enterprise e Praim costituiscono una solida soluzione VDI chiavi in mano, completamente preconfigurata e pronta per l’uso. Una soluzione veloce, facile da usare e sicura, adatta a qualsiasi settore e perfetta per gli utenti che lavorano in mobilità, in un momento in cui il lavoro a distanza e l’eLearning sono diventati la norma».