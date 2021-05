Le regole d’oro quando si gioca al casinò (live o digitale)

Nel momento in cui decidiamo di tentare la sorte in una delle molte attrattive da casinò online o live bisogna stabilire delle regole di comportamento e dei principi da rispettare, per un gioco responsabile e legale. Il banco ha sempre un vantaggio: non importa a quale gioco stai giocando, il banco (il casinò in cui giochi) ha un vantaggio. Non hanno bisogno di fare affidamento sulla fortuna per vincere e fare soldi, hanno solo bisogno di giocatori come te. La matematica è dalla loro parte, sempre. Sappi questo e non dare mai per scontato di avere il sopravvento con questi giochi. Le grandi vincite nane di qualcuno rispetto alle migliaia di vittorie ottenute dalla casa.

La fortuna è il fattore più importante per vincere: a differenza della casa, devi fare affidamento sulla fortuna per fare soldi, la maggior parte delle volte. Ci sono modi in cui puoi ridurre leggermente il vantaggio del banco su di te giocando in modo intelligente, prolungando così il tuo tempo di gioco, ma la fortuna è ancora il più grande fattore determinante del tuo successo.

Inizia con un importo fisso di denaro che sei pronto a perdere: il gioco d’azzardo non è un modo redditizio per fare soldi. È rigorosamente per l’intrattenimento. Prima di entrare nel casinò, decidi con quanti soldi puoi permetterti di giocare comodamente (che significa: perdere per sempre), quindi astieniti. Prendi un po’ di contanti, quindi lascia la tua carta bancomat nella tua camera d’albergo. Non prendere mai più soldi per riavere ciò che hai perso. Crea dei confini per te stesso. Se non puoi permetterti comodamente di perderlo, non giocare. Scusate. Il gioco d’azzardo non è progettato per salvare le persone nella loro fortuna.

Le serie calde non durano: se stai vincendo e hai più soldi di quelli con cui hai iniziato, pensa a smetterla. Alla fine la tua serie di vittorie finirà e guarderai le tue fiches chiedendoti dove sono andate tutte quelle vincite.

Infine, ti consiglio di esaminare i premi dei giocatori e gli incentivi offerti al casinò online in cui stai giocando. Questi programmi spesso non ti costano nulla per iscriverti, ma possono farti guadagnare swag, credito di gioco gratuito, pasti gratuiti e persino soggiorni gratuiti suite davvero belle. Stai già spendendo i soldi per giocare, quindi potresti anche approfittare di questi programmi. Cerca uno sportello del servizio clienti o chiedi a qualcuno alla gabbia del cassiere.

Scegli i giochi giusti per giocare

A seconda del tipo di esperienza che ti interessa, alcuni giochi sono migliori da giocare rispetto ad altri. Vuoi davvero usare le abilità per provare a vincere dei soldi? O vuoi oziare e sorseggiare cocktail gratuiti? Vuoi sentire il peso delle fiches del casinò nelle tue mani? O preferiresti guardare una macchina che mostra effetti e suoni appariscenti? Se stai cercando di vincere, dovresti optare per giochi che richiedono entrambi un certo grado di abilità e non ti lasceranno nudo e senza un soldo troppo velocemente. I giochi con le migliori probabilità per i giocatori che sanno davvero come giocare (o meno vantaggio del banco) sono il blackjack, il poker in tutte le sue varianti, la roulette e il baccarat. Mentre giochi alle slot, puoi prendere cocktail gratuiti dalle cameriere che girano (mancia sempre). La roulette è il più semplice dei giochi da tavolo: piazza la tua scommessa su ciò su cui pensi che si fermerà la pallina bianca, come numeri dispari, numeri pari, rossi, neri o numeri specifici (probabilità 37: 1). Hai quasi una probabilità del 50/50 quando giochi a quote, pari, rossi e neri, quindi è abbastanza rilassato. Infine, il keno è progettato per essere giocato mentre si sorseggia un cocktail, si guarda la TV, si fuma una sigaretta o si gioca ad altri giochi. Scegli alcuni numeri su una griglia, piazza la tua scommessa, quindi aspetti di vedere se i tuoi numeri vengono fuori. Pensala come una lotteria molto piccola. Se sei nervoso all’idea di giocare a un gioco da tavolo come il blackjack, inizia con le cose facili sopra menzionate e fatti un’idea di come piazzare le scommesse. Quindi, quando sei pronto, passa ai giochi più complicati