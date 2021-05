SAS conferma il suo impegno per garantire l’esecuzione degli analytics dove risiedono i dati dei clienti. Come previsto dalla partnership strategica con Microsoft, SAS Viya è stata rilasciata a novembre su Microsoft Azure. La società ora espande il supporto cloud-native per Amazon Web Services e Google Cloud, mentre il supporto per Red Hat OpenShift è in programma nei prossimi mesi. L’annuncio è dato in concomitanza con il Global Forum 2021.

Gli analisti si aspettano una crescita significativa del mercato per le implementazioni di software di big data e analytics (BDA) su cloud pubblico. Nel report Worldwide Big Data and Analytics Software Forecast, 2020-20241 di IDC emerge che le implementazioni di cloud pubblico hanno rappresentato il 30,5% del mercato complessivo dei software BDA nel 2019 e si prevede che crescano con un CAGR del 23,2% fino al 2024, rispetto a un CAGR del -1,2% per i metodi di implementazione di software on-premise (e altri). Questo trend di crescita suggerisce che le organizzazioni che tardano ad adottare questa tecnologia potrebbero trovarsi in difficoltà rispetto agli early adopters.

“Analytics in cloud è ciò che vogliono i nostri clienti”, ha dichiarato Jay Upchurch, CIO di SAS. “Siamo orgogliosi del nostro lavoro con Microsoft e dell’esecuzione di SAS Viya su Microsoft Azure. Rispettiamo anche le decisioni dei nostri clienti di scegliere altri fornitori di cloud. Li incontreremo dove si trovano i loro dati e li aiuteremo a sfruttare i loro investimenti cloud esistenti per supportare le loro aspirazioni analitiche”. Upchurch ha aggiunto che SAS Cloud opera perfettamente su Microsoft Azure e ha registrato nel primo trimestre una crescita del 34% rispetto all’anno scorso.

Esperti come Ritu Jyoti, Worldwide AI and Automation Research Practice Program Vice President di IDC, prevedono una maggiore espansione del cloud da parte di SAS perché è ciò che il mercato richiede. “È chiaro che SAS è impegnata a sostenere le scelte cloud dei clienti. L’estensione su Amazon Web Services e Google Cloud rende SAS Viya disponibile per un numero ancora maggiore di utenti”, ha affermato Ritu Jyoti.

L’impegno di SAS verso i clienti non ha rivali

“Nell’ultimo anno, le aziende che hanno accolto la trasformazione digitale sono state in grado di adattarsi in modo unico a condizioni di mercato in rapida evoluzione. La digital transformation richiede decisioni guidate dagli analytics”, ha dichiarato Bryan Harris, Chief Technical Officer di SAS. “Estendendo il supporto di SAS Viya a più provider cloud, stiamo dando ai clienti la scelta e il controllo per distribuire i migliori analytics ovunque all’interno di tutta l’azienda”.

Tra i clienti che hanno scelto SAS Viya in-cloud ci sono Axcess Financial, Banca Progetto, Center for Nonprofit Management, COPD Foundation, Gavilon Group, Georgia-Pacific, Orlando Magic, e University of Texas at Arlington.

COPD Foundation è una no-profit che lavora per accelerare l’innovazione per rendere il trattamento della COPD (broncopneumopatia cronica ostruttiva) più efficace e conveniente. La fondazione aveva bisogno di esplorare i dati non strutturati, identificare i modelli e creare report significativi. La fondazione ha scelto SAS per l’elaborazione del linguaggio naturale dei dati di testo. “Una volta deciso che SAS era la strada da percorrere, sapevamo di volere la soluzione ospitata in un ambiente cloud, ed è per questo che abbiamo collaborato con Pinnacle Solutions e abbiamo scelto un’infrastruttura Amazon Web Services per supportarla”, ha dichiarato Vincent Malanga, Chief Information Officer di COPD Foundation. “Ci sono molte parti in movimento, tutto funziona perfettamente e abbiamo avuto un’esperienza molto positiva”.

Un altro cliente che ha ottenuto la flessibilità analitica grazie al cloud è Gavilon Group, società di gestione delle materie prime. “Per servire i nostri stakeholder, abbiamo bisogno di gestire grandi volumi di dati e calcolare i rischi in tempo reale, oltre ad adattarci a nuovi use case”, ha detto Tony Vojslavek, Chief Risk Officer di Gavilon Group. “Abbiamo collaborato a lungo con SAS. Per proiettarci verso il futuro, ridurre i carichi di lavoro e i costi operativi, siamo passati al SAS Cloud su Azure. Per Gavilon è stato semplice compiere il passaggio – stiamo trasferendo il supporto, gli aggiornamenti dei server e il monitoraggio delle applicazioni a SAS, e possiamo approfittare delle nuove funzionalità e dei miglioramenti di SAS Viya”. Vojslavek condividerà maggiori dettagli della storia del gruppo Gavilon durante il SAS Global Forum nella sessione “Gavilon: Accelerating Agriculture Risk Management With Advanced Analytics in the SAS Cloud”.

Gli Orlando Magic dell’NBA stanno ottenendo grandi risultati grazie ai big data attraverso un’implementazione cloud di SAS Visual Data Mining e Machine Learning attraverso SAS Viya su AWS. La squadra memorizza e analizza 20 anni di dati da più di 18 fonti su 100.000 giocatori. Il direttore di Basketball Analytics David Bencs ha dichiarato: “L’elaborazione in-memory di SAS Viya ci permetterà di analizzare i dati in modo più efficiente, e il machine learning ci aiuterà a capire i dati in profondità. Qualcosa che prima avrebbe richiesto la visione di centinaia di ore di filmati di gioco, ora è una semplice query”.