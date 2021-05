ServiceNow, specialista nei workflow digitali, annuncia la creazione del nuovo EMEA Advisory Council, un organismo indipendente composto da senior business leader con una profonda conoscenza dei mercati chiave in Europa, Medio Oriente e Africa.

L’EMEA Advisory Council è composto da alcuni dei più importanti dirigenti nei settori dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni e del settore pubblico. Grazie alle competenze e alle conoscenze di questi leader, avrà il compito di aiutare ServiceNow a supportare le aziende nel mitigare le sfide legate alla pandemia, consentendo al contempo la crescita economica nella Regione.

L’EMEA Advisory Council è composto da:

Come sottolineato in una nota ufficiale da Paul Smith, Presidente ServiceNow EMEA: «Lavorando a fianco di questo straordinario team di esperti e grazie alla loro profonda conoscenza dei settori chiave, saremo in grado di risolvere alcune delle più grandi sfide che devono affrontare le organizzazioni oggi. Insieme a ServiceNow, questo gruppo di leader di livello mondiale collaborerà con i nostri clienti per renderli più forti, reinventando le loro attività con l’obiettivo di prosperare e non solo di sopravvivere. Molte delle aziende più rispettate al mondo ci considerano il consulente di fiducia per quanto riguarda la digital transformation. Forniamo anche l’infrastruttura digitale per la gestione di una delle sfide più significative della nostra epoca, il processo di vaccinazione. Insieme a NHS Scotland, lo stato tedesco del Nord Reno-Westfalia e la Croce Rossa tedesca, DRK in Sassonia, stiamo aiutando milioni di cittadini a vaccinarsi».

L’EMEA Advisory Council contribuirà ad accelerare la continua crescita di ServiceNow nell’area EMEA, fornendo al suo leadership team una maggiore esperienza e aumentando al contempo le opportunità di guadagno, attraverso importanti accordi di trasformazione.