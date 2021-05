Palo Alto Networks, leader nel report “The ForresterWave: Zero Trust eXtended Ecosystem Platform Providers, Q3 2020”, presenta cinque innovazioni per facilitare l’adozione del modello Zero Trust nello stack di sicurezza della rete.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Anand Oswal, Senior Vice President, Firewall as a Platform, Palo Alto Networks: «La produttività di una forza lavoro ibrida risiede nella capacità degli utenti di muoversi liberamente all’interno ed esterno della rete e di accedere in modo sicuro a ogni applicazione o dato con qualsiasi dispositivo, ovunque si trovino. Abilitare questa esperienza trasparente in modo protetto è una delle promesse di un’architettura Zero Trust. Oggi stiamo rendendo significativamente più semplice per le aziende adottare una sicurezza completa di rete Zero Trust».

Sicurezza Zero Trust: quattro vantaggi chiave

Le novità annunciate – SaaS Security, Advanced URL Filtering, DNS Security, Cloud Identity Engine, e i nuovi ML-Powered Firewall – permettono alle organizzazioni di implementare facilmente ed efficacemente la sicurezza di rete Zero Trust con quattro vantaggi chiave:

Accesso sicuro alle applicazioni corrette : Il primo Cloud Access Security Broker (CASB) integrato che consente ai clienti di estendere proattivamente l’accesso protetto a tutte le applicazioni SaaS, comprese quelle mai viste prima.

: Il primo Cloud Access Security Broker (CASB) integrato che consente ai clienti di estendere proattivamente l’accesso protetto a tutte le applicazioni SaaS, comprese quelle mai viste prima. Accesso sicuro per gli utenti giusti : Il primo Cloud Identity Engine del settore permette ai clienti di autenticare e autorizzare facilmente i propri utenti attraverso reti aziendali, cloud e applicazioni, indipendentemente da dove risiedono gli archivi di identità.

: Il primo Cloud Identity Engine del settore permette ai clienti di autenticare e autorizzare facilmente i propri utenti attraverso reti aziendali, cloud e applicazioni, indipendentemente da dove risiedono gli archivi di identità. Sicurezza potenziata : Il servizio Advanced URL Filtering offre la prima prevenzione degli attacchi web zero-day con capacità di Machine Learning inline. Le funzionaità di sicurezza DNS estese prevengono gli attacchi DNS emergenti come nessun’altra soluzione finora.

: Il servizio Advanced URL Filtering offre la prima prevenzione degli attacchi web zero-day con capacità di Machine Learning inline. Le funzionaità di sicurezza DNS estese prevengono gli attacchi DNS emergenti come nessun’altra soluzione finora. Accesso sicuro universalmente disponibile: Queste nuove funzionalità sono progettate per essere disponibili su tutti i fattori di forma dei firewall: hardware, software e cloud-delivered, rendendo l’accesso sicuro universalmente disponibile, indipendentemente da dove si trovino gli utenti.

Oltre ai firewall esistenti, queste innovazioni saranno disponibili sui nuovi modelli di nuova generazione basati su ML per abilitare la sicurezza di rete Zero Trust in tutta l’azienda, dalle filiali più piccole (con la serie PA-400) ai campus più grandi e ai data center (con la piattaforma PA-5450).