Commvault arricchisce il suo portfolio Metallic software-as-a-service (SaaS) e presenta una nuova Intelligent Data Services Platform, sviluppata appositamente per rispondere all’incremento delle richieste delle aziende di gestire in modo intelligente i propri asset critici, i dati.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Sanjay Mirchandani, President e CEO di Commvault: «Integrando perfettamente Commvault HyperScale X e Metallic, offriamo ai clienti la possibilità di utilizzare in modo indifferente on-premise e cloud, con un’unica soluzione integrata. Mettiamo a disposizione diversi modelli di erogazione, un solido portfolio di nuovi servizi e la continua innovazione che i clienti si aspettano da Commvault. I clienti hanno bisogno della semplicità e della flessibilità rese possibili da un approccio di tipo SaaS. Commvault si trova nella condizione ideale per aiutarli ad accogliere le opportunità di questo futuro».

Secondo stime IDC, il segmento data protection-as-a-service (DPaaS) dovrebbe aumentare fino a raggiungere un CAGR del 16,8%, con la crescita più rapida nel mercato della protezione dei dati. In linea con queste previsioni, Commvault ha registrato nel corso dell’ultimo anno fiscale risultati eccellenti, resi possibili dalla costante adozione del portfolio di soluzioni da parte dei clienti.

Metallic, ora disponibile in 24 Paesi, ha raddoppiato il numero di clienti in ogni trimestre.

L’Intelligent Data Services Commvault che piace a mercato e clienti

La nuova Intelligent Data Services Platform sfrutta tutto il portfolio esistente di Commvault attraverso vari modelli di erogazione – sottoscrizione software, appliance integrata, soluzione gestita tramite partner e SaaS – un elemento di differenziazione fondamentale nel mercato.

La piattaforma comprende numerosi servizi: Data Management & Protection, Data Security, Data Compliance & Governance, Data Transformation, e Data Insights, offrendo un supporto completo e realmente end-to-end per storage e workload, indipendentemente da dove essi risiedano, per mettere a disposizione delle aziende la semplicità necessaria per affrontare le sfide e sfruttare il valore dei dati aziendali.

Clienti, analisti ed esperti di mercato riconoscono il valore che Commvault sta fornendo nel mercato del SaaS anche in ottica futura.

Secondo Christophe Bertrand di ESG: «Commvault è sempre stata all’avanguardia nell’innovazione, e con la leadership nelle offerte cloud e SaaS, si è ulteriormente differenziata. Abbiamo affermato che il 2020 è stato un anno incredibile per l’azienda, e i recenti risultati finanziari ne sono la prova. Commvault ha mostrato una crescita costante negli ultimi 25 anni, il suo approccio al “business integrity gap” e il focus sulla gestione intelligente dei dati con nuovi servizi li posiziona nel modo migliore per continuare a guidare il mercato».